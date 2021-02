CDMX sigue en semáforo rojo, no olvides usar cubrebocas

La Ciudad sigue en semáforo rojo, no debemos descuidar las medidas de prevención, es importante entender que debemos convivimos con un virus para el que no existen vacuna ni una cura que no sea nuestro sistema inmunológico.

En caso de que debamos salir de casa, una de las medidas prioritarias, además de la sana distancia y el lavado de manos, es el uso de cubrebocas, siempre teniendo en cuenta que la principal medida para evitar el contagio sigue siendo quedarse en casa.

¿Dónde y cuándo utilizar un cubrebocas?

• En el espacio público,

• En el transporte público

• Cuando entras en contacto con otras personas, aun en sana distancia

¿Cómo utilizar un cubrebocas correctamente?

Para colocarlo y quitártelo cuida estos puntos:

• Lava bien tus manos con agua y jabón o gel desinfectante al 70% de alcohol

• Tómalo por las cintas elásticas

• Cuando vayas a usarlo revisa que las costuras gruesas queden en la parte interna del cubrebocas y procura no tocarlo

• Coloca detrás de tus orejas las cintas elásticas y acomódalo en tu cara cubriendo nariz y boca al mismo tiempo.

• Evita tocarlo mientras lo tengas puesto. Si tienes que hacerlo, lava tus manos con agua y jabón

• Aun con el cubrebocas puesto, si tienes que estornudar, utiliza el ángulo interno del brazo para cubrirte

• Por ningún motivo lo guardes en los bolsillos de tu saco o chamarra.

• Deséchalo en una bolsa de residuos sanitarios marcada antes de entregarla a los servicios de limpieza

• Si tu cubrebocas es reusable, no lo toques de la parte que te cubre nariz y boca, y lávalo diariamente con agua y jabón

• Debes desechas el cubrebocas si visitaste a un enfermo, y se vuelve inservible si está húmedo, roto, o si lo te lo pusiste en la cabeza o el cuello.

• Se recomienda cambiarlo después de una hora de conversación constante y luego de hacer ejercicio

(Sharira Abundez)