Caos en el Metro: usuarios, entre perder empleo y contagiarse de covid

En algún momento, las filas en los paraderos improvisados de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) llegaron a conglomerar a más de mil personas. La demanda y la falta de camiones del servicio RTP fueron una combinación perfecta para que la desesperación de los usuarios por abordar las unidades, los llevara a olvidar, en plena contingencia, la "sana distancia" para obtener un lugar en los camiones que cobran cinco pesos.

La Silla Rota recorrió diferentes estaciones y paraderos donde el Gobierno de la Ciudad de México habilitó camiones para dar servicio en estaciones de las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que están fuera de operación tras el incendio en el Control Central del Sistema de Transporte Colectivo MetroMetro.

Desde el sábado, usuarios de la Ciudad de México y del Estado de México se vieron afectados, pero la situación se agudizó este lunes, cuando miles de personas salieron a trabajar, a pesar de que el Valle de México está en semáforo rojo por el alto nivel de hospitalizaciones por covid-19.

A las 7:15 en la estación Zaragoza de la línea 1, con dirección Observatorio, los camiones llegaron a tardar más de 20 minutos. La desesperación y enojo en los usuarios fue evidente por los retrasos que originó el servicio para llegar a sus destinos, principalmente a sus empleos.

"Llevo más de 20 minutos formada y no he podido tomar un camión. Me paré temprano para evitar contratiempos, pero la verdad es que el servicio está rebasado por tantas personas que necesitamos este transporte", narró Carmen, habitante del municipio de Valle de Chalco, quien abordó una unidad cerca de las 7:35.

En las estaciones aledañas, como son Gómez Farías y Bulevar Puerto Aéreo, la situación no fue distinta. Incluso, en ambas estaciones, las autoridades no habilitaron un carril para el abordaje y descenso de los usuarios.

Algunas personas tuvieron que "torear" a los micros y coches particulares para poder subir a una de las unidades. Su desesperación fue evidente al entender que no iban a llegar puntuales a sus empleos. Uno de ellos fue Nabor, habitante del oriente del Valle de México, quien comentó que tenía miedo de perder su empleo porque llevaba 20 minutos esperando a tomar el camión en la estación Gómez Farías.

"Tengo aproximadamente 20 minutos esperando. Tengo miedo de perder el empleo porque apenas vamos empezando a trabajar. Le pido a las autoridades un poquito más de organización, algo así, porque la verdad, están muy mal organizados", comentó Nabor.

"YA MEJOR NI VEO LA HORA"

Afuera del Metro Hidalgo, una larga fila de personas esperaba alguna opción de transporte para llegar al trabajo, una de ellas era Georgina Vargas, quien se notaba apresurada y contrariada por la situación, ya que tenía que estar a las 10:00 en su empleo en la estación Viaducto y a esa hora apenas estaba a unos pasos de la Alameda Central.

"Pues ahorita ni veo la hora. Más o menos ya son las 10:00 casi, de aquí que llegue, voy hasta Viaducto, no sé cuántas estaciones sean y en transporte yo creo que se hace más por el tráfico, en el Metro es más rápido", expresó preocupada. Al ser cuestionada sobre si creía que la iba a regañar su jefe por llegar tarde, respondió: "Sí, si no ahorita ya va a estar llamando, me habla como 10 veces".

Unos pasos más atrás en la fila se encontraba Leobardo Adame, quien se dirigía a General Anaya para hacer un trámite, pero como no había salido de su casa durante un tiempo por la pandemia de covid, le costó más trabajo planear bien su salida, más por la situación del Metro.

"Pues como no había salido, la verdad se me complicó un poco con eso que cerraron las estaciones, porque tuve que dar una vueltesota porque no sabía cómo están las rutas ahorita y sí es un problema", indicó.

Completamente cubierta de pies a cabeza para protegerse del frío esperaba Elena ahí en la misma fila. Ella relató que le tomó casi hora y media llegar hasta el Metro Hidalgo porque no pasaba el camión.

Aunque ya estaba cerca del lugar a donde se dirigía, el Metro Pino Suárez, ya iba una hora tarde, porque tenía que llegar a las 9:00 y ya pasaban de las 10:00. Sobre el problema con la movilidad en la ciudad, Elena declaró que la situación "está muy difícil, ¿no? Porque no hay transporte, no se está dando abasto y demasiada gente".

"POR EL COVID, YA SALE UNO ENCONMENDÁNDOSE A DIOS"

Aunque los camiones RTP eran los más solicitados, las camionetas de la policía tuvieron que entrar al quite para agilizar el transporte de los usuarios y evitar que hubiera más aglomeraciones.

Así llegaron algunos hasta esta zona del Centro de la Ciudad de México, como Alberto Jiménez, quien vive en Tecamac, Estado de México, primero llegó al paradero de Indios Verdes y de ahí fue trasladado en la parte trasera de una camioneta de la policía.

En esta ocasión el transbordo fue en la calle y se tuvo que volver a formar para salir rumbo a Tasqueña. En la fila, la sana distancia se pierde y la pandemia de covid-19 sólo se recuerda porque todos los usuarios usan cubrebocas.

Cuando se le preguntó a Alberto si cree que viajando así hay más riesgo de contagio, dijo que "ya sale uno encomendándose a Dios, porque tú no sabes si te puedes enfermar o no. Entonces ya es la suerte yo digo".

"Ya es cuestión de cuidarnos. Ahorita no tenemos la sana distancia, verdad, pero usamos el cubrebocas. Sí da un poquito de miedo, pero a final de cuentas te tienes que acoplar y es lo que hay ahorita, entonces no puedes hacer otra cosa", declaró Isabel Mercado, quien trataba de llegar a San Antonio Abad y aunque iba tarde, estaba tranquila porque en la empresa donde trabaja son comprensivos.

"Yo me vine en un camión de policía, entonces siento que nos están apoyando por ese lado. Sí siento que falta, porque no es lo mismo, la gente que entra en un tren de metro es muchísima en comparación con la que entra en un Metrobús o un camión. Sí va a faltar, pero siento que se está haciendo lo que se puede, digo es mi primer día y la verdad no tengo la más mínima idea de cómo se está manejando todo esto, ya te diré otros días a ver qué pasa", señaló.

