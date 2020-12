CDMX firma convenio para dar tanques de oxígeno a pacientes covid

El Gobierno de la Ciudad de México exhortó a la ciudadanía a no salir de casa si no es necesario (Foto: Cuartoscuro)

El Gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio con la empresa Infra para que pacientes con covid-19 que no requieran hospitalización o los que pudieran tener una salida anticipada puedan contar con concentradores de oxígeno de forma gratuita.

El convenio es por la cantidad de 441 mil pesos por la renta de 300 concentradores de oxígeno por el mes de diciembre y fue realizado por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas.

El Gobierno capitalino informó que se está trabajando con la empresa para seguir aumentando los concentradores y así poder seguir proporcionando oxígeno gratuito.

El anuncio del convenio llega a una semana de que usuarios de redes sociales denunciaran las largas filas que tenían que hacer para obtener y llenar tanques de oxígeno ante el desabasto presentado ante el aumento de casos de covid-19 en la capital.

El Gobierno de la Ciudad de México exhortó a la ciudadanía a no salir de casa si no es necesario, y, en caso de salir, usar cubrebocas y mantener la sana distancia siempre; además de no realizar fiestas ni reuniones.

