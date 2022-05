CDMX nos prometió muchas cosas y no las ha cumplido: Javier, víctima de Línea 12

Javier Medrano es un sobreviviente del colapso de la Línea 12 del Metro, ocurrido el 3 de mayo del 2021.

A un año de la peor tragedia en México de dicho transporte, dice que debido al incidente ya no puede cargar cosas pesadas y eso le ha complicado conseguir trabajo. A nivel psicológico tiene estrés postraumático. Sufre para conciliar el sueño y en promedio sólo duerme unas cuatro horas al día.

Entrevistado por La Silla Rota el pasado 3 de mayo, frente a la zona cero, a donde llegó para sumarse a la marcha que organizaron vecinos de Tláhuac e Iztapalapa para conmemorar la fecha, pedir justicia para las víctimas y protestar por el deficiente transporte que hay en la zona y que les causa invertir más tiempo para trasladarse, Medrano critica que el gobierno capitalino le prometió muchas cosas, pero no le ha cumplido.

(Foto: Marco Antonio Martínez)

"No hemos tenido buen acercamiento con el gobierno, nos ha hecho firmar convenios con mentiras, prometieron cosas que han incumplido. En mi caso dijeron que nos apoyarían con asistencia de la fundación Teletón para la rehabilitación, pero nunca nos apoyaron al no ponernos transportes para las rehabilitaciones.

"El gobierno prometió muchas cosas, incluso en enero. Una de ellas es que me iban a dar empleo, una casa, pero esas situaciones no las ha cumplido. De la cuestión de salud pasé de ir a consulta al hospital San Ángel Inn a un centro de salud donde me mandaron a hacer resonancias. No discrimino a los del centro de salud, pero sí hay mucha diferencia".

Inicialmente, el hombre, de 34 años de edad, se unió al grupo de víctimas representadas por el abogado Teófilo Benítez para demandar a nivel internacional al consorcio constructor de la Línea 12, conformado por Carso Infraestructura y Construcción, Ingenieros Civiles Asociados y Alstom Mexicana, pero después se separó porque no estuvo de acuerdo en cómo se llevaba el caso, dice, sin abundar al respecto.

Recuerda aún la noche del 3 de mayo pasado. Él venía de la estación Calle 11, luego de que compañeros lo fueran a dejar de un viaje que había hecho a Morelos. Pasó por Periférico Oriente, después Tezonco, sin sospechar el giro que su vida tomaría esa noche. La siguiente era Olivos, a la que no llegó.

"Yo iba en el penúltimo vagón. Esa noche, mientras viajaba en el Metro, mi celular parpadeó y apareció la hora: 10:22pm. En eso se escuchó un estruendo y fue cuando cayó. Yo quedé agarrado de un pasamanos y traía una mochila, me pegué en la cintura muy fuerte y choqué y se me dobló.

"Uno trata de agarrarse de lo que puede y lo hice de un tubo, pero había una señora encima de mí y fue cuando caímos hasta abajo. Mi mochila no sé cómo fue que se atoró en otro tubo y quedé colgado, y una persona de la plazita nos empezó a rescatar", describe.

También se dio un golpe en la cabeza con uno de los asientos metálicos característicos de los trenes de la Línea 12.

"No perdí el conocimiento, pero sí se te queda marcado. Las autoridades creen que porque seguimos caminando no nos pasó nada y ya no hay consecuencias. He ido aparte con psicólogos y me dicen que sí tengo. Llevo un año durmiendo poco, desde las cuatro o cinco de la mañana a las ocho, y ahora ya no trabajo porque no aguanto ni un bote de agua.

"En el primer contacto que tuve en el hospital hasta la semana me atendieron y aún me insinuaron que qué casualidad que todo mundo estaba lesionado. Me fui de ahí enojado, al salir se acercó un carro y una persona me preguntó que cómo estaba. Le dije: ´Discúlpeme, no lo conozco´. Me dijo que me moviera por mis medios", relata.

Mientras da la entrevista frente a la zona cero, se voltea de espaldas para no verla y recordar el momento traumático de hace un año. También comenta que el sonido de la sirena que los manifestantes hicieron sonar le molestó porque le hizo rememorar aquella noche. Dice que actualmente ya casi no sale de su casa, por culpa de lo que ocurrió el 3 de mayo de 2021.

LA VÍCTIMA 26

Aunque la marcha del 3 de mayo que partió a las 16:30 horas tuvo un contingente reducido de menos de 50 personas, conformada en su mayoría por vecinos y jóvenes inconformes por la falta de justicia, una de las personas que acudió fue la señora Guadalupe .

No le importó el calor y la contingencia ambiental de ese día, ella llevaba pegado a su pecho el retrato de su prima Araceli Linares, la llamada víctima 26, quien fue la última en sobrevivir y que falleció el 7 de mayo, cuatro días después del colapso.

(Foto: Marco Antonio Martínez)

Guadalupe recuerda que llevaba una relación muy cercana con su prima, de 52 años. Araceli era servidora pública, trabajaba en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y ese día regresaba de la dependencia, pero cuando sus familiares se enteraron por las noticias del derrumbe de una trabe y vieron que no contestaba su teléfono, comenzaron a buscarla.

Unos acudieron al Hospital General de Tláhuac, donde primero les dijeron que no estaba. Otros fueron al de Xoco y al de la Cruz Roja de Polanco, donde tampoco les dieron razón de Araceli. Fue hasta las 17:00 horas del 4 de mayo que alguien más volvió a Tláhuac y les dijeron que sí estaba internada.

Guadalupe dice que ya no pudo verla en el hospital, ya que el estado de salud de su prima era delicado.

Considera que el 3 de mayo siempre será para ella una fecha triste, por haber perdido a su prima, a quien recuerda como una persona de carácter alegre.

ET