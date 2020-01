Choque interno en Morena traba al Congreso de la CDMX, alertan

La división del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México tiene detenidos los trabajos del órgano legislativo, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mauricio Tabe.

Desde el 15 de diciembre el grupo parlamentario de Morena, con 34 diputados de 66 que componen el cuerpo legislativo, carece de coordinador parlamentario, luego de la renuncia de Ricardo Ruiz, cuyo vicecoordinador reconocido era el diputado José Luis Rodríguez, y no se notificó a la Junta si renunciaba o no, por lo que no hay un representante ante la Jucopo, explicó el panista.

"Al no tener coordinador de Morena no tenemos interlocutor con el cual acordar los temas del Congreso de la ciudad y sobre todo no tenemos forma de reunirnos como Junta. A pesar de que tenemos la representación formal a través de la vicecoordinación, el único vicecoordinador reconocido, cuando se nombró a Ricardo como coordinador fue José Luis Rodríguez, lo único que tuvimos reconocimiento formal fue la renuncia de Ricardo, no tenemos otra renuncia. Sin embargo él nos ha dicho que no pueden sesionar si no tienen vicecoordinador y no asistiría a las juntas si no tenían coordinador. El problema que tenemos es que si no asiste la representación de Morena no tiene quórum la Junta, entonces paraliza el trabajo del Congreso porque la Jucopo no podía tomar decisiones clave sobre temas políticos y de agenda".

¿Qué temas están parados?

Tenemos que resolver unidades administrativas que no tienen titular, como el Canal del Congreso, la de Comunicación Social y la Unidad de Servicios Parlamentarios, próxima a dar su salida, y la agenda política, las sesiones extraordinarias, resolver el tema de la sentencia de la Suprema Corte en la cual anula la ley anticorrupción (ocurrida este 16 de enero).

Durante esta indefinición de los 34 legisladores de Morena para tener a su coordinador, el 9 de enero un grupo de 18 de ellos hizo pública una carta donde ratificaban a la diputada Valentina Batres como vicecoordinadora y le expresaban su apoyo para que fuera reconocida con ese cargo. La hermana de Martí Batres fue nombrada vicecoordinadora por Ruiz cuando este fue coordinador, por lo que la bancada tenía dos vicecoordinadores. Pero ante la Jucopo sólo estaba registrado uno, afirmó su presidente, Mauricio Tabe.

"En la junta no tenemos ninguna carta con reconocimiento formal de nadie, eso fue una expresión interna pero con base en el reglamento y la ley no tenemos nombramiento de interlocutores, solo tenemos el de Ricardo y el de José Luis y no podemos dar por formales los cambios que no se han notificado a la Junta de Coordinación".

LA DIVISIÓN

Antes de su renuncia definitiva, Ruiz ya la había presentado el 22 de noviembre pasado y lo hizo de una manera peculiar: mediante whattsapp. Y en ese mensaje daba su visión sobre la división, pero sin dar nombres.

"Hoy los conflictos al interior del grupo se están agudizando. El funcionamiento, la actuación y toma de decisiones sobre aspectos del trabajo legislativo se está poniendo por encima de las decisiones colectivas", advirtió en ese mensaje compartido en dicha red social.

Dos de los grupos que están enfrentados son los de los vicecoordinadores, José Luis Rodríguez y Valentina Batres.

Así lo explica la diputada Guadalupe Chavira, quien en entrevista consideró que parte del problema es que en el caso de ambos vicecoordinadores, además de ocupar dichos cargos, no renunciaron a presidir comisiones parlamentarias, como debían hacer.

Pero además, en el caso de Rodríguez, comenzó a operar para hacer designaciones de cercanos suyos en los órganos administrativos del Congreso, y también presumió que tiene el apoyo de la jefatura de gobierno, y para ello aprovecha la relación con el subsecretario de Gobierno, Arturo Medina.

Chavira reconoció que aunque Rodríguez carecía de experiencia como diputado antes de llegar a esta primera legislatura del Congreso de la ciudad, ha mostrado talento para hacer movimientos políticos.

"José Luis es nuevo en trabajo legislativo, tiene habilidad pero es algo que le ha costado caro al grupo, fue hábil para sembrar perfiles, para construir a una mayoría, al Oficial Mayor lo sembró, preside la comisión de Vigilancia y controla la Auditoría, nada más y nada menos", aseguró.

De acuerdo con la legisladora, también la presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales, es una posición de Rodríguez. Chavira aseguró que Ruiz resultó incluso más hábil que René Bejarano, con quien compartió la tercera legislatura de la extinta Asamblea.

"Fue tejiendo y yo he visto habilidades de todo tipo, fui diputada cuando fue Bejarano fue coordinador y José Luis rebasa por mucho a Bejarano, lo veo, me cae bien pero tiene personalidad que sabe encantar serpientes. Hay quienes pueden caer en sus redes".

En el caso de Valentina Batres, consideró que ella defiende más sus posiciones las cuales son las cercanas al gobierno capitalino.

Una parte donde Batres y Rodríguez son diferentes es que la primera sí se mete al debate de los temas, como ocurrió con la ley de planeación; en cambio Rodríguez no debate ni sube a tribuna.

Explicó que tanto Rodríguez como Batres están interesados en sustituir a Rodríguez, y a ellos se suman el ex delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado y el ex vicecoordinador, Eduardo Santillán (ambos fueron buscados para este trabajo pero no tomaron la llamada).

El tema de elección de coordinador se agravó de tal forma que será una comisión del partido la que lo desenrede.

"Estamos en espera de que la comisión de Honestidad y Justicia y la de Elecciones decidan para poder tener la presencia del partido y determinar que no es solo determinar candidaturas a base de arreglos, sino es candidatura para coordinar al grupo parlamentario y un escenario que no nos vuelva a meter en desgaste sino buscar el fortalecimiento".

La Silla Rota buscó a Rodríguez, quien se mostró confiado en que antes de que inicie el próximo periodo, el 1 de febrero, tengan ya nuevo coordinador, y opinó que el grupo no está dividido.

Cuestionado sobre si le interesa ser el coordinador, respondió que sí.

"Yo estoy en ese proceso para participar por la coordinación".

Respecto a que como vicecoordinador también ocupó las presidencias de algunas comisiones su respuesta fue la siguiente. "No tengo ningún comentario. Estoy para sumar, no para dividir".

Sobre su eventual cercanía con la jefa de gobierno, dijo que "tiene que ver con la posibilidad de que nuestro grupo parlamentario avance de manera positiva en la de construcción de mayorías".

-¿Están en crisis?

-No. Bajo ninguna circunstancia veo una fracción en crisis.

-¿Ni crisis ni divididos?

-Ni crisis ni divididos, organizados, fuertes, participativos y con objetivos claros que cumplir que es la transformación de esta ciudad.

Batres también fue consultada y explicó la carta firmada por 18 legisladores que la avalaban como vicecoordinadora.

La legisladora fue cuestionada sobre el papel de su compañero José Luis Rodríguez, pero evitó dar su opinión.

"No quiero apuntar a la responsabilidad de un compañero, no simpatizo con los métodos de exhibir a nadie, solo me sumo al trabajo que lleve a buen puerto este proceso al que no estábamos preparados para elegir a una nueva coordinación, nos cayó de sorpresa la renuncia de Ricardo Ruiz".

-¿Están divididos?

-La elección de coordinador es una oportunidad para cerrar filas y quien aspire a coordinación tiene que ver un horizonte más amplio con responsabilidad más grande que la propia simpatía, tiene que ser garante de trabajo, fuimos electos para llevar a cabo agenda legislativa, en el marco de la austeridad ".

Lo que sí dejó en claro son las características que debe tener el nuevo coordinador.

"No queremos uno que solo vea para una parte del grupo, sino que vea a todos los diputados, queremos que se sienta tan fuerte como la representación de 34 legisladores, no queremos a alguien que se engolosine con una mayoría obtenida por un diputado".

Reconoció que además está al servicio del grupo parlamentario.

"En lo que me pueda solicitar el grupo estoy puesta, soy respetuosa de lo que decida la mayoría".

ENTORPECEN TRABAJO: GAVIÑO

El vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD, Jorge Gaviño, consideró que la división del grupo entorpece el trabajo legislativo y eso afecta a la ciudad.

"Al estar divididos en dos o tres grupos posibilita que los grupos minoritarios estemos sin acordar y negociando con fracciones de ellos para avanzar con nuestras iniciativas de ellos o las que envía la jefa de gobierno", explicó.

"Se han dado casos en que algún grupo apoya una iniciativa y otro otra".

Un ejemplo fue el de la iniciativa para reconocer a niños trans, que ante la división debió retirarse de comisiones unidas.

"No estaban de acuerdo, la jefa de gobierno pidió analizarlo más, el PAN estaba muy de derecha, nosotros presentamos moción para cambiar y mejor se retiró".

Recordó que dese el inicio de la legislación se notaba la división de Morena, pero la primera coordinadora, Ernestina Godoy pudo coordinarlos, pero cuando ella se fue para irse de procuradora capitalina se empezó a agudizar la división con el tema del vicecoordinador.

"Sale Santillán, meten dos vicecoordinadores para amarrar a grupos, a Batres y a José Luis Rodríguez, la ley permite uno, quisieron meter a dos en Jucopo y ahí empiezan divisiones con el reparto de las posiciones administrativas, de la estructura del Congreso, eso causa divisiones cuando empiezan a repartirse los lugares, se quedaron con 99 por ciento de estructura del Congreso".

De ahí se deriva que no haya encargado de comunicación social, que se haya ido la titular de la unidad de transparencia y el pleito con el ex oficial mayor.

"Todo se refleja, como están arriba están abajo", dijo.