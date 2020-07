Choque entre Metrobús y auto de lujo en La Raza deja un prensado

Un fuerte accidente se registró en la avenida Insurgentes Norte en dirección a Indios Verdes entre un Metrobús y un automóvil de lujo.

De acuerdo con reportes iniciales, un hombre de aproximadamente 35 años resultó prensada en el automóvil de lujo tras intentar invadir el carril exclusivo del Metrobús.

????? #Choque con prensados entre un auto de lujo y un #Metrobus estación la raza dirección Norte, personal de varias Ambulancias laboran para rescatar a dos personas del auto de lujo. ??Precaución #accidente pic.twitter.com/VANPhvlZ8S — Alejandro González. (@alejandrotv40) July 29, 2020

?? #ÚltimaHora se reporta el choque de un automóvil en Insurgentes a la altura de La Raza; el vehículo quedó destrozado tras invadir el carril exclusivo del Metrobús. #TelediarioEnEl6 con @Carloszup y @paobarquet | https://t.co/VqUPqVxLBf pic.twitter.com/MTIHEMwqpd — @telediario (@telediario) July 29, 2020

Personal de Protección Civil, Bomberos de la Ciudad de México y paramédicos acudieron al lugar para laborar en el rescate del conductor.

Bomberos de la CDMX se encuentran laborando en choque de vehículo particular contra metrobús, esto en colonia Vallejo, en @TuAlcaldiaGAM. — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) July 29, 2020

#PrecauciónVial | Servicios de emergencia laboran sobre Av. Insurgentes a la altura del Metro La Raza, al Sur, afectada la circulación, #AlternativaVial Calz. de los Misterios F.C. Hidalgo. pic.twitter.com/b8QBPp1X08 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 29, 2020

El conductor ya fue trasladado a un hospital particular para valorar las lesiones, las cuales adelantaron no son mayores a contusiones; su automóvil, no corrió la misma suerte pues quedó completamente destrozado.

fmma