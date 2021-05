Candidatos a Xochimilco reclaman a Acosta no tener vergüenza; él les recuerda su pasado

En el debate entre candidatos a la alcaldía de Xochimilco, el blanco principal de las críticas fue el alcalde con licencia y candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia, José Carlos Acosta.

Los candidatos de la coalición Va por la Ciudad de México, Redes Sociales Progresistas, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México, y hasta el sin partido, Gabriel del Monte Rosales, Nancy Báez Aguilar, Sergio Flores Rico, Miguel Ángel Cámara, y Armando Almazán Cravioto, respectivamente, cuestionaron la gestión de Acosta.

Las críticas fueron variadas.

NEGLIGENCIA

El de la coalición Va por la Ciudad de México, Gabriel del Monte, lamentó "la negligencia del gobierno en turno con casi 6 años al frente", porque no ha querido impulsar un cambio de uso de suelo de los asentamientos irregulares para dotarlos de drenaje y que las aguas residuales dejen de llegar a los mantos acuíferos. También lo cuestionó por comprar un chinelo en 8 millones de pesos, cuando hay otras prioridades.

La candidata de RSP, Báez Aguilar, afirmó que ella perdió 450 millones de pesos por culpa de Acosta al impedir que llegara dinero de asociaciones internacionales para favorecer a Xochimilco en materia de abasto de agua.

#DebateChilango | "Yo perdí 450 millones de pesos por José Carlos Acosta, eran de organizaciones internacionales para apoyar a los vecinos en el rubro del agua", acusó Nancy Báez. #ep https://t.co/polP6BI81m pic.twitter.com/nthHO2f8Ov — La Silla Rota (@lasillarota) May 26, 2021

El candidato de MC, Sergio Flores Rico, criticó el abasto de agua por pipas que llegan a algunas colonias cada 15 días o mensualmente.

"En los recorridos nos hemos encontrado esta situación, que son condicionados para tener una pipa de agua por pertenecer a un grupo político o afinidad con Morena. No vamos a permitir que el agua se siga vendiendo. Cada quien tiene un negocio dentro de la alcaldía, que es gobernada con la corrupción", aseveró.

El del Verde, Cámara Arango, se refirió al tema del manejo del agua y consideró que su proyecto es una mejor solución que el de Acosta, para acabar con las fugas.

El candidato independiente Héctor Armando Almazán Cravioto, por su parte criticó que Xochimilco sea un botín de los gobiernos de izquierda, primero con el PRD y ahora con Morena. Agregó que de ahí se pagaron 18 años de campaña de Andrés Manuel López Obrador y de Morena. "Es cinismo de Acosta decir que todo está bien cuando en recorridos me dicen que no tienen agua".

#DebateChilango | "Sería sorprendente ganar pero más sorprendente sería que tú votes por los mismos de siempre", dijo el candidato independiente Héctor Almazán. #ep https://t.co/polP6BI81m pic.twitter.com/RnwSnHKkKd — La Silla Rota (@lasillarota) May 26, 2021

También lo responsabilizó de tres agresiones sufridas en su contra.

LES RECUERDA SU PASO

Acosta no se quedó callado, como suelen hacer algunos candidatos de Morena, cuando acuden a los debates. A cada uno les recordó su pasado y sus relaciones. Acusó a Miguel Ángel Cámara con una gráfica casi invisible en números, que representaban lo que se hizo cuando estuvo al frente de la demarcación como delegado. Y luego se fue contra Del Monte, que criticó el mal abastecimiento del servicio del agua.

"En Tecacalánco Colitlipa, Gabriel del Monte, ahora sí llevas pipas y hasta pagas ese tipo de servicios. Nancy Báez, por favor no mientas, nunca has tenido esa vocación de poder gestionar un solo peso. Más bien, qué hiciste en la época que tu esposo Miguel Ángel Cámara fue delegado de Xochimilco".

#DebateChilango | "Nancy Baez, no mientas, nunca has tenido esa vocación de gestionar un peso, más bien qué hiciste en la época que tu esposo Miguel Ángel Cámara fue delegado?", respondió José Carlos Acosta. #ep https://t.co/polP6BI81m pic.twitter.com/aRrCdPmOij — La Silla Rota (@lasillarota) May 26, 2021

A Flores le recordó que fue director Jurídico en Xochimilco y explicó que como en todos lados, en Xochimilco "el agua es un líquido de vital importancia para la sobrevivencia humana" y que "nunca jamás el agua ha sido motivo de clientela. Que no se confundan quienes han sido funcionarios, esto no ha sido administración de corrupción, no han salido funcionarios como Sergio Flores de Jurídico en su momento", dijo burlonamente.

Flores fue destituido de ese cargo que ocupaba, en 2010.

Al candidato independiente también le dedicó palabras y afirmó que tenía averiguaciones, pero por mentiroso.

Sobre el chinelo, le respondió a Del Monte y dijo que se trató de una donación.

VERGÜENZA

Eso detonó más respuestas contra Acosta.

Del Monte afirmó que buscará gestionar más recursos para Xochimilco y prometió acabar con la mafia "que tiene José Carlos Acosta" y mostró una impresión de una nota al respecto, sobre el condicionamiento de votos a cambio de agua.

"Deberías tener un poquito de vergüenza", le pidió al casi imperturbable Acosta.

#DebateChilango | "Vamos a acabar con la mafia de José Carlos Acosta, son los mismos periódicos a través de los ciudadanos quienes han establecido estas quejas, deberías tener vergüenza", dijo el candidato de Va X la CDMX. #ep https://t.co/polP6BI81m pic.twitter.com/SkZM4ULzgB — La Silla Rota (@lasillarota) May 26, 2021

Báez tampoco se quedó con las ganas de contestarle en su turno. Dijo que lo dicho por el alcalde con licencia eran mentiras.

"No tiene los pantalones para decir que sí fui y con ese proyecto cumplí".

PROPUESTAS

El tema de la escasez de agua en Xochimilco, donde se ubican los canales chinamperos, fue el que más discusión generó entre los candidatos.

Entre las propuestas para ayudar a abastecer de más agua, están las de la candidata Nancy Báez Aguilar quien ofreció proyectos de tratamiento de los canales y revisión de fugas de agua. El candidato sin partido por su parte ofreció captar agua pluvial y recargar los mantos freáticos y pedir aumento de presupuesto para reparar la tubería de agua potable.

El candidato de la coalición Va por la Ciudad de México consideró que, dado que Xochimilco da de beber a la ciudad, debe haber un reajuste del porcentaje de agua que corresponde a la demarcación, con un nuevo esquema de reparto de pipas y el mantenimiento urgente a 67 pozos.

