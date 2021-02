CDMX gobernada por mujeres... con fallas en política pública de género

La declaración de Claudia Sheinbaum a nombre del Gobierno capitalino en la que dijo que la marcha #NoMeCuidanMeViolan por la denuncia de violación de una joven en contra de 4 policías y por la impunidad en general era una provocación y no una protesta no fue bien recibida por muchos, entre ellos, colectivos feministas, organizaciones y activistas quienes explican que además de ser lamentables, estas declaraciones demuestran una falta de políticas públicas de género en la Ciudad de México.

Cuando en 2018 Claudia Sheinbaum fue candidata y electa como jefa de Gobierno capitalino, algunas de las propuestas en materia de género incluyeron la transformación de Instituto a Secretaría de Mujeres, el fortalecimiento de la Fiscalía de Delitos Sexuales, la activación de la alerta de género y la erradicación de la violencia.

Trabajaremos para lograr la autonomía física, económica y política de las mujeres. No queremos vivir más en una ciudad con violencia de género; vamos a combatir la impunidad y elevar a rango de secretaría al Instituto de las Mujeres. pic.twitter.com/Y8ONYiGyyc — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 10, 2018

Actualmente, las primeras dos propuestas de políticas públicas de género iniciaron: ya existe una Secretaría y en la Fiscalía de Delitos Sexuales se han implementado nuevas medidas; pero la alerta de género, vital para el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, no ha sido activada y la violencia continúa.

Gabriela Rodríguez Ramírez, titular de la Secretaría de las Mujeres capitalina comenta en entrevista con La Silla Rota que en comparación al Gobierno anterior no hay todos los avances que se desean, pero que el número de denuncias ha aumentado lo cual les representa “un éxito” porque hay confianza en las autoridades para levantar una denuncia.

De enero a junio de 2019 se han denunciado más de 2 mil delitos sexuales en la Ciudad de México, según refleja el Portal de Datos Abiertos.

Hay 2 mil 118 carpetas de investigación por abuso sexual, 509 por violación, 468 por abuso sexual, 97 por violación equiparada, entre otros. Por feminicidios, existen 17 carpetas de investigación en el mismo periodo.

“Yo presenté un informe a Conavim y al INMUJERES sobre los trabajos realizados de enero a la fecha y Conavim me dijo en junio que no habían razones objetivas para declarar la alerta de género porque ya estamos trabajando en medidas”.

Nuestro compromiso es erradicar la violencia de género. Presentamos un informe a la Secretaria de Gobernación @M_OlgaSCordero de los avances en estos seis meses:

- Abogadas para las mujeres en las agencias del MP

- Creación de la fiscalía de feminicidios

????https://t.co/LLgecENnz2 pic.twitter.com/9Shx4wMq4l — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 6, 2019

Sin embargo, para Ana Yeli Pérez del Observatorio Ciudadano Nacionaldel Feminicidio (OCNF) para poder mejorar la política pública, sí es necesaria una alerta de violencia de género efectiva, la cual debe de reformarse para poder mejorar el seguimiento de justicia para en un futuro tener una reducción de la violencia feminicida.

#CDMX #AlertaQueSeaEfectiva "Al ser el mecanismo de Alerta de Género, un mecanismo de protección para las mujeres debe verse por parte de los gobiernos y el Gobierno Federal como una oportunidad para poder mejorar las condiciones de la vida de las mujeres":Ana Yeli Pérez Garrido. pic.twitter.com/3yNW7Ev37f — FeminicidioOCNF (@OCNF) August 13, 2019

La secretaria Rodríguez Ramírez comenta que entre las nuevas políticas está la Red LUNA la cual busca brindar atención psicológica y legal a mujeres víctimas de violencia así como la refinación de riesgos de violencia feminicida en los protocolos de ayuda así como la implementación de abogadas que atiendan estos casos específicos en las 68 agencias del Ministerio Público.

Sin embargo, en comparación a lo implementado por la administración anterior no hay cambios, aseguran activistas y organizaciones.

Ana Yeli del OCNF también destaca que "no podemos afirmar que las políticas que se han implementado hayan funcionado" existe un problema mayor que son las fallas estructurales, las cuales limitan el acceso a la justicia: "estas fallas son la regla y no la excepción", además de que en los casos mediáticos de violencia éstos sí tienen mayor atención pero no todas las víctimas lo tienen.

Frida Guerrera, feminista y activista contra el feminicidio en México comenta con La Silla Rota que es lamentable que Claudia Sheinbaum como autoridad y mujer "no tenga empatía".

“Las víctimas siguen siendo desprotegidas y ponderan los derechos de los agresores. Uno esperaría que habría mayor empatía hacia la violencia de género por parte de Sheinbaum por ser mujer pero no, vemos que responde como todos los políticos e incluso lanza una amenaza o sentencia de ‘síganse manifestando’”, comenta Frida.

Alina Vallejo, coordinadora en “Musas de Metal Grupos de Mujeres Gay A.C.” una asociación dedicada a la erradicación de la violencia contra las mujeres lesbianas, bisexuales, trans, heteroflexibles y personas genderqueer, asegura que el problema de la violencia de género en la capital y en el país “es un problema que va en aumento y es una pandemia”.

“Desde el Gobierno federal podemos ver que no hay políticas públicas por la violencia de género, no está en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Gobierno local mucho menos; la violencia es un tema estructural y las autoridades deben de reconocerlo, si de entrada un policía te violenta como pretendes que disminuyan los delitos y hay un aumento del 20% cada año en los feminicidios”, reitera Vallejo.

La denuncia en contra de los cuatro policías por violación en Azcapotzalco no es la única en contra de servidores públicos, según registra el mismo Portal de Datos Abiertos, en el primer semestre de 2019 hay más de 2 mil denuncias en contra de servidores y funcionarios públicos en la capital, entre los delitos, existen 135 carpetas de investigación por tortura, 20 por amenazas y 5 por abuso sexual.

Asimismo, tal como el caso de la joven de Azcapotzalco, hubo fallas en otros casos de la Ciudad de México, como el del feminicidio de Daniela Ramírez, joven que fue secuestrada en un taxi y meses después su cuerpo fue hallado en Parres, al sur de Tlalpan.

Uno de los indicios que la familia tenía y que propuso a la Fipede como línea de investigación fue que Daniela pudo haber sido víctima de una red de trata de personas. "Sobre todo les dimos información de lo que nosotros íbamos llevando en paralelo y poder coadyuvar a que se le encontrara con vida".

Después de la insistencia de la familia de que Daniela fue víctima de desaparición, la Fipede le informó a la señora Margot que ya la estaban buscando, pero en calidad de fallecida. "Nos dijeron que checaron en los Semefos y también nos comentaron que estaban haciendo búsquedas en el perímetro".

SOBRE LAS DECLARACIONES DE SHEINBAUM Y GODOY

“Ella recibió una presión muy fuerte para reprimir a las mujeres que estaban destruyendo la puerta, fue muy difícil, pero la jefa de Gobierno decidió que no lo iba a hacer, le decían agarre a esas mujeres agresivas y violentas pero ella dijo que no”, explica la titular de la Secretaría de Mujeres.

Ramírez reitera que se perdió la atención a lo más importante que era la denuncia y que no se tolerará la violencia.

Sin embargo, las activistas y colectivos reiteran su postura hacia lo “lamentables” que fueron las declaraciones de la jefa de Gobierno:

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social mostró indignación por las declaraciones de Sheinbaum y comentó en un comunicado que resulta preocupante que la jefa de Gobierno y la titular de la PGJ declaren ante medios y redes sociales que se iniciarán investigaciones penales para determinar responsabilidades hacia manifestantes por la supuesta comisión de delitos durante una manifestación, calificados como “provocaciones” puesto que en la Constitución de la Ciudad de México se establece que las autoridades tienen estrictamente prohibido realizar actos que den pauta a la criminalización del ejercicio de la protesta.

“Es necesario escuchar la voz de las mujeres que participaron en la protesta de ayer sobre la necesidad de realizar trabajos urgentes y efectivos por parte del gobierno de la Ciudad de México, para erradicar la violencia contra las mujeres”, comunicó el Frente por la Libertad de Expresión.

Alina de Musas de Metal A.C. añade: “no han querido responder (el Gobierno) y la declaración de ayer de Sheinbaum demuestra que no les interesa detener la violencia de género y les interesa más proteger los bienes públicos y a sus funcionarios”.

“Lo que ocurrió muestra un reflejo del enojo general y el hartazgo de todas ante la falta de respuesta que es constante hacia las víctimas de violencia de género. Yo no avalo al 100% las acciones de ayer (el portazo y daño al mobiliario en la Procuraduría) pero las respaldo porque las víctimas son desprotegidas y todas en algún momento hemos sido testigo o víctimas de miradas lascivas o comentarios de policías. Sabemos que no todos los policías ni funcionarios son acosadores pero situaciones así generan encono y enojo entre todas”, concluye Frida Guerrera.

