Caudal de agua baja un 70% en Amecameca

AMECAMECA.- El caudal de agua que baja de los deshielos del Popocatépetl e Iztaccíhuatl se han reducido un 70 por ciento reconoció el alcalde de Amecameca, Miguel Ángel Salomón Cortés, luego de que por segundo año consecutivo tiene que repartir el vital líquido con pipas, escena que antes no se había visto en la región de los volcanes donde la principal fuente natural era el deshielo de los glaciares.

Por la mañana salieron de la cabecera municipal de Amecameca 11 pipas para distribuirlas en pueblos, barrios y colonias; una de las comunidades, San Pedro Nexapa que está a pie del volcán Popocatépetl, tiene que recibir agua de pozo a pesar de que esta cerca de los hielos del cono volcánico.

Poco hielo en los volcanes

Los consumidores de Amecameca no acepta de todo el líquido de pozo, ya que sólo consumen el deshielo de "La Volcana" como se le conoce al Iztaccíhuatl y al de "Don Gregorio el Chino" Popocatépetl.

PERO YA NO LLEGA TANTA AGUA DE LOS DESHIELOS

En los pueblos de Amecameca aún no alcanzan a entender que cada año se agota su manto acuífero y no tienen una cultura para el cuidado de ese recurso no renovable.

De acuerdo con un estudio del colegio de Postgraduados de Chapingo sobre las laderas de los volcanes hay obras de captación de agua para uso doméstico que se conduce por tubería hasta cajas de almacenamiento para cada comunidad.

Seis líneas centrales conducen el agua por gravedad a un total de 12 comunidades, que se ubican en los municipios de Amecameca, Tlalmanalco y Ayapango.

EN LOS AÑOS CINCUENTAS SE CONSTRUYERON

Estas líneas se construyeron en la década de 1950 y eran administradas por entonces Secretaria de Recursos Hidráulicos, para la década de 1980.

Para recibir la administración de estas y otras obras, se creó la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), hoy Comisión de Agua del Estado de México (CAEM).

Escasea agua en Amecameca

En un principio la CEAS -de esa época- tomaría la administración de las líneas centrales multicomunitarias y multimunicipales. A su vez, el municipio respectivo debía operar las redes de distribución comunitarias, cobrar las cuotas y pagarle a la CEAS por el agua consumida, en ese entonces.

LAS COMUNIDADES SE ADMINISTRARON

El colegio de Postgraduados estableció que muchas comunidades prefirieron administrar ellos mismos las redes de distribución. Tanto los funcionarios de la institución encargada del manejo del agua a nivel estatal, como aquellos del organismo operador descentralizado del municipio de Amecameca, denunciaron en su momento que las comunidades habían "secuestrado" los sistemas, y que no hacen bien su trabajo, ni tienen las capacidades para dotar a la población de agua o hacer un manejo eficiente de los sistemas, sobre todo porque lo hacen fuera de la ley.

En la primera mitad del siglo XX las aguas para uso doméstico se tomaban de los arroyos, y existían acuerdos sobre su aprovechamiento de los ríos de deshielo en la región.

SE ACABO ESTA TRADICIÓN

El agua de las primeras horas del día se destinaba para consumo humano, y, por tanto, estaba estrictamente prohibido lavar la ropa o abrevar a los animales. A razón del medio día, el agua era destinada al consumo de los animales y, finalmente, ya por la tarde, el agua podía usarse para lavar la ropa o para otras actividades. Así, el agua del río corría lo suficiente durante la noche para que la misma rutina se pudiera repetir al día siguiente. Estos acuerdos posiblemente duraron hasta la década de 1950, fecha en la que las comunidades comenzaron a organizarse para gestionar la construcción de infraestructura.

Disminuyó el 70 por ciento del agua de los deshielos

Las comunidades gestionaron ante el Gobierno Federal el apoyo para la construcción de líneas de conducción para abastecer tanto a las comunidades ubicadas cuenca arriba como las de abajo. El resultado fue la construcción de los sistemas Morelos, Gabriel Ramos Millán y Alfredo del Mazo, construidos a principios de la década de 1950.

Fue en esta misma fecha en que se construyó el sistema comunitario de El Salto, el cual abastece sólo a la localidad de Amecameca, que es cabecera municipal.

HABÍA LLAVES EN LAS CALLES

Hasta la década de 1980 los sistemas abastecían únicamente a través de hidrantes públicos. En esa década, cada comunidad comenzó a colocar su propia red de distribución local, y la población se benefició con tomas domiciliarias.

En las décadas de 1980 y 1990, el gobierno mexicano emitió tres disposiciones que hicieron obligatoria la injerencia de los ayuntamientos en el manejo de los sistemas de agua potable.

Los sistemas multicomunitarios Morelos y Alfredo del Mazo administrados por CEAS/CAEM, abastecen en su mayor parte a localidades del municipio de Amecameca.

POCOS PAGAN

El presidente municipal Miguel Ángel Salomón Cortés reconoció que son pocos los vecinos que llegan a pagar el servicio de agua potable que baja de los deshielos a través de los sistemas Morelos y Gabriel Ramos Millán.

De un padrón de 14 mil usuarios registrados, sólo llegan a pagar unos 2 mil al año, la mayoría personas de la tercera edad que son los más cumplidos.

En Amecameca se tiene una población de más de 40 mil habitantes y la mayoría consumen agua de los volcanes.

Distribución de agua con pipas en Amecameca

A pesar de que el agua baja de los deshielos, la CAEM - anteriormente CEAS - entrega el agua en bloque al ayuntamiento de Amecameca.

El alcalde Miguel Ángel Salomón tiene que pagar más de dos millones de pesos por la dotación por parte de CAEM al mes.

LA AYUDA CON PIPAS

Dijo que en esta temporada de estiaje el gobierno local tiene que distribuir agua en las colonias y barrios, pese a que muchos no pagan, pero se les da directamente el servicios en sus hogares.

Reconoció que el agua se está agotando de los deshielos y se tiene que habilitar el servicio eléctrico a través de la CFE a un pozo en Amecameca para abastecer más a las comunidades.

El director del Organismo Público Descentralizado de Agua, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAAS), José Alfredo Ochoa Godínez, aseguró que el costo por el servicios de distribución del vital líquido es de solo mil 450 pesos anuales y con descuento como 900 pesos.

Pero la gente no paga a pesar de que se agota el agua del deshielo de los volcanes.





(Sharira Abundez)