Cempasúchil, más que una flor el ingreso de productores en Jamaica y Xochimilco

Uno de los componentes más importantes dentro de la celebración de día de muertos y en toda ofrenda o altar es sin duda alguna la flor de Cempasúchil, la cual significa en Náhuatl "la flor de veinte pétalos''.

Esta icónica flor, colocada en los altares y ofrendas a los difuntos desde tiempos prehispánicos, representa un producto comercial de gran importancia dentro de los productores y vendedores de los mercados de la capital, como Jamaica y Xochimilco.

Con el color amarillo o naranja de sus pétalos, que en la antigüedad los indígenas consideraban que servían de guía para los difuntos, el cempasúchil desde su siembra y cosecha es el sostén económico de millones de familias en esta época del año.

EL DÓLAR, LA SEMILLA Y LOS CANALES

"Yo llevo poco tiempo sembrando Cempasúchil, por lo tanto sembramos poquitas piezas las cuales son un aproximado de 10 mil", comenta Guadalupe Flores Gómez quien es productora y comerciante de plantas del mercado Madreselva en la alcaldía Xochimilco desde hace más de 15 años.

Ella señala que el precio del cempasúchil depende directamente del precio del dólar ya que bajo esta moneda es que se rige el precio de las semillas de esta flor de muertos.

"La bolsa de semillas viene por millar, puede valer 600, 700 e incluso puede subir hasta mil pesos. Dependiendo del momento en que nos venden la semilla es como se va a determinar el valor de estas flores", agregó la productora.

La también dueña del local número 38 "E" dijo que espera que esta situación cambie pues "nos ha pegado a todos, para nosotros se elevó el precio de la tierra, productos y plantas".

El año pasado, la señora Guadalupe cosechó poco de estas flores tradicionales debido a que no contó con el dinero suficiente para sembrar pues todo el 2020 estuvieron bajas las ventas pues la pandemia afectó así su economía y espera que este año la situación sea distinta.

"Yo le pediría a la alcaldía que realmente nos apoyara con el cuidado del agua de los canales pues con ella trabajamos y debido a la sobrepoblación los canales se están contaminando y por ende tenemos un ph muy malo para la planta, por lo tanto se enferma y esto implica que nosotros tenemos que gastar en productos extra para poder cultivar".

(Foto de macetas de Cempasúchil en el Mercado Madreselva, alcaldía Xochimilco: Carlos Aguilar)

MÁS QUE TRADICIÓN, OPORTUNIDAD DE INGRESOS

A unos cuantos metros en el mismo mercado, se encuentra el local de otra productora de plantas, Patricia Palma Díaz, quien detalló un poco acerca del proceso que se lleva a cabo para obtener el cempasúchil.

"Nosotros la empezamos a sembrar en los primeros días de agosto, es una flor que se da aproximadamente en 2 o 3 meses y a germinar la semilla se pone desde julio y ya en agosto se pasa a la maceta", explicó la agricultora.

Platicó que la alcaldía Xochimilco sí brinda apoyos año con año, sin embargo los requisitos no siempre son fáciles de cubrir, tal es el caso de la constancia de productor que otorga la alcaldía la cual, señaló la comerciante, es muy difícil de obtener entre otros tantos papeles ya que estos trámites son en línea y no son accesibles a todos los productores de plantas de Xochimilco.

"No hubo tanta producción de Cempasúchil el año pasado pues no había los recursos con qué hacerlo, hubimos muchos productores que decidimos no plantar nada. Nosotros que llevamos los cultivos alternos de cempasúchil y nochebuena decidimos mejor dedicarnos a la Noche Buena", señaló Patricia Palma quien este año observa una notoria mejoría en la producción y venta de esta flor en el mercado.

La productora y comerciante mencionó que esta planta cuenta con un peso más que cultural, económico debido a la crisis que se ha estado viviendo con la pandemia por la covid-19.

"En el año hay 3 o 4 temporadas fuertes de venta y una de ellas es esta del cempasúchil entonces para nosotros esta época es la manera en la que podemos ganar algo", declaró la agricultora que agregó que "hace 40 años era una tradición muy bonita, se producía pero para flor de corte, ahorita ya cambió el sentido y se ve más como un ingreso".

(Foto de racimos de Cempasúchil en Mercado Madreselva, alcaldía Xochimilco: Carlos Aguilar)

CRISIS ECONÓMICA Y HUMANITARIA

Hacia el centro de la ciudad se encuentra el mercado de Jamaica ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza en donde se encuentra el local de Blanca Estela González quien se dedica a la venta de flores en este lugar desde hace 15 años.

Según señaló, a pesar de que el año pasado sí se vendió un poco de cempasúchil en maceta, las ventas no fueron buenas debido a la pandemia. Ella cree que la cantidad de personas va a aumentar en el mercado conforme se acerque más el primero y dos de noviembre.

"La verdad el año pasado, se nos quedó Cempasúchil, estaba vacío el mercado, no había gente", recordó la comerciante quien menciona que este año ya se observa más afluencia en los pasillos del mercado.

"De hecho, algunos productores de cempasúchil el año pasado empezaron a regalar su producto o intercambiarlo por despensas o lo que quisieran darles pues al fin de cuentas ya eran pérdidas", mencionó Blanca quien añadió que muchas de estas flores fueron desechadas, "pasabas por los pasillos y había mucha flor tirada pues porque nadie ya la iba a comprar".

La comerciante de cempasúchil señaló que una de las cosas que más les afectó fue el cierre de panteones el año pasado, de igual forma ella señaló que muchos locatarios del lugar fallecieron por la covid-19.

"Nosotros nos enfermamos de covid a principios del año pasado, en mayo sufrimos de esta enfermedad antes de que cerraran el mercado" concluyó la locataria.

Los testimonios plasmados ilustran la importancia del cempasúchil como un ingreso y soporte económico de muchas familias mexicanas en esta época.

Su peso y relevancia en estas fechas cobra un sentido relevante no solo por el valor simbólico que tiene en la tradición del día de muertos sino por la relación con el consumidor y los cientos de productos de está emblemática flor de veinte pétalos.

(Foto de macetas de Cempasúchil a la venta en Mercado Madreselva: Carlos Aguilar)

CAO