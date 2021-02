Caso Lesvy, los retrasos en audiencias y las trabas para resolver el feminicidio

El caso de Lesvy Berlín Osorio, joven asesinada en Ciudad Universitaria fue uno de los feminicidios más icónicos del 2017.

A dos años del asesinato, el juicio apenas empieza y este martes imágenes de las últimas horas de vida de la joven fueron presentadas como pruebas.

En el video de 20 minutos pudo observarse a Lesvy junto a su perro y tres hombres más, con quienes estuvo durante varias horas en las facultades de Odontología, Química y en la explanada principal de Ciudad Universitaria. También puede observarse que Lesvy es golpeada por Jorge Luis, su pareja antes de morir, quien le da un codazo y la tira al suelo.

Sin embargo, desde el momento en que el cuerpo sin vida de la joven fuera hallado, el caso ha estado plagado de irregularidades, cambios en la carpeta de investigación y revictimización por parte de las autoridades.

Juicio aplazado

El juez principal del caso, Juan Pérez Soto rechazó la petición de la defensa de aplazar el juicio oral en contra de Jorge Luis "N" por un mes y solo concedió 24 horas, por lo que el juicio inició este martes y no el lunes como estaba previsto.

Por su parte, el tribunal colegiado de la Ciudad de México, integrado por tres jueces, calificó de un exceso y falta de respeto que la defensa se haya presentado sin tener la preparación del caso.

"No me limite mi libertad de defensa. No me imponga la defensoría pública", dijo Jorge Luis, acusado de feminicidio.

El caso

El 3 de mayo de 2017 el cuerpo de Lesvy Berlín fue encontrado colgando de una caseta telefónica a un lado de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria.

La primera línea de investigación que comenzó a manejar la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México fue la de suicidio con el cable de la caseta telefónica, donde fue encontrado el cuerpo de la joven. Fue una línea de investigación que construyeron con base en la entrevista y dicho de su ex pareja, según ha explicado la madre de Lesvy en distintas ocasiones.

Las autoridades descartaron el protocolo para investigación del delito de feminicidio, puesto que debió de haber iniciado una línea que apuntara a la pareja. Tampoco indagaron si había un contexto de violencia previo.

Sayuri Herrera Román, abogada de la familia y colaboradora del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF), explicó que en distintas ocasiones se les negó el acceso a la carpeta de investigación.

Incluso, el procurador Edmundo Garrido declaró que el suicidio ocurrió porque la joven tomó alcohol, lo cual revictimizó a la joven y en redes sociales se creó un hashtag con el tema "Si me matan" que mostró la problemática de ser revictimizadas.

“No obstante, la Procuraduría, una vez que concluyó la investigación y ya que nosotras habíamos aportado pruebas en ella, formuló acusación y presentó los resultados ante los jueces de manera fallida, puesto que no incluyó la carga aprobatoria que habíamos presentado tanto los familiares como las asesoras jurídicas y sostiene aún la tesis del suicidio de Lesvy, desacatando la sentencia de la quinta sala penal y desatendiendo todas las evidencias”.

Esto ocasionó que la defensa de Jorge Luis tuviera una “ventana de oportunidad” para buscar ampararse y evitar un juicio por el delito de feminicidio. “Esto nos ha demorado ocho meses en los que él interpuso una apelación, dos amparos, una revisión e hizo una solicitud de atracción del caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual lo desechó, le negaron un amparo y la razón en el recurso de apelación”.

El 23 de abril de 2019 el Décimo Tribunal Colegiado de Circuito de la Ciudad de México determinó que debía iniciarse el juicio por feminicidio.

El 2 de mayo de este año, en el marco del segundo aniversario del feminicidio, el Gobierno capitalino ofreció disculpas públicas a la familia de Lesvy por no llevar las diligencias correctas.

Disculpa pública en honor y memoria a Lesvy Berlín Rivera Osorio y en respeto a su familia @CDHDF @ErnestinaGodoy_ https://t.co/TgHoXd040y — Procuraduría CDMX (@PGJDF_CDMX) May 2, 2019

Posteriormente el 22 de mayo, el Instituto de Ciencias Forenses ofreció otra disculpa: En el acto, en el que se atendió el punto décimo segundo de la recomendación 01/2018 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), estuvieron presentes los familiares de Lesvy Rivera, consejeros de la Judicatura de la Ciudad de México, integrantes de la Comisión, representantes de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación.

#EnVivo Presidenta de #CDHDF, Nashieli Ramírez Hernández, participa en el Acto Solemne de Disculpa Pública que dará el Director del INCIFO @TSJCDMX, Dr. Felipe E. Takajashi, por el caso Lesvy Berlín.

Te invitamos a seguir el evento: https://t.co/AAT53vHcU6 pic.twitter.com/ABO0Gfc39o — CDHDF (@CDHDF) May 22, 2019

fmma