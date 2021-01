Canta en los panteones de Toluca para sobrevivir en la pandemia

TOLUCA.-A diario y desde temprana hora, el señor Apolonio Salinas, mejor conocido como "El Querreque de Toluca", alista su guitarra y sale de su humilde vivienda para visitar los panteones de los pueblos y barrios donde canta un último adiós a quienes perdieron la vida, en su mayoría por covid-19, lo que le hace obtener entre 100 y 200 pesos que bien sirven para algo de comida en su hogar y estudios de su hija.

"La gente de aquí de Toluca es muy generosa en eso, me dan un peso, dos pesos, cinco pesos, 10 pesos, hay va juntando uno algo y saliendo poco a poco, ya cuando se trata de una persona que me pide una canción me da unos 20, 30 pesos, o ya le canto unas cuatro canciones y me dan 100 pesos, y así", comentó el cantante urbano.

Afuera del cementerio municipal de Toluca, "El Querreque de Toluca", se encuentra con unos deudos que van llegando con su difunto para cremar luego de que pereció al contraer la pandemia y hace sonar las cuerdas de su guitarra con un pequeño popurrí por demás triste para los familiares de doña María.

Enseguida retoma la pequeña plática para comentar que en ocasiones se le "quiebra" la voz ante el sentimiento triste de los pocos parientes que llevan a su difunto a la última morada, "en la última semana sí se han incrementado los difuntos, casi de personas mayores, antes de la pandemia venían a sepultar a unas 10 personas en un mismo día por accidentes, por enfermedades de otro tipo, pero ahora el crematorio no deja de trabajar. A veces como que me adentro a la situación de los familiares y es triste y no se puede aguantar el llanto de lo que uno está cantando, es un sentimiento muy grande y muy fuerte".

En temporadas pasadas, cuando no había pandemia, "El Querreque de Toluca" además de cantar hacía talacha, como barrer calles, cortar pasto de las casas e incluso pide limosna, con tal de llevar algo para la comida de su casa.

"Para mi esposa, a mi hija que todavía estudia la universidad y de aquí tengo que ver a fuerzas cómo junto un poquito de dinero, pido limosna o hago trabajitos, me tengo que acomedir para que la gente me de 10, 20 pesos voy juntando pa llevarles", dijo.

El señor Apolonio Salinas acude principalmente a los panteones como el municipal de Toluca, al de San Felipe Tlalmimilolpan, San Juan Tilapa, Santiago Tlaxomulco, San Lorenzo Tepaltitlán, Santiago Tlacotepec, Santa Cruz Atzcapotzaltongo y el de La Soledad, en la capital mexiquense.

"Todo el alrededor de la ciudad de Toluca, a veces no tenemos pal pasaje y cuando la gente me da un ray me dan una pequeña ayuda", señaló alegre de lo que hace a diario "El Querreque de Toluca".