Cancelarán obras de reencarpetado en Naucalpan; van por remodelar oficinas públicas

Naucalpan, Méx.- El gobierno municipal cancelará diversas obras que tienen que ver con el reencarpetado y rehabilitación de vialidades, y reasignará los recursos propios para la rehabilitación de la oficina regional de Secretaría del Bienestar de la colonia San Luis Tlatilco y mantenimiento a la escuela Juana de Asbaje de la colonia San Lorenzo Totolinga, en plena crisis financiera de la alcaldía.

Los recursos propios es dinero producto de la recaudación de impuestos locales y la captación de servicios a la comunidad, de los cuales una parte fue destinado al programa de obras públicas para el ejercicio 2021.

El gobierno municipal, de ser aprobada la iniciativa de cancelación y reasignación de recursos, eliminará proyectos de obras de reencarpetado de la cinta de rodamiento de vialidades importantes, para destinar los recursos propios al mantenimiento de una escuela y rehabilitación de unas oficinas públicas.

En el orden del día del cabildo a realizarse el miércoles 29 de septiembre de 2021 a las 10:00 horas de manera virtual, se indica que la maestra Patricia Eliza Durán Reveles, somete a consideración y en su caso aprobación del Cabildo el Acuerdo por el que el ayuntamiento de Naucalpan de Juárez México, aprueba la modificación del Programa Anual de Obras para el Ejercicio 2021.

El documento agrega que la propuesta de que se autorice la cancelación de los proyectos RP-05-2021: "Rehabilitación de la superficie de rodamiento con concreto hidráulico de la calle Felipe Ángeles, tramo de la Calzada de Guadalupe al Boulevard Luis Donaldo Colosio, colonia San Rafael Chamapa Segunda Sección".

Del proyecto RP-06-2021 que sería la rehabilitación de la superficie de rodamiento de varios tramos de la calle Cruz Campo Santo, avenida Santa Cruz del Monte a calle del Conde. Del RP-07-2021, rehabilitación de diversas calles del fraccionamiento Laderas de San Mateo, ubicado en el fraccionamiento Laderas de San Mateo; y el proyecto RP-09-2021 rehabilitación de espacio públicos ubicado en calle Sabinos sin número en colonia Rincón Verde.

Añade el documento que se reasignan los recursos de la manera siguiente: el proyecto RP-05-2021 al RP-63-2021 que es la rehabilitación del predio 2 de julio El Torito, calle Prolongación Morelos.

Del proyecto RP-06-2021 se reasigna al RP-64-2021 que es la rehabilitación del Cruce Vehicular avenida Lomas Verdes y Boulevard Santa Cruz, cercano a la casa de la alcaldesa Patricia Durán Reveles.

En cuanto a la reasignación con recursos propios los del proyecto RP-07-2021 se destinarán a los de RP-65-2021, que es la rehabilitación de la oficina de la Unidad de Atención Regional de la Secretaría del Bienestar y que se encuentra en San Luis Tlatilco; también de esa misma partida se destinará al proyecto RP-66-2021: Mantenimiento de la escuela primaria Juana de Asbaje ave del Río sin número con clave CCT16EPR4136, de San Lorenzo Totolinga sección Raquelito.

Además, se reasignan recursos propios del proyecto RP-07-2021 a la rehabilitación con concreto hidráulico bombeado de cavernas en calle Zaragoza colonia Ciudad de los Niños.

Consultada al respecto la regidora Araceli Matehuala, dijo desconocer de plano el tema ya que "no nos entregan las actas de cabildo antes de las sesiones sino el mismo día, de tal manera que no podemos indagar si los temas son debatibles o no", dijo la edil.

En la misma situación dijo estar el regidor Anselmo García, quien aseguró que no conocen de las cancelaciones y reasignaciones, por no conocer el contenido del acta de cabildo de la sesión próxima.

Las propuestas serán puestas a consideración de los regidores y síndicos del cabildo, a propuesta de la presidenta Patricia Durán Reveles, el próximo miércoles 29 de septiembre de 2021 en sesión ordinaria a realizarse vía digital.









(SAB)