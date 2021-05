Candidata de Morena prefiere perder la alcaldía antes de aceptar planilla "impuesta"

LA PAZ. - El municipio de La Paz es uno de los que puede perder el partido Morena el próximo 6 de junio, luego de que la candidata a la reelección por la alcaldía, Olga Medina Serrano, en un mensaje enviado a los electores, expresó que prefiere perder las elecciones antes de aceptar la planilla que le impuso el líder de "Los Puros", Daniel Serrano Palacios.

Olga Medina, fue propuesta del grupo de Daniel Serrano en el 2018 para que fuera la candidata de la coalición entre Morena/PES/PT, con la que ganó en las urnas con 45 mil 903 votos, el 41 por ciento de la votación.

Olga Medina, desde el inicio de su administración se declaró leal al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y a su líder moral, Daniel Serrano Palacios, incluso lo ayudaba para que se postulará para la presidencial estatal de Morena.

Daniel Serrano y Olga Medina

COMPLACÍA A DANIEL SERRANO EN SUS PETICIONES

Asimismo, Daniel le pedía ayuda con el "acarreo" para apoyar a Bertha Elena Luján Uranga, cuando en junio de 2019 buscaba la presidencia nacional de Morena.

Daniel Serrano le pidió a Olga Medina que contratará camiones y le llevarán gente para el mitin en la explanada municipal de Tlalnepantla.

Y además cumplía todo lo que le pedía Daniel Serrano como colocar a sus allegados del grupo de "Los Puros" en la administración de La Paz, como ocurrió con Gabriela Elizabeth Morales Cruz que es titular de la Unidad de Transparencia del DIF municipal.

LE IMPONEN PLANILLA

Ahora, Daniel Serrano colocó a Elizabeth Morales como candidata suplente de Olga Medina Serrano para la elección del 6 de junio.

"Ella ni vive en La Paz, es de Nezahualcóyotl y además no ha renunciado a su cargo en el DIF municipal", señaló Olga Medina.

Elizabeth Morales, candidata suplente a la alcaldía de La Paz con Roberto Ángeles, operador de "Los Puros" en Neza

Esa imposición como su suplente y las de Raúl Ramírez Cruz, así como de la primera regiduría Reyna Ayala Argonza que va a la reelección, hartó a la presidenta municipal con licencia.

Por ello decidió "romper políticamente" con Daniel Serrano y "Los Puros", acusándolo de que le pidió dos millones de pesos para mantenerla en la reelección.

Además, le hizo un escándalo en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) el pasado 25 de abril cuando salieron los líderes de Morena, PT y Nueva Alianza a festejar "la unidad" para la lucha electoral.

"NO ME QUEDARÉ CALLADA": OLGA

A pesar de sus protestas para evitar que le impusiera una planilla controlada por "Los Puros" y también por el Grupo de Acción Política (GAP) del senador Higinio Martínez Miranda a quien le corresponden dos regidurías, Olga Medina dirigió un mensaje al electorado de la Paz.

"Quiero denunciar un robo del trabajo que hicimos todo el equipo que estuvimos en la administración, uno es Daniel Serrano Palacios el otro Higinio Martínez Miranda, una senadora (Martha Guerrero) y un diputado (Julio Hernández) que nadie voto", expresó en el mensaje difundió en Facebook.

Además, acusó al candidato a síndico Raúl Ramírez Cruz "de morder la mano que le dio de comer".

"Y SI ESTO ME LLEVA A PERDER LA PRESIDENCIA NI MODO"

Aceptó: "y si esto me lleva a perder la presidencia ni modo, yo siempre lo he dicho no nací presidente ni tampoco me duele perderlo".

Insistió en "denunciar a estos farsantes, mentirosos que dicen que son de Morena, pero adentro llevan el tricolor".

Expresó: "en la planilla casi me ponen como un monigote. A lo mejor no saben que el monigote que soy, es respondón, es entrón, que se ha forjado en la lucha y en la lucha fuerte".

Reyna Ayala Argonza busca reelección

Explicó que como candidata a alcaldesa suplente le pusieron a una mujer que no cumple con los requisitos, pero que "ni siquiera es de aquí, es de Neza y aún esta trabajando en el DIF no ha pedido permiso".

Lo que quieren, dijo es "darme un golpe y quedarse con todo el gobierno y poner a la monigota está".

Además, acusó que Daniel Serrano aceptó la reelección de la regidora Reyna Ayala Argonza que "es amante de Raúl Ramírez", pero que no tiene gran participación en el cabildo en esta administración.

LA CANDIDATA SUPLENTE A LA ALCALDÍA DE LA PAZ VIVE EN NEZAHUALCÓYOTL

Gabriela Elizabeth Morales Cruz aún sigue activa en la Unidad de Transparencia del DIF municipal de La Paz fue vista en su oficina firmando unos documentos este 4 de mayo.

Además, el Consejo municipal de DIF de La Paz aún no recibe su solicitud de permiso para ausentarse de su cargo por ser postulada candidata suplente a la alcaldía de La Paz.

Credencial del INE de la candidata suplente a la alcaldía de La Paz

Ella tenía que renunciar como funcionaria pública el 29 de abril, pero aún el 30 del mismo mes firmó su recibo de nómina por el sueldo de 8 mil 073 pesos.

Además se confirmó la versión de la alcaldesa con licencia, Olga Medina, de que ella no vive en el municipio de La Paz para ser postulada para un puesto de elección popular.

Su domicilio actual es en la colonia Ampliación Impulsora del municipio de Nezahualcóyotl de acuerdo con su credencial del Instituto Nacional de Electores (INE).

Es esposa de Roberto Ángeles Hernández, operador político de Daniel Serrano Palacios en el municipio de Nezahualcóyotl.

EL CANDIDATO A SINDICO TIENE DENUNCIA EN LA FGJEM

El 26 de marzo de 2021, el contralor interno del ayuntamiento de La Paz, Marco Antonio Espinal Quintero, solicitó a Melisa Colín Herrera, agente del ministerio de la Fiscalía Anticorrupción de la FGJEM, la situación de la denuncia de hechos que se inició al C. Raúl Claudio Ramírez Cruz, por agravios a la administración pública del H. Ayuntamiento de La Paz.

Y es que la alcaldesa Olga Medina Serrano había iniciado una denuncia en contra de su entonces secretario del ayuntamiento porque se quedaba con el dinero de las constancias domiciliarias que llegaban a solicitar los vecinos.

El 29 de mayo de 2019, de acuerdo con la denuncia que presentó la alcaldesa a la FGJEM, se estableció que una testigo explicó la forma en que iba a parar el pago de las constancias al secretario del ayuntamiento.

Inclusive, en el acta, se estableció también que Olga Medina confirmó con el personal de la secretaría del ayuntamiento que una parte del cobro de las constancias domiciliarias se quedaban con Raúl Ramírez y otra las entregaba a la tesorería.

Además, "también le pasaba documentación oficial del Ayuntamiento al PRI", acuso Olga Medina.

Por este motivo, la alcaldesa destituyó a su secretario del Ayuntamiento y exigió una investigación a su contraloría y a la FGJEM, pero hasta el momento no hay resultados.

Ahora, Raúl Claudio Ramírez Cruz está en la planilla de Olga Medina como candidato a síndico, respaldado por Daniel Serrano.

LA RELACIÓN DE OLGA MEDINA Y RAÚL RAMÍREZ "ES VIEJA"

Raúl Ramírez es un "viejo amigo" de Olga Medina; él la defendió cuando fue encarcelada en el 2002, era síndica procurador de La Paz, fue detenida por presunto abuso de poder.

En ese entonces, Raúl dijo que atrás del encarcelamiento de Olga Medina estaba el alcalde Dino Ortiz Rodríguez porque mantenían un conflicto por las finanzas municipales.

La denuncia del ayuntamiento de La Paz contra Raúl Ramírez, quien fuera secretario municipal

Ramírez Cruz la defendió legalmente hasta conseguir su libertad. Él siempre la apoyó políticamente, aunque Olga se retiro de la vida pública después del encarcelamiento del 2002.

Dos décadas después de su encarcelamiento, Raúl Ramírez la invitó al grupo de Daniel Serrano y de ahí a la candidatura al municipio de La Paz.

Ahora, Olga Medina quiere meter a la cárcel a Raúl Ramírez y no se cansan de gritarle en público "ladrón".

"DE LO ÚNICO QUE ME PUEDE SEÑALAR ES QUE LA PROPUSE COMO CANDIDATA"

Se buscó a Raúl Ramírez para que diera su versión y dijo que de lo único que se le puede señalar "es que yo la propuse como candidata a presidenta municipal en 2018 y Daniel Serrano impulsó mi propuesta en el Consejo estatal de Morena".

Sobre la denuncia en la FGJEM estableció que desconocía los hechos que según Olga Medina denunció y que "en dos años no he recibido un solo citatorio de ningún autoridad".

"Lo cierto es que de lo que ha señalado no ha aportado una sola prueba de su dicho", dijo.

Sobre las acusaciones de robo que le hace públicamente la alcaldesa con licencia al candidato a síndico, Raúl Ramírez, expresó: "lamento mucho que la señora se dirija a mi persona con insultos y denostaciones".

LA ESCENA POLÍTICA EN LA PAZ

Olga Medina es la alcaldesa peor calificada durante su administración por las empresa encuestadoras como Mitofsky y Masive Caller

De acuerdo con esta última encuestadora, la alcaldesa de Los Reyes La Paz está dentro de los 10 alcaldes más mal evaluados en todo el país.

Campaña de Olga Medina

Estuvo en el lugar 97 de 100 alcaldes evaluados con una calificación promedio de 15.8 por ciento.

Aún así, su partido Morena la aceptó para la reelección pero ella no aceptó la planilla que le impusieron por ser allegados a Daniel Serrano, jefe de "Los Puros".

Y a pesar de que tiene la candidatura para la reelección, según ella, aceptaría no ganar.

SUS ADVERSARIOS

Su contrincante más fuerte hasta el momento es Cristina González que va en coalición con el PRI/PRD/PAN, pero su coordinador de campaña es el exalcalde Juan José Medina Cabrera, que junto con el también exedil, Rolando Castellanos Hernández (recién fallecido) deben de regresar al erario municipal más de 52 millones de pesos que desviaron a su favor, de acuerdo con una investigación del Órgano Fiscalizador del Estado de México.

En el 2018 el PRI con su candidata Estela Vázquez Arias obtuvo 29 mil 705 sufragios, la mitad de lo que obtuvo Olga Medina que alcanzó los 45 mil 903.

El PRD aliado con el PAN y Movimiento Ciudadano con José Luis Mondragón Gamez llegó a 21 mil 542 votos.

Campaña de Olga Medina

En esta elección del 2021 van juntos el PRI con el PRD y PAN. Pueden superar la votación de Morena/PT/Nueva Alianza. Y más si Olga Medina señaló que prefiere perder antes de trabajar con una planilla impuesta por Daniel Serrano, líder de "Los Puros".

Sobre las acusaciones que Olga Medina hizo sobre que Serrano le exigió dos millones de pesos y la imposición de la planilla, el jefe de "Los Puros" se ha mantenido callado y enfocado a su campaña política en Cuautitlán Izcalli.

"Ojalá la gente de Cuautitlán Izcalli conociera al pillo que va como candidato", expresó Olga Medina en su mensaje dirigido al electorado de La Paz a través de Facebook.

Además, Olga Medina no ha interpuesto una denuncia formal en la Fiscalía estatal o ante los órganos internos de Morena.









