Candidata de Va por CDMX propone nueva planta potabilizadora de agua de lluvia

Alfa Eliana González Magallanes, candidata a la alcaldía de Tlalpan de la alianza Va por la Ciudad de México, tiene entre sus propuestas instalar una nueva planta potabilizadora para tratar de abatir el problema de falta de suministro de agua en zonas altas de la demarcación, que deben surtirse actualmente con pipas.

La exdiputada federal, quien en 2018 ya había sido candidata al mismo cargo y que en la campaña actual representa a las siglas del PAN, PRD y PRI, dice que otro de los graves problemas de la alcaldía es la inseguridad que incluso se sufre cerca de la sede delegacional. Para reducir los índices delictivos propone contratar más policías auxiliares, pues asegura que la alcaldía sólo tiene 34 para una población de casi 700 mil habitantes, además, en caso de ganar, planea instalar cámaras de videovigilancia y contar con más luminarias.

En opinión de la candidata emanada del PRD, la alcaldía se encuentra en el abandono y responsabilizó de ello a la actual alcaldesa, Patricia Aceves, aunque considera que ya arrastraba problemas desde la anterior administración, cuando fue gobernada por Claudia Sheinbaum, quien ahora es la jefa de Gobierno capitalino.

FALTA DE AGUA, INSEGURIDAD Y DESEMPLEO, TRIADA DE PROBLEMAS

-¿Cuáles son los principales problemas de la alcaldía?

-Es difícil hablar solamente de tres principales problemas, porque los últimos años la demarcación se encuentra en un gran abandono, pero uno es la carencia o la mala distribución del agua, ese es un problema generalizado. La inseguridad y el desempleo son los otros, si pudiéramos hablar solo de 3, esos son los principales. Que no hay la distribución de agua en la alcaldía, bueno aquí todo mundo dice que no hay agua, el asunto es que muchas colonias no tienen acceso a la red y otras solamente se abastecen a través de pipas y esta entrega es muy dispersa. A veces llega a tardar hasta meses para que les entreguen una pipa, entonces ese es uno de los grandes y más graves problemas, sobre todo en la pandemia.

-¿Cuáles son sus principales propuestas?

-En el caso del agua es implementar un programa de captación de lluvia para uso habitacional, para que el agua se pueda utilizar en todas las casas, pero no hablamos nada más de enviarles tinacos, como actualmente sucede. Estamos pensando en una planta potabilizadora a partir de la captación de lluvia. Eso necesariamente implica la intervención también de la iniciativa privada, trabajar de la mano para lograrlo, que la captación de lluvias se genere también en edificios públicos, en las nuevas obras de departamentos que se están realizando, que ya se tenga como un requisito, que tengan la captación, así cada día le vamos a apostar menos al agua distribuida a través de las pipas.

Acusó que además el tema se ha vuelto no solamente un negocio, sino un tema rentable electoralmente para el gobierno que coacciona en la distribución y el abastecimiento del agua.

"Es un tema muy complicado y grave, porque en la alcaldía te dicen que no hay pipas, que está cerrado, que no hay servicio y entonces desde el gobierno central muy fácil mandan las pipas desde allá, las cargan y solamente se las entregan si se comprometen a votar por ellos, ese es un problema. Además, en la época electoral se recrudece. Es muy obvio que en estos meses aquí cierran la llave literalmente, cierran las válvulas y empiezan a generar ese tipo de presión".

Además del mantenimiento a la red hidráulica, ofrece el programa Alcaldía móvil cuya intención es que ella como alcaldesa, el resto de la estructura y una brigada de reacción inmediata, recorran cada una de las colonias permanentemente "en donde demos precisamente una respuesta. Por ejemplo, si hay una fuga resolverla pronto y no meses para que no se desperdicie el agua". También tiene un plan de concientización de lo importante que es el reciclaje del agua.

LA ALCALDESA NO SE HA VISTO EN 3 AÑOS

-¿Cuál sería su evaluación de la actual alcaldesa Patricia Aceves, que no va a buscar su reelección?

-Bueno, sí intentó buscarla; sin embargo, ya estaba definido desde el gobierno central quién iba a ser la candidata. Además de esta imposición, la alcaldesa ha tenido un papel un tanto opaco y lo digo con respeto. No es mi percepción solamente, sino que en las calles, cuando tocamos una puerta y otra y otra desde Coapa hasta Miguel Hidalgo, Padierna o cada uno de los pueblos, lo que nos dicen es que hay una ausencia de gobierno, que se siente Tlalpan en el abandono. Si recorres y caminas por cualquier calle de Tlalpan, incluso en el propio centro, cerca del edificio de la alcaldía, pareciera que estamos en el abandono, que nos hubiera caído aquí una bomba, que acabamos de pasar por una guerra.

Afirma que las banquetas están rotas y las que se arreglaron fue en donde no era necesario, que pese a las luminarias que la administración colocó, las calles siguen a oscuras, y es inseguro andar de noche, de madrugada o temprano. Incluso cerca del centro histórico, donde está la sede de la alcaldía, también es inseguro.

"La realidad es esa, la alcaldesa no se ha visto en estos 3 años; hace falta (que se haga presente) porque además todavía está, todavía está trabajando o se supone, hasta el último día de esta administración. Y es una exigencia que hacemos a quiénes están ocupando espacios en el gobierno, primero que no se entrometan en las elecciones, no favorecer a la candidata de Morena ni de otro partido, que se mantengan imparciales pero que hagan su trabajo pues todavía están ahí, siguen cobrando, entonces que se pongan a hacer el trabajo que no han hecho en casi 3 años".

-¿Es una alcaldía que gobernó Claudia Sheinbaum, entregó buenas cuentas o ya venía con algunos problemas?

-Ya venía con algunos problemas pues como todos sabemos, está el caso del Colegio Rébsamen, los permisos se otorgaron, o se permitió que siguieran operando bajo ciertos permisos. Entonces son cosas que no se atendieron desde la administración de la doctora Sheinbaum. Hay muchos temas de protección civil que no se atendieron ni con ella ni con Aceves, sobre todo en esta zona de Coapa donde las unidades tienen muchos años y que no se les da mantenimiento. Algo que es muy indignante, que no se les brindan servicios, si son áreas comunes entonces te dicen que están en una privada o tu unidad es de alta rentabilidad, entonces no se les brindan servicios de luz, de nada porque según tienen dinero, pero son zonas de interés social.

"Esto lleva necesariamente a que los vecinos, cuando tienen por ejemplo que hacer un presupuesto participativo, que pudiera hacerlo para algo más, terminen por instalar cámaras o reparar banquetas, que además debería hacerlo la propia alcaldía".

UNA DE LAS MÁS INSEGURAS

-¿Cómo está la inseguridad de la demarcación? Colinda con el estado de Morelos y hay zonas bastante alejadas del centro de la ciudad, ¿qué propone para resolverlo?

-Sí, lamentablemente la alcaldía se ha vuelto una de las demarcaciones más inseguras en donde por ejemplo el robo de niños o la desaparición de personas está en los primeros índices, la violencia hacia la mujer, los feminicidios y las cosas se están poniendo muy complicadas. Si hablamos también de delincuencia hay otros temas que, incluso, debían atenderse desde el ámbito federal. Por ejemplo, la tala de árboles, venta o asociación de crimen organizado, narcomenudeo, en estos temas en donde ves que está la Guardia Nacional y están parados, estacionados solamente ahí haciendo nada.

"¿Que necesitamos hacer? Hay cerca de 34 o 37 policías auxiliares que tiene la alcaldía. Tlalpan es una demarcación de más de 700 mil habitantes y tenemos 34 policías auxiliares, imagina. Entonces lo que necesitamos es contratar más policía, pero que esté capacitada, con las herramientas necesarias para entrar, para intervenir porque si ahorita tú llamas a una patrulla, probablemente no lleguen o si lo hacen, te van a decir que no sé qué, aquí no entramos. Tienen miedo de intervenir. Nosotros sí estamos pensando en la contratación de más elementos de policía, pero también hablamos de acciones integrales. Vamos a implementar cámaras de seguridad, de videovigilancia, con detector facial".

Además, ofrece implementar cámaras de videovigilancia para que la ciudadanía trabaje de la mano con la autoridad para que les den el aviso cuando detecten algo irregular cerca de ellos. Otra promesa es mejorar los servicios urbanos para reducir la inseguridad con luminarias.

"Si tú tienes una calle iluminada te sientes más seguro caminando, si vas por una banqueta que se encuentre en buen estado y además está Iluminada pues tienes la confianza de no tener que bajarte de la banqueta caminar por la calle, si no ves un coche abandonado, si no ves que es el cascajo. Todas estas pequeñas acciones que van a ir de la mano liberando nuestras banquetas, pero además iluminándolas, haciendo las podas porque son cosas que pasan aquí en el día a día, tienes una cámara y no funciona el internet o tienes una cámara y resulta que está tapada por un árbol porque no se le ha hecho poda. Entonces cuando pides los videos, pues no existen, no o no sirven de nada".

NO LE LLEGO CON LAS MANOS ATADAS

-Hemos visto en la red que hay quiénes la vinculan con un exfuncionario que otorgó permisos irregulares para construcción, el exjefe delegacional interino Héctor Hugo Hernández.

-Héctor Hugo es un caso muy absurdo, porque estuvo 6 meses siendo delegado interino y después lo inhabilitaron un año, o sea, el doble tiempo del que estuvo al frente de la delegación. Él es candidato por otro partido, tiene otro proyecto. En algún momento coincidimos haciendo campaña hace 3 años, como parte de una alianza, pero no, los últimos meses en esta campaña por lo menos no hemos tenido ningún contacto, no nos hemos encontrado ni en las calles. No, no tengo ninguna relación con él, ningún compromiso con él, solamente lo tengo con la ciudadanía. Eso es algo que también nos va a permitir llegar muy fortalecidos, me permite llegar muy fortalecida y con las manos libres.

"Yo no llego con las manos atadas, no fui una candidata impuesta, al contrario, mi candidatura se generó por consenso en las tres direcciones de esta alianza del PAN, el PRI y el PRD, entonces lo único que nos genera es la obligación y el compromiso de llegar para trabajar en pro de la ciudadanía. Desde el momento en que uno asume este compromiso debes de tener esa claridad y eso me permite decirte que por eso vamos a trabajar de forma institucional y exigir lo mismo, tanto de la jefa de Gobierno como del titular del Poder Ejecutivo en cuanto sea necesario".

-¿Cuándo dice que no es candidata impuesta se refiere a que la de Morena sí y de ser así, por quién lo fue?

-Por la jefa de Gobierno, todo el mundo lo sabe aquí, es un secreto a voces. Que es su candidata y que están desesperados porque no levanta y tan lo están, que ya están enviando personal de gobierno central para que levante y coordine la campaña que hay y vean que más pueden hacer.

"Entonces hay recursos, ahí el dispendio se nota por todos lados y tú ves que no hay bardas que no estén pintadas o de ella o de Héctor Hugo. Porque ahí se la llevan en sus pintas de bardas, entonces a mí incluso hasta me llama la atención que pudiendo contribuir en avanzar en un proyecto exitoso, en un proyecto de gobierno, que el propio Héctor Hugo se haya aferrado a ser candidato por un partido que solamente le hace el caldo gordo a Morena".

-¿Por qué tendría que votar la gente por usted?

-Yo quisiera que no tengan que, y que sea una decisión que tomen de manera libre, razonada, que comparen las distintas candidaturas que hay. Por ejemplo de hace 3 años que fui candidata y competir contra un personaje que llevaba 18 años de campaña, bueno y todavía porque sigue en sus mañaneras haciendo campaña. Después de tanto tiempo era muy complicado que voltearan a ver o que revisaran las propuestas que tenemos. La diferencia es que hoy por hoy la gente sí voltea y nos dice, así, con cuaderno en mano literalmente, que ya reviso las propuestas y se hace un diálogo y también debate y argumentamos y me dicen que sí van a votar.

"Esta posibilidad de ser escuchados, de que valoren nuestra trayectoria, la experiencia, de quién es Alfa, que vean que soy una persona comprometida que puede verlos de frente, que trabaja todos los días y que mi compromiso sí es con Tlalpan. No vengo a llevarme el dinero de la alcaldía, guardármelo en mis bolsillos. Vengo a dar resultados y mi compromiso es que los resultados van a perdurar, no por 3 años, son resultados que van a perdurar, vamos a dejar huella, que nos den la oportunidad de competir con responsabilidad. Además que fui diputada, he participado en la administración pública, hicimos las cosas bien para toda la ciudad, trabajamos para las 16 demarcaciones y de esa manera forma institucional que hicimos un trabajo lo vamos a hacer en Tlalpan".

