Caso Fátima, ¿el único del que se puede aprender? Los errores de otros feminicidios en la metrópoli

"No es posible que cuiden más una pared que a nuestras hijas. Les debería de dar vergüenza, en esta ciudad asesinan a nuestras hijas, dentro y fuera de las escuelas. ¡Ya basta compañeras! Y si ven que estamos enojadas, ¿cómo chingados no voy a estar enojada? ¡Lo quiero quemar todo, me mataron a mi hija! La mató un maestro y lo están protegiendo", exclamó la madre de Merichuy en una marcha feminista.