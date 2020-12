Choca su lamborghini y lo abandona en Polanco: esto sabemos

La noche de este viernes 4 de diciembre el conductor de un Lamborghini chocó su auto en la calle de Lafontaine, en Polanquito, y luego del accidente se dio a la fuga.

El automóvil, de color verde pistache y valuado en 6 millones de pesos, quedó abandonado y aún no se sabe quién es el dueño, ya que la unidad no llevaba placas de circulación ni permiso, aunque es probable que se lo haya quitado el conductor para no ser identificado, dijo a La Silla Rota una fuente de la alcaldía Miguel Hidalgo.

"Se saltó el camellón de la calle Horacio, que es como para paso peatonal, se siguió, pegó en la guarnición, perdió el control y se embarró con otros carros", agregó.

Según la misma fuente, el conductor podría ser un joven de nombre David, que se le veía días anteriores en dicho auto, que iba acompañado de su novia y a quien le gustaba presumir el auto y de pronto hacía arrancones.

De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el auto tiene el número de serie ZHWEF5ZF8LLA15352, es modelo 2019, y se impactó con un vehículo particular marca Suzuki, color blanco con placas 740ZWE.

El reporte mencionó que al llegar al lugar no se encontró los conductores, por lo que se solicitó una grúa de la SSC para el retiro de los vehículos a la autoridad competente.

De acuerdo con la fuente de la alcaldía, el joven se fugó con la novia. Otras fuentes dicen que incluso llevaba escolta, quienes lo ayudaron a escaparse.

El Lamborghini fue llevado a la Fiscalía de Miguel Hidalgo, en la sede de la alcaldía. Personal de la empresa aseguradora del auto acudió esta mañana para intentar llevárselo, pero sólo puede hacerlo el dueño.

Presentamos la denuncia en la @FiscaliaCDMX para que pague los daños ocasionados a la infraestructura de la @AlcaldiaMHmx el conductor de este vehículo de lujo que se dio a la fuga la noche de ayer#MHelCorazónDeLaCapital pic.twitter.com/tckiIOM9TM — Victor Romo (@vromog) December 5, 2020

fmma