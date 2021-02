Chocan versiones sobre número de participantes en robo de medicamentos

“Es una bodega de una empresa privada, tenía policías privados que estaban vigilando. La llamada de auxilio se recibió muchísimas horas después, muchísimas. La apertura de la carpeta de investigación también fue mucho tiempo después (…) había muchos medicamentos de distinto tipo, entraron tráileres a la bodega y no se robaron todos los medicamentos, se robaron específicamente los medicamentos oncológicos y algunos otros, pero había otros medicamentos que no se robaron, que también tienen mucho valor. Entonces, obviamente, yo digo los hechos, que cada quien saque sus conclusiones, no quiero decir nada adicional para no poner en riesgo también la investigación”, dijo.