Choca combi de frente contra un árbol en Periférico Norte, a altura de Tlalnepantla

Tlalnepantla, Méx.- Una combi del servicio público de pasajeros se impactó de frente contra un árbol en los carriles laterales del Periférico Norte, en el sentido sur-norte, a la altura de Valle de los Pinos, con saldo de 4 personas lesionadas, que no requirieron traslado para hospitalización y fueron atendidos en el lugar.

El accidente ocurrió cuando el conducto de la combi de la empresa "Circuito Hospitales SA de CV", con número económico 14, pretendió salir de la lateral para hacer una parada de descenso de pasajeros, sin embargo una camioneta roja los impactó fuertemente por la parte de atrás.

(Foto: Especial)

En consecuencia el operador de la combi que hacía el derrotero de la Margarita Maza en Atizapán al Metro Toreo, perdió el control de la unidad y se impactó contra un árbol, sin que hubiera mayores consecuencias.

En la unidad viajaban unas 8 personas de ellas 4 presentaba lesiones no visibles en brazos y piernas, por lo que fue solicitada una unidad de Protección Civil que llegó minutos después a atender a las personas que presentaban lesiones no visibles al momento.

El chofer de la camioneta roja, tras lo sucedido emprendió la fuga con destino a Naucalpan, por lo que el gestor de la ruta de transporte pidió apoyo de los comerciantes y del C4 para la revisión de las cámaras y dar con su paradero.

Gerardo Campos viajaba en la unidad impactada y dijo "nunca me había pasado algo así, veníamos bien, no veníamos rápido, el señor de la combi iba a bajar aquí, en la parada a una pareja de jóvenes, apenas se hacía a la orilla cuando le llegó la camioneta roja por detrás, y se dio a la fuga, cuando nosotros nos impactamos en la combi contra el árbol. Sólo me duele mi brazo y hombro derecho caí de lado", dijo el joven quien se dirigía en la unidad a su trabajo en un restaurante de Satélite.

