CDMX: Buscan permitir uso de electrochoque y gas pimienta a mujeres

Los diputados del Congreso de la Ciudad de México analizan presentar una iniciativa que permita a las mujeres contar con armas de protección, como aparatos de electrochoques, conocidos como táser, y gas pimienta, para usarse en defensa personal por las agresiones que puedan sufrir.

La iniciativa establece que quienes porten ese tipo de armas de bajo impacto no puedan ser detenidos o llevados al Juzgado Cívico, en respuesta a la situación de violencia de género que se ha presentado en la Ciudad de México.

La regulación de estas armas será con el fin de que las mujeres puedan defenderse, explicó el diputado Nazario Norberto Sánchez.

Además los congresistas de Morena buscarán incrementar de cinco a siete años la condena a prisión a quien cometa el delito de acoso contra las mujeres, sin posibilidad de salir en libertad.

“Seguiremos presentando iniciativas que sean necesarias en favor de las mujeres. En ese sentido, en diciembre presentaré una iniciativa que ya está lista para actuar contra aquellos que ejerzan acoso contra las mujeres. Actualmente, ese delito tiene una penalidad de uno a tres años. La reforma que proponemos es elevar la pena a entre cinco a siete años de prisión”, señaló Norberto Sánchez.

El legislador también subrayó que la propuesta tiene el objetivo principal de “brindar a las mujeres una herramienta de defensa, ya que son ellas las principales víctimas de la inseguridad y delincuencia”.

Por su parte, la diputada Guadalupe Chavira, de la misma fracción legislativa, se pronunció por actualizar los protocolos de conformidad con la realidad de la ciudad, y dio a conocer que la Comisión de Administración Pública propondrá que existan cursos de defensa personal en las oficinas de gobierno.

Hoy en día, el uso de estos artefactos como legítima defensa no se encuentran regulados en la Ley, por lo que no implicaría un castigo legal, sin embargo, con esta laguna legislativa, ante cualquier situación jurídica, dependerá de la interpretación del Ministerio Público para determinar si fue o no un delito.





