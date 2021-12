Cesan a 4 policías de Valle de Chalco por homicidio durante un embargo

Valle de Chalco. – Cuatro policías fueron separados de sus cargos de manera temporal en el municipio de Valle de Chalco tras el homicidio de un hombre ocurrido durante un proceso de embargo a una vivienda en la colonia Del Carmen el pasado jueves.

De acuerdo con el gobierno municipal, los elementos que participaron en los hechos fueron suspendidos de sus funciones mientras se llevan a cabo las investigaciones para determinar si cumplieron o no con el protocolo de actuación policial.

Los policías están involucrados en la detención de José Luis Sánchez, a quien presuntamente golpearon en varias ocasiones hasta provocarle lesiones internas y su posterior muerte en el hospital Fernando Quiroz donde era atendido.

Armando García Méndez, alcalde de Valle de Chalco, dijo que el gobierno municipal coadyuvara en las indagatorias a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y brindará las facilidades para que el hecho no quede impune.

(Foto: Manuel López)

"La fiscalía trae el caso, pero me comprometo a dar las facilidades necesarias para que esto no quede impune y me sino al reclamo".

"Nosotros los ponemos a disposición y la fiscalía me va a decir si todos se van o todos se quedan, pero eso corresponde a homicidios que es la Fiscalía del Estado de México, pero el municipio va a dar todas las facilidades para que esto no quede impune", dijo.

Por la mañana, familiares de José Luis realizaron manifestaciones en varios puntos del municipio para exigir justicia y la detención de los elementos involucrados, quienes, según testimonios de sus compañeros, ya no se encuentran dentro del municipio y habrían escapado.

(Foto: Manuel López)

Uno de los puntos que visitaron fue la explana municipal, la comisaria y la casa de préstamos que está involucrada en el caso, y que aparentemente vendió su cartera vencida con la cual una empresa externa pretendía cobrar un pagare a través del proceso de embargo.

Señalaron que desde el día de los hechos han sido perseguidos por patrullas y vehículos particulares por lo que temen sufrir agresiones.

"El día que mi familiar falleció su hermana regresaba a su domicilio una patrulla la iba siguiendo y ayer también paso lo mismo y no le tomaron importancia. Han mandado personas al domicilio para vigilar y no nos da miedo y en prueba estamos aquí", señaló Patricia Cruz, en representación de la familia.

(Foto: Manuel López)

Junto a varios integrantes del movimiento Resistencia Civil Pacífica se movilizaron frente a la sucursal de préstamos donde lanzaron consignas "Con la vida no se cobra", "Era inocente".

"Hago el llamado al presidente municipal para que tome cartas en el asunto porque no nos dan la cara".

Según los familiares en el operativo participaron al menos 16 personas, entre el actuario y dos abogados, que acudieron al domicilio para cumplimentar el cobro por un pagare vencido, situación a la que presuntamente se opuso José Luis.

aemz