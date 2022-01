Checa las pruebas fake de covid-19 que circulan en la CDMX, según la SEDESA

Fueron detectadas ocho marcas de pruebas de detección de Covid-19 que no están autorizadas por la Comisión Federal para la Protección para Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Lo anterior fue informado por la Secretaría de Salud (SEDESA) y la Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA) quienes solicitan a los capitalinos no adquirir este producto por redes sociales.

Las autoridades de salud señalaron que el mayor riesgo recae en la confiabilidad de dichas pruebas pues carecen de veracidad por lo cual pueden ser pruebas falsificadas o apócrifas.

(Foto descriptiva: Cuartoscuro)

Asimismo estos productos carecen de resultados confiables dando así posibles falsos negativos a personas que sí estén contagiados con el virus lo cual haría que la enfermedad sea propagada entre la sociedad.

Al momento las pruebas no autorizadas que se encuentran ofertadas por la red social Facebook son:

-COVISTIX (Antigen Test for the Detection of SARS-CoV-2 Virus in Nasal Swab). Laboratorio: Sorrento Therapeutics

-REALY NOVEL CORONAVIRUS (SARS-COV-2) ANTIGEN RAPID TEST CASSETTE (SWAB). Fabricante: Hangzhou Realy Tech Co., Ltd

-KIT DE DETECCIÓN DE ANTÍGENOS (ANTÍGENO/FRONTO NASAL) Fabricante: SZYBIO Life Origin Biotech

-PRUEBA RÁPIDA DE ANTÍGENOS SARS-COV-2. Fabricante: AMUNET

-SARS-COV-2 IgG/IgM RAPID TEST. Fabricante: ZHUHAI LANGFENG BIOTECH. CO., LTD. (China)

-VIVADIAG: SARS-COV-2 AG SALIVA RAPID TEST. Fabricante: VivaChek Biotech (Hangzhou) Co. Ltd., China

-HOTGEN COVID-19 ANTIGEN SCHNELLTEST VE1 (SELLBEST). Fabricante: Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd

-ONE STEP TEST FOR SARS-COV-2 ANTIGEN. Fabricante: Getein Biotech, Inc

(Foto descriptiva: Cuartoscuro)

De igual forma las autoridades solicitan a los usuarios de redes sociales y consumidores en general que en caso de tener conocimiento de la venta ilegal de pruebas denuncien a la siguiente página: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias

FASTEP: COVID19 ASEGURA CONTAR CON AUTORIZACIÓN DE COFEPRIS

El empresa Diinsel, que distribuye la prueba FASTEP: COVID19 IgG/IgM Rapid Test Device. Fabricante: Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd, informó a este medio contar con la autorización de la COFEPRIS, CAS/DEAPE/13624/2021, para la importación y comercialización de dicho producto.

Fastep-Anticuerpos Autorizacion Pandemia by La Silla Rota on Scribd

Lo anterior, luego de que la SEDESA mencionara dicha prueba como parte de las que se ofrecen por internet sin contar con permiso de Cofepris. El comunicado completo de SEDESA y la AGEPSA de la Ciudad de México se puede consultar completo aquí.

