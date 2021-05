Candidatos de Metepec llegan al MP; todo inició por riñas entre simpatizantes

Restan menos de dos semanas para que en el Estado de México se efectúen las elecciones y los candidatos por el ayuntamiento de Metepec, Gabriela Gamboa Sánchez, quien busca la reelección por la coalición Morena-PT-NA y Fernando Gustavo Flores Fernández, quien representa a la coalición PRI-PAN-PRD, siguen enfrascados en temas personales y desde la semana pasada han acudido ante un Ministerio Público para denunciarse mutuamente de recibir amenazas directas sobre sus hijos y hacia ellos mismos.

El caso más reciente fue el de Flores Fernández, quien inició ante un Ministerio Público una denuncia de hechos, luego de que este lunes apareció en redes sociales una grabación en la que presuntamente se escucha a Gamboa Sánchez que amenaza con hacerle daño a su hija, una joven de 20 años de edad. La candidata reconoce que la conversación fue real, ocurrió el año pasado y asegura que está editada.



El candidato priista responsabilizó a su homóloga de lo que le suceda a cualquier miembro de su familia, principalmente a su esposa e hija, además pidió al gobierno del Estado de México una medida de protección, es decir, seguridad personal.

"Presenté la denuncia con los siguientes propósitos, primero, para deslindar responsabilidades y poner todo en mano de las autoridades, segundo, para solicitar la protección de las autoridades para mi familia, en particular para mi hija y esposa, tercero, para continuar con mi campaña de propuestas en todo el territorio de Metepec", aseveró Flores Fernández.

Fotografía: Especial

Al proseguir con el tema de una grabación en la que Gabriela Gamboa presuntamente amenaza con hacerle daño a la hija de Fernando Flores, el político agregó que es la voz de Gamboa Sánchez, "y ella misma lo reconoce y justifica el lenguaje de violencia de género que utiliza en ese audio, yo hice una denuncia de hechos para deslindar responsabilidades, ahora le toca a ella demostrar que no se refería a mi hija y que no la amenazó.

Sobre los calificativos a mi persona, lo único que debo decir es que la que miente es ella y la que trajo una mafia que no es de Metepec es de ella, con esa mafia desvían recursos públicos para pagar contratos a empresas que no existen, yo sí voy a demostrar que ella ha desviado recursos públicos de Metepec para pagarle a empresas fantasmas, ha usado el presupuesto de Metepec para desviar dinero", acusó.

GAMBOA SÁNCHEZ

La candidata de la coalición "Juntos Haremos Historia", afirmó que la grabación que menciona Flores Fernández es real y que su voz está editada, de acuerdo a peritajes realizados en fonética forense y análisis informático de audio digital.

"Miente como siempre con este audio completamente editado. Este es un grito desesperado, es un grito desesperado en el que le pedimos a las instituciones que actúen con legalidad, que no escondan la violencia que existe en el Estado de México, ya basta de mentir y en la política las campañas se ganan con propuestas, con hechos, no mintiendo, no difamando, no con guerras sucias para tratar de denostar y en este caso para denostar a una mujer", puntualizó.

Fotografía: Especial

Todo comenzó la semana pasada, cuando en el poblado de San Lorenzo Coacalco, se enfrentaron simpatizantes de ambos candidatos, en el que supuestamente hubo por lo menos 10 personas lesionadas por el lado de Gabriela Gamboa.

"El más grave es Jorge Cruz Almazán, un muchacho de 27 años donde le rompieron la nariz, se la desplazaron, le perforaron el cornete y tiene el ojo completamente lastimado y no ha podido ser operado a la fecha hasta que no pueda estar bien ese ojo", afirmó la candidata sobre la Plaza Juárez, en pleno centro metepequense.

Además, dijo que la semana que concluyó, una brigada que pintaba una barda en el poblado de San Jorge Pueblo Nuevo, "fue también violentada, mismos hechos que fueron denunciados ante la Fiscalía del Estado de México".

Es de referir que el día 18 de este mes, la candidata acudió ante el Ministerio Público de Metepec, a iniciar una denuncia de hechos, responsabilizando a seguidores de Flores Fernandez. "Fui víctima de amenazas directas de muerte, hacia mí y a mis hijos, así como de violencia política de género, junto al equipo de voluntarios que me acompañan", citó en sus redes sociales.

