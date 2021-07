Causante del hongo negro está en el aire de CDMX: UNAM

Un estudio sobre las bacterias y hongos en el aire de la Ciudad de México, elaborado por un grupo de investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), arrojó que los hongos causantes de hongo negro están presente en la atmósfera capitalina.

Dirigidas por María del Carmen Calderón Ezquerro del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), las postdoctorantes Nancy Serrano y Carolina Brunner, desarrollaron el "Estudio aerobiológico de la composición de comunidades bacterianas y fúngicas en la atmósfera de la Ciudad de México".



Durante 365 días recolectaron un total de 42 muestras de todas las estaciones del año, tanto en zonas urbanas como en zonas semirurales, en las que encontraron pocas diferencias, sin embargo en ambas se halló la presencia del hongo Zigomycota, causante del hongo negro.



Sin embargo no es novedad para las científicas pues aseguran que por años se ha convivido con múltiples microorganismos en el aire; asimismo aclararon que solamente se debe ser más cuidadoso pues la reacción del sistema inmune depende de cada ser humano.

En cuanto al cambio de estación, se encontró que influye en la reproducción de los microorganismos, ya sea en mayor o menor medida, pues aunque se dice que el aire sólo sirve como transportador, han detectado que tienen actividad metabólica en la atmósfera y cabe destacar que éstos también se transportan entre continentes a través de los huracanes.



Otras enfermedades que podrían causar el resto de biopatógenos encontrados son: laringitis, faringitis, asma, alergia, edema pulmonar o enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

El resto de bacterias y hongos encontrados fueron: Actinobacteria, Proteobacteria, Firmicutes, Staphylococcus, Bacteroidetes, Cyanobacteria, Ascomycota y Basidiomycota.



¿QUÉ ES EL HONGO NEGRO?

De acuerdo con la Secretaría de Salud en México, el hongo negro o mucormicosis es una infección que ataca a personas con el sistema inmune suprimido y que puede provocar necrosis en los tejidos y órganos del cuerpo humano.



Su frecuencia en pacientes es muy rara, sin embargo su tasa de mortalidad es del 50% con diagnóstico y de 90% sin uno. Al respecto la investigadora Laura Rosio Castañón de la UNAM, detalló que su presencia en México es de hace varios años, pues de acuerdo con los reportes inmunológicos, en 15 años se han registrado al menos 10 mil casos.



¿QUÉ CAUSA EL HONGO NEGRO?

Rosio Castañón, explicó en la conferencia "¿Qué es el hongo negro?", que la presencia de esta infección es provocada por hongos microscópicos que forman filamentos que simulan a una pelusa, por lo que sus esporas se dispersan en el aire y pueden llegar a respirarse.

De tal forma que la principal forma de infección es a través de las vías respiratorias, sin embargo también puede darse a través de lesiones en la piel o mediante la ingesta de alimentos, ya que este hongo también crece en verduras, pan o carne cuando están en proceso de descomposición.

Por su parte, la científica Edith Sánchez, explicó que en condiciones normales, es decir, con un sistema inmune fortalecido, la enfermedad no llega a desarrollarse y no se contagia de persona a persona, no obstante otros factores de riesgo que influyen para su gestación son la diabetes descompensada, el cáncer, uso prolongado de esteroides, quemaduras o uso de drogas a través de intravenosas.

¿CÓMO DETECTAR EL HONGO NEGRO?

La mucormicosis provoca inflamación en la cara de manera unilateral, "caída" del párpado, dolor de cabeza, congestión nasal, lesiones "negras" en la nariz o paladar, fiebre, tos, dolor de pecho, dificultad para respirar, dolor abdominal, náuseas, vómito y hemorragias gastrointestinales.

Para su diagnóstico, el personal de salud deberá tomar muestras de flema, fragmentos de tejido y exudados para su análisis al microscopio.

Esta enfermedad afecta a la piel, mucosas, músculos, cartílagos y huesos, pero una vez que entra en el cuerpo humano, podría esparcirse a cualquier parte porque su evolución es rápida, advirtieron Sánchez y Castañón.

COVID-19 Y HONGO NEGRO

Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell explicó que su relación con el Covid-19 no se debe precisamente a la enfermedad, sino que el riesgo de la mucormicosis podría deberse al uso excesivo de esteroides en el tratamiento para combatir el coronavirus.

Recientemente, en México se han detectado múltiples casos de hongo negro, uno de ellos es el caso de Gregorio Avedaño, en Chalco, Estado de México, quien tras días de luchar contra la enfermedad, perdió la vida a inicios de junio.

El #COVID19 no necesariamente aumenta el riesgo de mucormicosis, pero el uso excesivo de esteroides para el tratamiento puede ser la causa de que pacientes con el virus SARS-CoV-2 tengan esta infección. 2/2 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) June 3, 2021

El hombre falleció en el hospital La Raza a la edad de 35 años y tras haber superado al covid-19, comenzó a presentar síntomas de hongo negro, por lo que fue sometido a operaciones para retirar tejido dañado en el ojo izquierdo, la fosa nasal y el paladar.

Sin embargo, tras un diagnóstico con fuertes sospechas de mucormicosis, su traslado a la Raza, tardó más de cuatro días, por lo que la familia demandará al Instituto Mexicano del Seguro Social por presunta negligencia.

