DERECHO DE RÉPLICA

Candidato de Tultitlán desmiente señalamientos en su contra por acoso sexual

En una carta aclaratoria, Calzada Arroyo sostiene que tal acusación "es absolutamente falsa, carece de sustento legal y forma parte de una estrategia de sus rivales

REDACCIÓN 12/06/2018 02:06 p.m.

Presuntos militantes de su partido político habían exigido retirarle la candidatura

TULTITLÁN.- El candidato de Nueva Alianza a la presidencia municipal de Tultitlán, Marco Antonio Calzada Arroyo, desmintió haber enfrentado algún proceso penal por acoso sexual, como en su momento denunciaron presuntos militantes de su partido político quienes exigieron retirarle la candidatura.

En una carta aclaratoria enviada a LA SILLA ROTA, Calzada Arroyo sostuvo que tal acusación "es absolutamente falsa, carece de sustento legal y forma parte de una estrategia de mis adversarios políticos con el objetivo de desprestigiarme para que permanezca intocable el régimen de corrupción e impunidad en Tultitlán".

El 12 de abril personas que se identificaron como militantes del Partido Nueva Alianza (Panal) del municipio de Tultitlán, señalaron que Marco Antonio Calzada Arrroyo enfrentaba por lo menos tres procesos penales en su contra, dos por presunto acoso sexual y uno por abuso de autoridad.

Exhibieron la causa penal 90/2000, interpuesta por un hombre que lo acusó de abuso de autoridad y acoso sexual. Los inconformes refirieron que antes de esa denuncia penal hubo otras en su contra.

A dos meses de la difusión de los señalamientos, el aspirante a alcalde por Tultitlán manifestó que "El que nada debe nada teme", por lo que hizo público un certificado de antecedentes no penales expedido en febrero por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

"Si hubiese enfrentado algún proceso penal o alguna investigación por la comisión de algún delito no me hubieran expedido, el pasado 27 de febrero, la carta de antecedentes no penales", agregó en entrevista el candidato de Nueva Alianza a la alcaldía de Tultitlán.

