Chilangos ignoran covid-19: atiborran AICM y autopistas

A pesar del llamado de las autoridades a permanecer en casa por la pandemia de covid-19, este jueves se registró afluencia de personas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y de vehículos en la Autopista México-Cuernavaca por las vacaciones de Semana Santa.

De acuerdo con Telediario, en los últimos días el AICM ha mostrado una afluencia moderada de personas que salen a vacacionar. En los pasillos del aeropuerto se observa que las personas no respetan la sana distancia.

Mientras tanto, la Autopista México-Cuernavaca presenta una saturación y una cantidad de 100 autos que salen de la capital por minuto, a destinos turísticos de Morelos y Guerrero.

#Entérate | Pese a los riesgos por la pandemia de covid-19, mexicanos salen de vacaciones; en estos momentos se incrementa el número de vehículos en Autopista México -Cuernavaca #rb

Video: @Foro_TV

https://t.co/DBVy6QUmxU pic.twitter.com/gNRAlWNNtw — La Silla Rota (@lasillarota) April 1, 2021

El Gobierno de la Ciudad de México promueve una campaña donde indica que el covid-19 "no se va de vacaciones", por lo que recomienda no realizar fiestas ni reuniones familiares, no asistir a lugares cerrados sin ventilación y seguir con medidas sanitarias como la sana distancia, lavado constante de manos y uso de cubrebocas.

De presentar síntomas, se recomienda realizarse una prueba gratuita en los centros de salud y quioscos.

cmo