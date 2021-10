Cáncer en niños de Edomex, un mal que va al alza

Durante el 2020, la detección de casos de cáncer infantil disminuyó debido al confinamiento por la pandemia de covid-19, lo que para Norma Araceli López Facundo, especialista en oncología pediátrica el Hospital Materno Infantil del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), podría indicar que los menores murieron sin diagnóstico.

Sin embargo, de ello no se tiene una cifra exacta.

El miedo a acudir a los hospitales o el médico para evitar infecciones de covid-19 fue uno de los principales factores que evitaron la detección oportuna.

La situación, comentó la especialista, comenzó a revertirse en junio de este año, cuando el repunte de casos de pequeños con cáncer fue notorio.

"De tres, cuatro al mes que estábamos recibiendo cambió a 10, hasta 12 en los últimos dos meses. Pienso que como ya se estabilizó más la pandemia, el paciente ya está requiriendo más atención en la institución".

Otro de los factores para la detección tardía, variable que afecta directamente a la tasa de sobrevida que apenas alcanza el 62 por ciento en el hospital, es que los síntomas de cáncer no son identificados correctamente desde que se manifiestan.

Los tipos de cáncer más frecuentes en niños menores de 12 años son leucemia, linfoma, los tumores en sistema nervioso central y algunos abdominales como el tumor de Wilms (que se desarrolla en los riñones) se presentan en especial entre los 4 y 8 años de edad.

Los síntomas que deben alertar a los padres son la palidez progresiva, fiebre por más de dos semanas, el crecimiento de ganglios linfáticos sobre todo en el área del cuello, bolitas en el cuerpo y dolor en las extremidades por más de 15 días sin que haya tenido como origen un golpe o caída.

"Un niño sano es un niño que corre, que juega, que brinca, que es inquieto, un niño que no se mueve es un niño que está enfermo. No necesariamente va a tener cáncer pero algo tenemos que buscar. En las leucemias y linfomas, los niños suelen tener dolor de las extremidades, esto puede ser secundario a que las células malignas que infiltran la médula ósea pueden hacer que los huesos se inflamen y esto ocasione un dolor que no se quita".

LOS NIÑOS EN EL MATERNO INFANTIL

"Lucía" llega cada dos semanas al Hospital Materno Infantil del ISSEMyM a recibir quimioterapia con su tigre de peluche. Lo hace tranquila y valiente, a veces, pese al tratamiento y sus circunstancias, sonríe.

Debido a la reconversión del hospital por la pandemia, el área de Ludoteca ahora es la de tratamientos, así entre juguetes, murales, colores y otros pequeños, reciben la quimioterapia.

Algunos pequeños duermen mientras el líquido les entra al cuerpo a través de un catéter intravenoso. Luchar contra el cáncer es agotador y, sin lugares de esparcimiento mientras están internados o recibiendo tratamiento ambulatorio, el impacto ha sido negativo en la psique de los pacientitos, reconoce el personal. Pero no hay peor riesgo que la covid.

Las condiciones sanitarias hicieron que las clases para los y las infantes que están internados en el hospital se suspendieran desde marzo del año pasado. El cáncer es la comorbilidad que en mayor riesgo pone la vida de los menores de 12 años si se infectan con el nuevo coronavirus.

"Anteriormente, ésta era un área de juegos y con la pandemia hasta la maestra se tuvo que retirar aunque el programa se está retomando pero ha sido muy difícil porque es complicado tener al paciente, el aislamiento social se les indica desde que llegan, esto no cambió mucho pero adultos mayores no pueden estar, las visitas no se permiten, no tenemos ahorita otras formas de esparcir a los niños, hacemos lo posible, las enfermeras, los residentes de pediatría se ponen a jugar con ellos pero o juegas o trabajas", comentó la doctora López Facundo.

COVID Y CÁNCER INFANTIL

Cifras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) revelan que de abril del 2020 al septiembre del 2021, 5 mil 153 menores de edad se han infectado con el SARS-CoV-2 en el Estado de México, de los cuales 99 han muerto tras desarrollar la covid, la mayoría eran pequeños de entre 0 y 5 años de edad.

Las comorbilidades más comunes que contribuyeron a los decesos de los infantes fueron cáncer, obesidad, neumonía y diabetes.

En el Hospital Materno Infantil, hasta el último corte, 16 pacientes con algún tipo de cáncer dieron positivo a covid, tres de ellos tuvieron que ser intubados y una pequeña no logró sobrevivir a ambas enfermedades pues ya se encontraba en cuidados paliativos.

Otro de los impactos de la pandemia fue el desabasto de medicamentos oncológicos, lo que se ha solventado en este hospital de alta especialidad (tercer nivel) con esfuerzo del ISSEMyM para evitar que los niños dejen de recibir el tratamiento en tiempo y forma.

"Sí ha habido periodos muy difíciles pero no llegamos a un punto de quedarnos sin tratamiento, hay ocasiones en que el medicamento no se administra porque el paciente no está en condiciones y con la pandemia esto se agravó, entonces, a pesar de esto, la mayoría de los medicamentos de quimio se estuvieron proporcionando, no ha habido ningún paciente sin tratamiento, se han buscado los medios. No es que el hospital no pudiera comprarlos, es que no había en dónde", añadió López Facundo.

UN LLAMADO A LA PREVENCIÓN

Debido a que por sí sólo el cáncer infantil es la segunda causa de muerte en niños mexiquenses de entre 5 y 14 años, el llamado es a la prevención por parte de los especialistas y a la actualización del personal médico del primer nivel.

"Lo más importante es estar alertas como padres, como personal de salud, como maestros, en el conocimiento de los síntomas, en no dejar desapercibidos, muchos tumores no dan síntomas específicos, pero los papás conocemos a nuestros hijos y cuando algo no es normal, buscar ayuda. El mejor regalo de vida es el diagnóstico oportuno, hay niños que son diagnosticados a tiempo y no tienen necesidad de recibir quimioterapia, radioterapia o cirugías extremas".

El cáncer infantil es curable si es detectado a tiempo hasta en un 75% de los casos.