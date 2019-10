Caro, historia de violencia de género y de falta de perspectiva en MP

La vida de Carolina, una joven capitalina, fue alterada drásticamente el pasado 20 de octubre luego de que un hombre la golpeara en la calle sin razón y viviera episodios de revictimización en un Ministerio Público quienes menospreciaron sus lesiones, le dijeron que era una "mordidita" y la hicieron viajar en una patrulla con su agresor que bromeaba con los policías.

Su amiga Andrea fue quien denunció en redes sociales la agresión a Caro y comentó con La Silla Rota que a tres días de los hechos sigue asustada.

La agresión a Caro

Cuando Carolina salió de un concierto en el Centro Histórico y caminaba sobre la calle de Izazaga junto a la Universidad del Claustro de Sor Juana se dio cuenta que una pareja estaba discutiendo, miró de reojo y continuó su camino.

Sin embargo, el hombre que discutía llamado Erick "N" se enfureció de ver que Carolina los vio y comenzó a gritarle "si quería una foto o qué".

Caro comenzó a correr pero Erick la alcanzó, la aventó contra una pared, la tiró y comenzó a golpearla sin piedad.

"Si no hubiera sido porque Carolina y la novia de Erick comenzaron a gritarle que se detuviera, que la estaba matando, no se habría detenido", narra Andrea, amiga de Caro.

La joven agredida logró escapar de su agresor y llegó al domicilio donde comparte vivienda con Andrea y otra amiga, quienes la atendieron y salieron a unas cuadras a caminar y detectar las cámaras de seguridad de la Universidad del Claustro de Sor Juana pues "seguramente tendrían los hechos documentados" y regresaron para buscar a Carolina pero unas calles después encontraron a Erick, con las manos ensangrentadas y abrazando a la novia con quien había peleado minutos atrás.

En la zona también se hallaron manchas de sangre de lo cual se tomó registro.

Tras solicitar el apoyo de una patrulla, los policías se llevaron a Erick mientras su pareja solicitaba que lo dejaran libre.

El calvario de denunciar

En el Ministerio Público de la alcaldía Cuauhtémoc CUH-2, el agresor dijo desconocer a Carolina mientras que la joven narró la golpiza entre lágrimas, tenía un brazo lastimado, el labio roto y golpes en distintos puntos del cuerpo.

Horas más tarde, Carolina y Andrea se enteraron que la novia de Erick "había dado mordida para poder estar en la celda con su novio". Asimismo, personal del MP le solicitó que firmara una hoja en la que no presentaba cargos y que no fuera al médico hasta haber firmado, a lo cual no aceptó.

Cuando en la mañana Caro y Erick fueron trasladados en la misma patrulla al Ministerio Público CUH-4, "no iba esposado mientras el policía bromeaba con el denunciado", relata.

Posteriormente, en la carpeta de investigación -que La Silla Rota atestiguó- se asentó que las heridas de Carolina sanarían en menos de 15 días.

"En virtud de no encontrarse previstas (las lesiones) dentro del artículo 130 del Código Penal del Distrito Federal, es por lo cual nos encontramos ante hechos de competencia del juzgado cívico. Por lo que hace al probable responsable Erick "N" quede a la inmediata disposición del juez cívico en turno", se lee en la carpeta de investigación.

"Un policía le dijo a Caro que era "una mordidita de labio, eso sana rápido", desestimando las agresiones", relataron.

Asimismo las jóvenes añadieron que era evidente la nula perspectiva de género en la conducta de los miembros del Ministerio Público ante una situación así pues el comportamiento de Erick "no es normal".

"Su conducta es peligrosa y sino actuamos puede continuar y escalar su comportamiento. No debemos de normalizar la violencia contra las mujeres", lamentó Andrea.

Atención... días después

Luego de las agresiones y de los problemas al denunciar, a Carolina le fue asignada una abogada del Instituto de las mujeres que rechazó que las heridas sanaran en un periodo menor a 15 días. Sin embargo, esto ocurrió después de que Erick fuera sancionado con 36 horas.

De igual forma, La Silla Rota consultó a la Procuraduría capitalina quienes respondieron lo siguiente:

"El MP no desdeñó nada. Por estos hechos se inicio carpeta de investigación en CUH-2 por el delito de lesiones dolosas y una vez clasificadas por el médico legista como aquellas que tardan en sanar menos de 15 días, se declinó competencia al Juez Cívico de CUH-5, quién sancionó al masculino con un arresto de 36 horas y cumple dicha sanción en el centro de sanciones denominado torito", dijo la PGJ.

De acuerdo con información especial, actualmente Carolina tiene asesoría jurídica y aunque está más tranquila, el miedo está vigente.

Piden justicia en el caso

Miembros de la comunidad artística solicitaron a través de redes justicia y esclarecimiento de los casos.

fmma