Caso Yrma Lydya: sí presentó denuncia en diciembre pasado, pero otorgó el perdón

En torno al caso de Yrma Lydya, se dio a conocer que la cantante realizó una denuncia el pasado mes de diciembre por violencia familiar en contra de Jesus "N" quien era su pareja sentimental, de acuerdo con información de Televisa.

A pesar de dicha denuncia, se señaló que en dicha carpeta de investigación no se hizo ninguna diligencia y que fue archivada.

Asimismo, en dicho medio se dio a conocer que el 19 de diciembre de 2021, Lydya y su esposo tuvieron una discusión al sur de la CDMX en la cual, su marido, la golpeó en el estacionamiento de un restaurante así como en el trayecto del sitio a su casa.

"El día de ayer, 19 de diciembre, aproximadamente a las 22:15 horas estaba con mi esposo en el restaurante "El Charco de las Ranas" y mi esposo comenzó a agredirme de manera física y verbal ya que me dijo que era una prostituta, una golfa, que yo lo quería matar y me pegó varias patadas cuando estábamos en el estacionamiento", se lee en la denuncia emitida por la cantante.

En torno a esta misma denuncia, la famosa señaló que vivió en ese mismo incidente otras agresiones, tales como toques eléctricos, jalones de pelo, además de que su marido le colocó una pistola en la cabeza y le dijo que la quería matar.

"Mi esposo Jesús me vuelve a jalar del cabello por la parte de atrás y me lleva junto a la cama y toma de su buró la pistola de toques, la cual me pone en el estómago y la acciona. Mientras me agredía me decía: ojalá te mueras", señaló la Yrma en su denuncia.

De igual forma se detalló que la víctima salió corriendo hacia la calle al tratar de escapar de su agresor, sin embargo este salió tras de ella hasta que por equivocación tropezó y Lydya logró huir de la situación para dirigirse a presentar la denuncia.

Cabe resaltar que, de acuerdo a la información brindada por Televisa, la famosa asistió a rendir su declaración ante la fiscalía de Álvaro Obregón en donde se giraron distintos oficios para brindarle apoyo psicológica y jurídicamente, sumado a que se solicitaron medidas de protección y presencia policial durante 60 días.

A pesar de lo anterior, se dio a conocer que el Ministerio Público no reclasificó el delito de violencia familiar a tentativa de feminicidio por lo cual, la cantante y su representante legal desistieron en la denuncia.

Posteriormente, la víctima ratificó su denuncia y señaló que en el momento de su declaración tenía coraje e impotencia por lo cual negó lo que había mencionado anteriormente en torno a la violencia que vivió a manos de Jesús "N", además de que le otorgó el perdón.

Por último, debido a las inconsistencias presentadas en torno a este caso, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX señaló que se dio inicio a una investigación interna para poder determinar si hubo o no omisiones.

CAO