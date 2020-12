CDMX, negada a aplicar multas a ciudadanos por ignorar normas covid

Mientras que en la Ciudad de México, sede del mayor número de contagios y muertes por covid-19, no se han querido aplicar penalizaciones por no cumplir las medidas sanitarias, multas por la falta del cubrebocas o restricciones a la circulación de las personas en las calles, el Consejo de la ciudad de Vancouver, en Canadá, votó de manera unánime para establecer multas hasta por 50 mil dólares canadienses a los empresarios que no se adhirieran a las medidas de confinamiento y distanciamiento social, y hasta por 1 mil dólares a las personas en lo individual.

Cuando ello ocurrió, en marzo de este año, el alcalde de la ciudad, Kennedy Stewart, dijo en un tuit que no funcionó el llamado que se hizo por las buenas para que los negocios cerraran, por lo que ya era tiempo de salvar vidas. Y aunque se enfocaron principalmente en los establecimientos comerciales, el gobierno de esa ciudad aclaró que las personas también serían multadas "si no entendían el mensaje".

En México, tanto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, han señalado reiteradamente que México es un país democrático y de libertades y que la sociedad es muy participativa y colaboradora, por lo que no se aplicarán medidas coercitivas y mucho menos toques de queda.

En reiteradas ocasiones, López Obrador lo ha dicho.

"No se resuelve con eso, eso lo que expresa es un afán autoritario de la autoridad, del gobierno –con todo respeto a quienes optan por eso--, pero el toque de queda no es una actitud de confianza hacia la gente, es ponerse por encima como autoridad y ver a los ciudadanos como menores de edad, como que no entienden y como que, ni modo, sólo es a la fuerza. No, no, yo lamento que eso se esté aplicando en Europa", dijo el 28 de octubre pasado el presidente que se ha resistido a usar cubrebocas desde el principio de la pandemia, y solo lo usa cuando viaja en avión.

Además, en sus giras por diversas regiones del país no respeta la sana distancia con las personas que acuden a verlo, las abraza y se toma fotos con ellas.

La restricción a la circulación de las personas ha ocurrido en países democráticos como Italia, en la región de Lombardía, donde el toque de queda era entre las 23 y las 5 horas; en regiones de Francia como Paris, donde la gente no pudo estar fuera de sus casas entre las 21 y las 6 horas, durante ciertos periodos, salvo en casos justificados. En Bruselas el toque de queda era de las 11 de la noche a las 5 de la mañana. También ocurrió en Alemania y España.

En Ontario, mientras tanto, las multas para las corporaciones que no cumplieran los mandatos sanitarios llegaron a 500 mil dólares.

En el estado de Washington, en Estados Unidos, se determinó que si los empleadores no cumplían y desafiaban las medidas de cierre de negocios primero serían amonestados y conminados a cumplir, y en caso de no hacerlo recibirían un citatorio que conllevaba una multa de 10 mil dólares o más.

Y en Suiza, el Consejo Federal confirmó en noviembre pasado que las violaciones al uso del cubrebocas pueden resultar en multas de hasta de 300 francos suizos (6 mil 843 pesos) y otro tipo de violaciones a las medidas sanitarias podrían llegar a 10 mil francos suizos (228 mil 100 pesos); en el caso de violaciones negligentes pueden ser de 5 mil.

En el Reino Unido, una mujer fue arrestada en una estación de tren y fue multada con 850 libras esterlinas por no haber justificado la razón de su viaje.

LLAMADOS A MISA; LOS CAPITALINOS INUNDAN ALGUNAS ZONAS DE LA CIUDAD

Lo ha hecho en varias ocasiones. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha dicho que no se tomarán medidas como multar a las personas o declarar estado de sitio ante el crecimiento de casos covid-19. Y prácticamente cada viernes, en que da conferencia sobre el desarrollo de la pandemia y el semáforo epidemiológico, hace llamados a la gente para que cumplan las que ha llamado cinco medidas de seguridad que tienen que ver con el uso de cubrebocas, la sana distancia y el quedarse en casa, entre otras.

"Somos una ciudad democrática y libertaria, no vamos a tomar esas medidas, nunca; hasta ahora la ciudad ha salido adelante gracias al esfuerzo y la participación de todos y de todas. Aun cuando ha sido ya muy larga esta situación, tenemos que seguirnos cuidando, evitar saturación hospitalaria y en la medida de lo posible mayor número de lamentables defunciones. Hemos buscado todo el tiempo mantener el balance entre el bienestar y la salud pública, en la medida en que todos cumplamos podemos seguir recuperando la actividad económica", dijo en un video publicado en sus redes sociales.

Si bien es cierto que el gobierno de la CDMX ha implementado diversas acciones adicionales e innovadoras para contener los contagios, que no se han realizado a nivel federal o en otras entidades, los casos han ido en aumento y la capacidad hospitalaria ha debido reforzarse con 220 camas adicionales porque se estaba al borde de la saturación total.

La población de la CDMX ha hecho caso omiso de los llamados a cumplir las recomendaciones de sanidad y todavía hay resistencia a aplicar sanciones o multas.

EN DIVERSAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS, MULTAS POR NO USAR CUBREBOCAS

En México, en Chiapas el Congreso del estado aprobó multas por 8 mil pesos a quienes no utilicen el cubrebocas y hasta en municipios como San Pedro Pochutla, en Chiapas, quienes no usen la protección de boca y nariz serán sancionados con multas, cárcel y hasta suspensión de servicios básicos. Valle de Bravo, en el Estado de México es uno de los tres municipios que determinó medidas punitivas y el único que las cumple. Cobra 200 pesos de multa.

Desde el inicio de la pandemia y la aplicación de medidas de confinamiento y distanciamiento social, en la Ciudad de México se determinó el cierre de las actividades no esenciales y cuando se reabrieron con horarios especiales, a lo más que ha llegado el gobierno de la Ciudad es a hacer clausuras. Ha realizado 343 desde el 26 de marzo hasta el 11 de diciembre, de acuerdo con la página web del Instituto de Verificación Administrativa de la CDMX.

Y aunque la Procuraduría Social informó que aplicará multas entre 800 y 18 mil pesos a quienes realicen fiestas en los departamentos, la dependencia no respondió la solicitud de información que le hizo La Silla Rota sobre cuantas de esas penalizaciones se han aplicado. Son sanciones que se encuentran vigentes desde tiempo antes, según informó la propia jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Hasta en el municipio de Xichú, en Guanajuato, pese a que fue el último en registrar casos de covid, fue el primero en aplicar sanciones por el no uso de cubrebocas en julio de este año. Además, determinó que en los establecimientos de comida sólo haya servicio para llevar y todos sus empleados deben usar el cubrebocas.

En Celaya, también en Guanajuato, apenas el 10 de diciembre se aprobó que habrá multas de hasta 1 mil 300 pesos o detención por 36 horas por no usar cubrebocas. Por decreto municipal se aprobó que el uso de cubrebocas es obligatorio en vía pública y que quien no lo use correctamente puede ser detenido por la policía municipal.

En Nuevo León, el gobierno determinó que era obligatorio el uso de la mascarilla y que las reuniones sociales quedarán limitadas a no más de 20 personas pues de lo contrario los ciudadanos serán penalizados con una multa, arresto o trabajo comunitario. Ello, en el periodo del 28 de octubre al 30 de noviembre. En ese periodo las autoridades estatales o municipales podían aplicar multas, arresto hasta por 36 horas o trabajo comunitario. Hasta el 11 de noviembre había 19 detenidos.

En noviembre también en Querétaro el gobierno estatal determinó el uso obligatorio de cubrebocas y dejó a los municipios la posibilidad de aplicar multas u otras sanciones.

En Tampico, Tamaulipas, la autoridad determinó que todos los choferes y sus pasajeros deben utilizar la mascarilla pues de lo contrario se harían acreedores a sanciones económicas superiores a los 3 mil 400 pesos. En caso de que el pasajero no tuviera cubrebocas no hay una sanción económica como tal y la multa se aplica al operador del vehículo.

El ayuntamiento de Cuernavaca, en Morelos, anunció en noviembre que ante el aumento de casos de contagios se aplicarían sanciones que van desde el arresto administrativo de hasta 36 horas y multas de entre 1 mil 500 y 7 mil pesos por no usar cubrebocas. El secretario general de la comuna, Erik Santiago Romero dijo que Protección Civil haría recorridos para exhortar a los ciudadanos a cumplir pero que si no se acatan las medidas sí cabría la aplicación de arresto administrativo y pagar multa.

También hubo una decisión similar a nivel estatal que estableció que a partir del 27 de noviembre los elementos de Seguridad Pública pueden multar o sancionar a toda persona residente o visitante que no use cubrebocas en los espacios públicos del estado.