CDMX, "en terapia intensiva"; negocios caen ante la crisis

Famoso por su menú de comida alemana, sus muebles elegantes y su heterogénea clientela, el Salón Luz entró en terapia intensiva. La razón es la crisis económica causada por el distanciamiento social impuesto por el coronavirus.

Las consecuencias es que los ingresos del lugar ubicado en la esquina de Gante y Venustiano Carranza, en el Centro Histórico, se desplomaron. A ello se suma que el dueño del local quiere subir la renta, por lo que el dueño de la marca, Antonio Álvarez ya busca un nuevo lugar a donde llevar su concepto.

Encariñado con el restaurante bar que en los ochenta tenía más sucursales en la ciudad, y gracias al cual conoció al gran Mimo de México, Mario Moreno Cantinflas y al empresario que revolucionó la televisión en México, el Tigre Emilio Azcárraga Milmo, Álvarez no está dispuesto a que desaparezca el Salón Luz y se dice incluso dispuesto a absorber pérdidas.

La renta la pagaría hasta diciembre, mientras concreta la mudanza a otro lugar que podría ser Polanco o Coyoacán, pero su intención es que en diciembre vuelva a su esplendor el Salón Luz.

Mientras, resiste los embates de la crisis causada por la covid-19. De 40 personas que trabajaban con él, liquidó a 10 y 5 optaron por irse a trabajar a otros sitios.

"Ahora tengo 25, no quiero que se vayan porque quiero conservar la marca, porque de aquí a diciembre será arrendamiento y luego nuevo local de la nueva Luz. Ya es por cariño y amor a la marca, y uno busca ganar dinero".

LOS ORÍGENES

Álvarez asegura que siempre ha sido restaurantero y que también fue fundador de La Parrilla Suiza, cuando era una de las cadenas de taquerías más reconocidas.

Sobre el local del Centro Histórico, dice que desde hace 114 años su giro es de restaurante. A inicios de los años ochenta se lo compró a un japonés y durante un par de años fue cantina. Pero el entonces regente Carlos Hank González decidió cambiar las licencias y se convirtió en restaurante bar. Fue una decisión revolucionaria, ya que permitió la entrada de las mujeres, que curiosas comenzaron a llegar y aumentaron los ingresos.

"Ya pudieron entrar mujeres, primero era la curiosidad de entrar a la cueva del hombre, se incrementaron las ventas, yo abrí salones Luz en San Ángel, en Uruguay, en Madero, en la Zona Rosa, con mucho éxito pero cuando aumentó la inseguridad con José López Portillo, ahí empezó la inseguridad en México y entonces ya no iban en la noche a los restaurantes", recuerda Álvarez sobre un México distinto al de ahora.

"Vendí varios negocios quedando la original de Gante y Venustiano Carranza. Luego se amplió la carta. Todo es dinámico en esta vida".

FAMOSOS

Entre sus clientes tuvo a algunos ex presidentes y a artistas, pero recuerda con especial cariño a Mario Moreno, con quien cosechó una amistad.

"Fue nuestro padrino cuando se inauguró uno de nuestros restaurantes en una sucursal de la calle de Leibnitz y se hizo una fiesta y llegaron personas de todo el mundo. Yo era amigo de Mario Moreno y admirador del gran actor del que nadie duda de su calidad".

"Aún van artistas y van abuelitos que dicen aquí venía a comer mis sándwiches. Es un lugar en el que se siente el orgullo por el cariño con que la gente se manifiesta del lugar y la comida, la comida alemana es sencilla pero les encantaba el pan de centeno y sanduichitos.

"Yo personalmente atendí varias veces a Azcarraga Milmo y estuvimos a punto de poner con él un restaurante para sus empleados porque pidieron el Salón Luz, estuvimos a punto, tenían tantos proyectos que su gente luego lo desatendió. Él iba con su segunda esposa la que daba el clima, su viuda (Paula Cusi)".

CRISIS

Entrevistado por La Silla Rota, dice que nunca en su vida había visto una crisis económica de semejantes dimensiones. Lo expresa con conocimiento de causa, pues le tocó la crisis del 82 con las lágrimas de José López Portillo; luego la llamada "efecto tequila" de 1995 bajo el mandato del entonces presidente Ernesto Zedillo; y la del 2009, por otra pandemia, la de la influenza y cuando en la silla presidencial estaba el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Y ahora la actual, con el morenista Andrés Manuel López Obrador.

-¿Es la peor crisis?

-Por supuesto, por mucho, nunca ha pasado algo tan terrible en mi vida. Por lo que he leído ni todas las epidemias que hubo a fines de 1800 ni 1900. Mi padre era de principios de siglo y nunca vio algo al extremo de esto y yo que tengo 78 años le puedo asegurar que nunca había habido una crisis así como está esto.

-¿Hay apoyos?

-Creo no han sido muy atinadas las decisiones que ha hecho el gobierno para apoyar. No creo que sea mala intención sino simplemente que el presidente no es algo que atienda. Todavía habla estos días que ya está controlado todo, que ya la curva se ha vencido. ¿En qué país vive este señor? ¿No se da cuenta de lo que pasa en el mundo y los muertos que hay todos los días y que aumentan? 10 muertos por cada 100 enfermos. Yo no soy político pero es mi opinión y es la opinión de la mayoría de los mexicanos.









