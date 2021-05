Chiguil desdeña acudir a debate entre candidatos de GAM

El candidato a la alcaldía de Gustavo A. Madero, de la coalición Juntos Hacemos Historia, Francisco Chiguil desairó a sus contendientes y no acudió a participar en el debate organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Fueron los conductores del Debate chilango, Julieta Lujambio y Patricio Cabezut, quienes hicieron el anuncio, aunque ellos mismos se sorprendieron pues primero sí lo anunciaron para participar.

"También está con nosotros Francisco Chiguil Figueroa, de la candidatura común de los partidos del Trabajo y Morena", dijo Cabezut.

"Eeeh, bueno, él ha declinado de último momento, no estará con nosotros", informó Lujambio, mientras el candidato de Fuerza por México, Fernando Gómez Rodríguez movía la cabeza en señal de desaprobación y hacía un corte de mangas.

Chiguil, quien busca reelegirse ahora con Morena y gobernar por tercera vez la demarcación -aunque la primera vez que lo hizo, aún con la camiseta del PRD, dejó el cargo por la tragedia del New´s Divine -no dio ninguna explicación al respecto.

LO MENCIONAN

Aunque Chiguil no estuvo presente, su gobierno sí fue mencionado por el candidato sin partido, Raúl Ojeda y después por la candidata común de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Revolucionario Institucional, Patricia Gamiño, al ser aludida por el de Redes Sociales Progresistas, Toshimi Jacob Hira Ugalde.

#DebateChilango | "La administración del candidato ausente ha puesto a la GAM en los primeros lugares de violencia de género; vamos a volver a instalar la policía ciudadana", dijo Ma. Del Carmen Pacheco de PAN-PRI-PRD. #ep https://t.co/EKL8LAEc1C pic.twitter.com/jZpJADiz1Q — La Silla Rota (@lasillarota) May 12, 2021

"Pensamos que ahora veremos dos proyectos que se confrontarán en este debate, pero no es así, porque en GAM el proyecto que representa la alianza PT Morena ya lo vivimos, junto con el proyecto que representa toda la candidatura del PRD y PAN que llevan gobernando 24 años la alcaldía Gustavo A. Madero", dijo Ojeda en su primera intervención, en alusión a Chiguil y a Gamiño, respectivamente.

#DebateChilango | Raúl Ojeda señaló que el proyecto de los candidatos del PRD y el que actualmente gobierna la alcaldía "son los mismos, con mismos resultados, ninguno ha reducido la pobreza en 20 años". #ep https://t.co/EKL8LAEc1C pic.twitter.com/CNaHQRqvy4 — La Silla Rota (@lasillarota) May 12, 2021

Aunque el debate inició de manera tibia sin alusiones personales durante la primera media hora, después Ojeda retomó los ataques contra el alcalde con licencia y dijo que "le cayó como anillo al dedo la pandemia", pues sólo así pudo disminuir los índices de delitos como el feminicidio, pero que desde antes ya tenía un aumento muy preocupante.

#DebateChilango | "A Francisco Chíguil también le cayó como anillo al dedo la pandemia porque solo así pudo bajar los feminicidios", dijo el candidato independiente Raúl Ojeda. #ep https://t.co/EKL8LAEc1C pic.twitter.com/ryqHzqc1Z1 — La Silla Rota (@lasillarota) May 12, 2021

"NO SE EQUIVOQUE"

Después llegó el ataque de Hira Ugalde a Gamiño, al hablar sobre el cambio de perspectivas sobre división sexual del trabajo.

"Primero quisiera decir que la doctora Pacheco quizá no pueda realizar políticas públicas porque la última vez defraudó a los colonos en nuestra alcaldía", afirmó.

#DebateChilango | El candidato de @RSPorgMX, Toshimi Jacob Hira, cuestionó a la candidata María del Carmen Pacheco por haber "defraudado" a los colonos de la GAM. #ep https://t.co/EKL8LAEc1C pic.twitter.com/Eb7BCfeLoY — La Silla Rota (@lasillarota) May 12, 2021

En su turno Gamiño le respondió.

"Candidato, pensé que Francisco Chiguil no había venido, pero veo que usted viene representándolo a él. Le quiero decir que si tiene elementos denúncieme, porque aquí está la denuncia que hice a Chiguil por violencia política, así es que denúncieme porque si no voy a proceder contra usted. Hablo de que puedo implementar y diseñar políticas públicas porque no solo tengo este diploma que me avala como maestra en género y políticas públicas, próximamente voy a concluir la maestría de prevención de violencia de género".

#DebateChilango | "Candidato, creí que Chiguil no vino al debate, pero parece ser que usted viene en su representación. Si tiene elementos, denúncieme", dijo María del Carmen Pacheco a Toshi. #ep https://t.co/EKL8LAEc1C pic.twitter.com/LVF3ngak3n — La Silla Rota (@lasillarota) May 12, 2021

Pero el candidato de Redes Sociales Progresistas insistió y dijo que su acusación estaba basada en una nota de el Universal de hace dos semanas. Entonces la candidata de Va por la Ciudad de México le insistió en presentar una denuncia.

"Aspira a ser alcalde y uno no puede fundamentar sus hechos en dichos. Tiene uno que fundamentarse conforme a derecho. No se equivoque, soy una mujer comprometida con la sociedad, preparada en género, derecho y políticas públicas, se cuáles son mis derechos, no se equivoque, por favor", reiteró Gamiño.

#DebateChilango | "No se equivoque con Carmen Pacheco, tengo formación y experiencia en género y derecho", respondió la candidata del PRI, PAN y PRD al candidato independiente. #ep https://t.co/EKL8LAEc1C pic.twitter.com/i8NkFsdwp5 — La Silla Rota (@lasillarota) May 12, 2021

LOBO Y CHIGUIL GOBIERNAN GAM LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS

El candidato de RSP, a quien le gusta le digan Toshi, hizo uso de su derecho de réplica y afirmó que tanto la familia de Chiguil y la del anterior jefe delegacional, la de Víctor Hugo Lobo han saqueado la alcaldía por más de 15 años.

"Por más de 15 años el PRD ha venido gobernando esta alcaldía y después Chiguil con Morena que viene del PRD. Pregunto: 4 mil 500 millones de presupuesto anuales durante más de 15 años , ¿en dónde han estado?, ¿dónde han estado las políticas públicas que usted siendo diputada y ellos alcaldes, la esposa Lobo, Chiguil, el cuñado, en donde están las políticas públicas? Uno quiere darle vuelta a la reelección y la otra trabajar dándonos mentiras como siempre".

#DebateChilango | "Las familias de Chiguil y Lobo han saqueado la alcaldía GAM por más de 15 años, ¿dónde están las políticas públicas? Nos dan mentiras como siempre", replicó el candidato de RSP. #ep https://t.co/EKL8LAEc1C pic.twitter.com/21D8Xtip1V — La Silla Rota (@lasillarota) May 12, 2021

Incluso en su mensaje final retomó su mensaje y se lanzó contra Chiguil.

"La cobardía de Francisco Chiguil al no venir se debe a que sabe que muy pronto voy a estar allá y voy a revisarlo porque tiene carpetas abiertas por corrupción y homicidio", acusó.

PROPUESTAS

Entre las propuestas planteadas por los y las candidatas, el de RSP propuso un cerco virtual a la delincuencia con la instalación de dos C4, que tengan capacidad de checar 600 caras al minuto. Bajo la premisa de que, si no hay trabajo ni dinero para vivir, siempre va a haber violencia, propuso un subsidio a grupos vulnerables para incentivar el movimiento social "y que no estén delinquiendo".

Por su parte el candidato independiente Raúl Ojeda propuso para combatir la inseguridad una policía de proximidad, un comité y gabinete de seguridad, e involucrar a vecinos para poner en marcha estos instrumentos.

La candidata de Elige, María Alejandra Cierra "Alexx Cierra", dijo que se deben analizar los sitios más concurridos y hacer programas de rehabilitación que son importantes para acabar con la delincuencia.

#DebateChilango | "Primero hay que mejorar el tejido social con el fomento al deporte, la recreación, conocer a las familias que vamos a atender", dijo María Alejandra Cierra del Partido Elige en materia de inseguridad. #ep https://t.co/EKL8LAEc1C pic.twitter.com/WuZsJTMYUb — La Silla Rota (@lasillarota) May 12, 2021

Por su parte la candidata del partido Verde, Diana Lorena Gómez Guerrero propuso recuperar espacios públicos y no solo dejarlos limpios y bonitos, sino motivar a los jóvenes a hacer deporte.

#DebateChilango | "Debe haber coordinación entre la Guardia Nacional, el gobierno de la CDMX, el federal, del Edomex y de la alcaldía para acabar con la violencia, no olvidemos que la GAM es frontera", dijo Diana Gómez del Partido Verde. #ep https://t.co/EKL8LAEc1C pic.twitter.com/Lh5rKxD6Qa — La Silla Rota (@lasillarota) May 12, 2021

En materia económica, el candidato de Fuerza por México, Fernando Gómez, propuso construir hoteles cinco estrellas alrededor de la Basílica de Guadalupe y la apertura de tiendas rosas con productos económicos para mujeres.

