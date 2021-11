CDMX se mantiene en semáforo verde; Sheinbaum descarta cuarta ola

"Afortunadamente en la Ciudad de México los grupos antivacunas no son fuertes y esto permitió una buena cobertura de vacunación; también los inviernos no son como los europeos y esto tiene un efecto no tan dramático en las infecciones respiratorias. Se siguen haciendo 7 mil pruebas diarias para identificar tempranamente los caso", dijo López Arellano quien aclaró que siguen pidiendo no bajar la guardia y priorizar las actividades al aire libre.