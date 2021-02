CDMX pagó lote de cubrebocas a más de 6 mil pesos por pieza

Servicios de Salud de la Ciudad de México adjudicaron el 27 de marzo un contrato por 25 millones 195 mil 200 pesos para adquirir 4 mil cubrebocas, lo que significa que cada uno tuvo un costo de 6 mil 298 pesos con 80 centavos, de acuerdo con Reforma.

El gobierno capitalino no muestra en su página de internet copias físicas de los contratos y sólo enlista detalles generales.

Señala que la transacción se encuentra “cerrada”, que la proveedora es Partners & Pérez y que se trata de “cubrebocas desechables respirador purificador N96”.

En la justificación de la compra se lee “bienes necesarios para dotar a las unidades médicas”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la utilización del modelo N95 para uso hospitalario, sin embargo, el N96 no figura entre los protectores personales comunes y solo se ofrece en páginas de comercio electrónico a un precio que no rebasa los 160 pesos por unidad.

Especialistas consultados por Reforma aseguraron que desconocían el producto.

Si bien en la página no se especifíca la marca de los productos, la Secretaría de Salud capitalina aseguró que eran de la empresa 3M. No obstante, esta empresa no los ofrece en su página de internet dentro de los 20 tipos diferentes de cubrebocas.

El producto más caro de 3M es el N95 9211 plus, con un costo de 3 dólares 40 centavos, equivalente a 76 pesos por pieza al tipo de cambio de este miércoles y sin considerar costos de traslado.

La empresa a la que se le adjudicó el contrato no cuenta con una página oficial; solo cuenta con un perfil de Facebook donde no hay publicaciones.

Al indagar, el diario se percató que los teléfonos que muestra dicho perfil están fuera servicio y en la dirección que ofrece, en la colonia Doctores, no se encontraba nadie.

Partners & Perez tiene un único antecedente en portales de transparencia en 2016, en la invitación restringida que el gobierno capitalino le hizo en esa fecha para ofrecer servicios de actividades lúdicas-culturales.

La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, compartió en redes sociales una nota informativa de la Secretaría de Administración y Finanzas donde explica que la información presentada por el diario Reforma es falsa.

La secretaría asegura que el contrato firmado el 16 de marzo fue por la compra de 100 mil mascarillas N96 8210 por un precio de 219 pesos, que asciende a un total de 24 millones 360 mil pesos; también por la compra de 4 mil mascarillas N95 8210 por un precio unitario de 180 pesos, ascendiendo a un total de 835 mil 200 pesos.

Asimismo, aseguró que Parters & Pérez cuenta con constancia vigente de registro en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la CDMX.

Siempre he creído en la libertad de prensa pero también en que debe prevalecer la ética periodística por encima de intereses personales o de grupo. Aquí la información completa de la Secretaría de Finanzas sobre la compra de N95 y la liga a los contratos. https://t.co/B5HSERXA00 pic.twitter.com/8gO9OJQvRl — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 28, 2020

cmo