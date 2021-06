Candidatos a alcaldes de Morena regresan al Congreso tras perder en elecciones

Paula Soto Maldonado y Eduardo Santillán Pérez, quienes compitieron como candidatos a las alcaldías de Benito Juárez y Álvaro Obregón por Morena se reincorporaron este miércoles a su cargo como diputados en el Congreso de la Ciudad de México.

"Con fundamento en el artículo 15 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le informo de mi reincorporación al cargo de Diputada en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con efectos a partir 7 de junio del presente año", precisa el oficio de Paula Soto dirigido a la diputada Patricia Báez Guerrero (PAN), presidenta de la Mesa Directiva.

"Informo a usted mi decisión de reincorporarme como integrante de este H. Congreso, en mi calidad de diputado por el distrito 20 de la Ciudad de México y del que solicité licencia el pasado 23 de marzo del año en curso", señaló por su parte el comunicado de Eduardo Santillán.

ROMO SE SEPARA DEFINITIVAMENTE DEL CARGO

Asimismo, el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, presentó la solicitud de licencia definitiva a su cargo durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso capitalino.

En la solicitud de Romo se indicó, que mientras el Congreso local no tome otra decisión, Abraham Borden Camacho, quien trabajaba el Comisionado en Seguridad Ciudadana, estará como encargado de despacho en la demarcación.

"Lo anterior, derivado de que no he desempeñado dicho cargo ya que me encontraba de licencia temporal, por el proceso electoral del pasado 6 de junio de 2021, para garantizar el funcionamiento pleno de la administración pública y la neutralidad política del servicio público en la Alcaldía Miguel Hidalgo", indicó Romo Guerra en su comunicado al Congreso capitalino.

