Candidata de Morena en Valle de Bravo denuncia violencia de género contra periodistas

La candidata a la presidencia municipal de Valle de Bravo, Michelle Núñez Ponce, quien representa a la coalición "Juntos Haremos Historia", conformada por Morena-PT-NA, presentó una queja en la Oficialía del Partes del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), por violencia política de género en contra de los periodistas Leonardo Kourchenko Barrena y Raymundo Riva Palacio Neri.

"Específicamente por las declaraciones que hacen sin sustento en mi contra. No pueden venir con esas bajezas y esa mentira tan vil de descalificar a una mujer, tampoco pueden venir a atacar sin tener fundamento y no podemos permitir, la mujeres mexiquenses ya somos mujeres que alzamos la voz, que nos defendemos y no toleraremos ningún clima de violencia en estas elecciones", arremetió la política de Movimiento Regeneración Nacional.

Sobre la ventanilla de la Oficialía de Partes, la médico-cirujano de profesión, indicó que confía en que en el IEEM se le hará justicia. Al mismo tiempo señaló que en caso de convertirse en presidenta municipal de Valle de Bravo, trabajará de forma coordinada con los gobiernos federal y estatal. "¿Se ha acercado el narco a usted?, en ningún momento, no".





A referirse a su más cercana rival, políticamente hablando, Zudikey Rodríguez Núñez, abanderada de la coalición integrada por PRI-PAN-PRD, Michell Núñez, refirió que le da gusto que esté bien la priista, "vi que subió un video (en sus redes sociales), en donde comunica que está bien, me alegro que se encuentre bien".





Prácticamente en la antesala de la recta final de las campañas proselitistas para renovar la Cámara d diputados y los 125 ayuntamientos, Michell Núñez afirmó que ha tenido buena aceptación de los vallesanos, además de que conoce perfectamente su pueblo.

"Tengo una cercanía muy grande con mi pueblo y yo sé que la gente me quiere, sé que puedo verlos a la cara y que ellos confían en mi", concluyó la candidata.

(Ameyaltzin Salazar)