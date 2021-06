CDMX, en semáforo verde pero la transparencia sigue en rojo

Pese al semáforo epidemiológico verde en la Ciudad de México, el Pleno del InfoCDMX aprobó que 105 entes entreguen información de manera escalonada

El Pleno del InfoCDMX aprobó la propuesta de 14 nuevas etapas para reanudar plazos y términos de manera gradual para la entrega de información de los entes obligados en la capital. La gradualidad iniciará el 28 de junio y concluirá el 20 de agosto.

Se trata del tercer acuerdo tomado en ese sentido desde marzo del 2020, debido a la pandemia de la covid-19. La reanudación de plazos y términos será de forma gradual y se propone que la primera etapa inicie el 28 de junio con el 49.3 por ciento del padrón de sujetos obligados, que son 71, y que son los que cuentan con una menor cantidad de solicitudes. Luego, de manera sucesiva por medio de etapas, llegará hasta aquellos con el mayor número para concluir el 20 de agosto, dos meses después. En total serían 105 sujetos en esta situación.

Las comisionadas María del Carmen Nava Polina y Marina San Martín Rebolloso votaron en contra del acuerdo.

Nava Polina expuso que la calendarización para la atención gradual de solicitudes no tiene fundamento en el marco normativo y carece del suficiente respaldo técnico que demuestre la necesidad imperiosa de contar con este escalonamiento para la atención gradual de solicitudes.

"El derecho a saber no puede interrumpirse desde ninguna circunstancia. Desde el año pasado comentamos que tendría que preverse en los sujetos obligados de poder contar con la obligación, no es algo nuevo, si bien estamos ciertos que hay riesgos y que hay que tener prevenciones en materia de salud, también debe haberlas en materia de los derechos humanos y al saber", explicó a La Silla Rota la comisionada.

ES POR UN TEMA SANITARIO: BONILLA

El presidente del InfoCDMX, Julio César Bonilla, quien votó a favor del acuerdo, explicó a La Silla Rota que es materialmente imposible responder las miles de solicitudes de información sin el regreso escalonado y negó que con dicha decisión haya rezagos en materia de respuestas.

"Existen una serie de justificaciones de carácter sanitario, a pesar de la ciudad estar en semáforo verde, y a pesar de ya tener luz en el camino, todavía hay que seguir cuidando la salud y la vida de las personas, atendiendo a las capacidades humanas, materiales y tecnológicas del instituto como de los sujetos obligados", dijo por separado a La Silla Rota.

Mencionó que la Jefatura de Gobierno amplió el plazo de los procedimientos administrativos de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la administración pública de la Ciudad hasta el próximo 25 de junio.

Bonilla recordó que el InfoCDMX estableció el escalonamiento de plazos en función del semáforo epidemiológico, y recordó que de 2018 a la fecha se ha modernizado el sistema que permite aumentar el número de respuestas electrónicas, y que además durante la pandemia, han aumentado las solicitudes.

"El sistema Infomex permite responder 3 mil solicitudes en un mismo día. Ha sido mejorada su capacidad actual. El límite estable de operación del sistema pasó de responder de 300 a 3 mil en un mismo día, entonces con la inversión tecnológica de diciembre de 2018 a la fecha aumentó en un mil por ciento. Ante esta pandemia el nivel de solicitudes se incrementó, desde 12 de febrero de 2021".

500 DÍAS DE SUSPENSIÓN

Para Nava, quien no estuvo sola en su desacuerdo, ya que también votó en el mismo sentido Marina San Martin Rebolloso, con las 3 suspensiones de plazos suman casi un periodo de 500 días y consideró que no se puede argumentar que no están en posibilidades de dar información.

"El garante (el InfoCDMX) está justo para prever los elementos para contar con la información, para garantizar que haya transparencia y acceso a la información y en ese sentido ha sido una prerrogativa de los sujetos obligados de autodeterminar qué sí pueden y qué no hacer, pero no corresponde al garante decir ´ah no, en los sujetos obligados con independencia de sus prerrogativas, les voy a asignar una gradualidad.

"Como garantes autónomos estamos para eso, es nuestro trabajo, garantizar que haya información. Ya no estamos en estos tiempos de pandemia para seguir diciendo que debemos aplicar una gradualidad, tenemos que dar acompañamiento como lo hemos hecho para que haya información por parte de los sujetos obligados", continuó.

NIEGA REZAGO

El presidente comisionado descartó que haya rezago en la respuesta a solicitudes de información e informó los números registrados al respecto.

Del 23 de marzo de 2020 al 30 de mayo del 2021 se han respondido 80 mil 310 solicitudes y 35 mil 367 se encuentran en proceso de atención, "lo que demuestra que es un derecho que se ha atendido durante la pandemia", defendió.

Nava Polina ejemplificó su punto al decir que con la gradualidad en la respuesta a solicitudes de información, en el caso del Sistema de Transporte Colectivo Metro, uno de los sujetos obligados, será hasta el 12 de julio cuando comenzará a estar obligado a responder, cuando por la coyuntura, luego del incidente de la caída de una trabe el 3 de mayo en la Línea 12, han llegado más peticiones de información que deberán esperar.

"Quien solicite información no lo va a recibir en el plazo que marca la ley, va a tardar mucho. Si pides información del Metro no la vas a poder tener hasta el 12 de julio ,que es el momento en que se va a activar. Es la fecha que se consideró en estas etapas de gradualidad y así nos vamos con cada etapa. Las personas van a tardar más en tener información y saber de lo que más les interesa.

"Aquí la prerrogativa es de parte de los sujetos obligados pero nosotros como garantes no deberíamos poner la gradualidad como una alternativa para postergar el derecho a saber".

Al preguntarle a Bonilla qué pasa con solicitudes hechas a entes obligados que han pasado meses y no responden, como algunas enviadas por La Silla Rota a la alcaldía Miguel Hidalgo desde noviembre del año pasado, y si además con el escalonamiento pueden aprovechar los nuevos plazos para evitar responder, dijo que eso sería caer en un escenario de especulación.

"Nada sano en términos democráticos" y añadió que tendría que ser parte de la evaluación, y con datos estadísticas contrastados entonces podría dar respuesta a eso.

