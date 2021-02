Cárceles del Edomex, reprobadas en diagnóstico de la CNDH

TOLUCA (La Silla Rota).- Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017- elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos- el funcionamiento de las cárceles del estado de México alcanzó una calificación de 6.3, es decir, una décima porcentual menos que la evaluación del 2016, lo que demuestra que la situación al interior de las mismas no mejora, por el contrario prevalecen la corrupción, autogobierno y el hacinamiento, entre otras irregularidades.

De los once Centros Preventivos de Readaptación Social supervisadas por el organismo defensor de los derechos humanos, cuatro obtuvieron una calificación reprobatoria al no contar con la infraestructura que garantice una estancia digna para los reos, por no garantizar su seguridad y ante la falta de programas para que puedan lograr su reinserción social.

Los centros preventivos de readaptación social reprobados son el “Juan Fernández Albarrán”, conocido como Barrientos en Tlalnepantla de Baz, que consiguió la calificación más baja; "Sergio García Ramírez", conocido como Chiconautla, en Ecatepec; "Bordo Xochiaca" en Nezahualcóyotl y el Cuatitlán.

Según las cifras del análisis, los espacios carcelarios en el estado de México están sobresaturados por casi tres veces; los casos más graves son Chiconautla que actualmente cuenta con cuatro mil 432 internos, cuando su capacidad es de mil 300 reos.

Desglosado, para hombres hay disponibles mil 200 espacios y en la realidad hay 4 mil 212, y para mujeres 100 pero conviven 220, por tanto la diferencia en su totalidad es de tres mil 132 presos.

Otro ejemplo, de sobrepoblación hacinamiento lo presenta el penal de Barrienfos que fue diseñado para albergar a mil 038 presos pero hay 3 mil 664. En la misma situación está la cárcel de Chalco que tiene una población penitenciaria de más de 2 mil 602 cuando su capacidad es de 600. En total son 8 centros penitenciarios de los once visitados en los que prevalece sobrepoblación y hacinamiento.

De su estudio, la CNDH concluye que persiste el ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad (autogobierno/cogobierno), actividades ilícitas, extorsión y soborno, además de la insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos.

Otro de los problemas graves que presenta el sistema carcelario mexiquense son deficiencias en los servicios de salud, en la alimentación al no contar con la higiene adecuada en cocina y comedores.

También determinó que se carece de programas efectivos para combatir y erradicar las adicciones; que no existen actividades laborales y de capacitación, así como falta de capacitación de personal penitenciario

Entre las entidades federativas reprobadas en su sistema carcelario están Sinaloa, Tabasco, Zacatecas y Nayarit que se sitúa en el último sitio con una calificación 4.15.

lrc