Choque en Tacubaya fue por falta de mantenimiento en los trenes: STC

Técnicos del Sistema de Trasporte Colectivo (STC) Metro aseguraron que la falta de mantenimiento fue una de las causas del choque de trenes en la estación Tacubaya de la Línea 1, ocurrido la noche del 10 de marzo.

Consideran que tuvieron que fallar varios sistemas a la vez como el de tracción motriz, el banco de baterías, el de sistema de presión de aire, los sistemas ATO (Automatic Train Operation) y ATP (Automatic Train Protection) que son los encargados del manejo automático que impiden que los trenes se muevan sin las mínimas medidas de seguridad. Dadas las circunstancias evaluadas hubo una falla en la generación eléctrica y una fuga en la presión de aire en los frenos.

El tren tenía más de 35 años en funcionamiento, contaba con nueve vagones, previo al choque, explican los técnicos del STC que el tren llegó a la estación Observatorio donde sólo un carro se estacionó y los ocho restantes quedaron en detenidos sobre " los aparatos de vía donde no existe alimentación eléctrica para la carga de la batería y generación de aire en el primer grupo de tres carros autónomos”. Además quedaron sobre una pendiente de casi 7 por cierto, la cuál está dentro de los límites que marcan las normas internacionales.

Los expertos aseguran que de haber recibido mantenimiento preventivo, los sistemas hubieran permitido a los vagones remontar la rampa para estacionarse en a posición correcta en la estación Observatorio.

Sobre el Registrador Electrónico de Eventos (REE) o Caja Negra afirmaron que frecuentemente no funciona o se dañan pues no están protegidos, incluso se sabe que el tren iba en sentido contrario por lo que podría no haber registrado las fallas de la presión de aire de los frenos y la velocidad a la que se movieron los vagones previo al choque.

(Con información de Excélsior / Sharira Abundez)