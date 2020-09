Cancelación de fiestas patrias deja pérdidas de 3 mil mdp en Edomex

TLALNEPANTLA.- La cancelación de los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre en plazas públicas y la restricción para que se celebren reuniones o concentraciones altas en un mismo espacio, para evitar nuevos contagios de la covid-19, propiciará que el sector empresarial tenga pérdidas cercanas a los dos mil 950 millones de pesos en el Estado de México, correspondientes a bares, restaurantes, centros nocturnos, hoteles, papelerías, mercerías, tiendas de ropa, vinaterías, entre otros.

De acuerdo con las estimaciones que realizó el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM) se estima que el sector terciario de la economía mexiquense perderá hasta el 60 por ciento de la derrama que se obtuvo el año anterior como parte de estos mismos festejos, aunque el sector restaurantero y de bares contempla que las pérdidas pudieran llegar al 75 por ciento de lo recaudado por los 76 mil negocios de este tipo que existen en el territorio mexiquense.

Los establecimientos que han tenido mayores pérdidas en los días previos al 15 y 16 de septiembre y que se contempla se extenderán hasta la mitad de esta semana, son los dedicados a la venta de alimentos y bebidas, papelerías, vinaterías, así como las mercerías, entre otros, aunque esto se ampliará a los centros comerciales.

NO HABRÁ NOCHES MEXICANAS

El presidente de la Asociación Nacional de Bares y Restaurantes (Asbar) del Estado de México, Patricio González Suárez, lamentó que, por primera vez, los centros nocturnos y bares, además de los restaurantes, no ofrecerán en sus paquetes la realización de fiestas o noches mexicanas, debido a que los primeros aún no han podido abrir sus puertas debido a que el semáforo epidemiológico se mantiene en color naranja, mientras que, en el caso de los bares y restaurantes, solo tienen permitido abrir hasta las 23:00 horas, lo cual no resulta atractivo para los clientes.

En entrevista, mencionó que el año pasado, los festejos patrios dejaron una derrama económica de dos mil millones de pesos, de los cuales mil millones fueron para los antros o centros nocturnos, los cuales no se recibirán en esta ocasión, mientras que los mil millones restantes fueron para bares y restaurantes, quienes apenas recaudarán el 25 por ciento; es decir, 250 millones de pesos.

Señaló que, ante las limitaciones en horarios que tienen los establecimientos de este tipo en la entidad a raíz de la pandemia, en esta ocasión, diseñaron paquetes y promociones enfocados a invitar a sus clientes para que asistan a desayunar o comer, mientras que otros más están orientados a la entrega a domicilio o para llevar y disfrutar en casa, aunque no se prevé que tengan el mismo impacto.

González Suárez resaltó que esta celebración se suma a otras importantes que ha perdido el sector ante la emergencia sanitaria, como lo fueron los días del Niño, de la Madre y del Padre, así como las vacaciones de Semana Santa y de verano, mismas que, en su conjunto, superan pérdidas cercanas a los 20 mil millones de pesos de marzo a la fecha.

PANDEMIA AFECTA A TODOS POR IGUAL

Por su parte, Juan Felipe Chemor, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en el Estado de México, aseveró que, con base en las proyecciones que ha realizado el sector, se prevé que, de los dos mil millones de pesos que el año pasado ganó el sector de comercio y servicios en la entidad mexiquense, en esta ocasión, solo se obtengan ganancias cercanas al 40 por ciento; es decir, aproximada a los 800 millones de pesos, de las cuales 320 millones se quedarán en el Valle de Toluca y 480 millones en los municipios del Valle de México.

Advirtió que las ventas de insumos relacionados directamente con las fiestas patrias se han caído en cerca del 80 por ciento, mientras que las de todos los productos en general que se adquieren para festejar esta celebración, alcanzaron el 63 por ciento, ya que la mayoría de las familias se quedarán en casa y ajustarán sus reuniones con base en su economía actual, lo cual también afectará directamente al sector hotelero, el cual también se veía beneficiado en esta fecha, por quienes decidían visitar un Pueblo Mágico o algún otro destino turístico.

Agregó que otro fenómeno que agravó más la situación es que los estudiantes no han regresado a los planteles educativos de manera física, los cuales demandan vestimentas, adornos y otros productos relacionados con la festividad que, en esta ocasión, no se han adquirido en los días previos.

LES PEGA A LOS PEQUEÑOS COMERCIANTES

Hortensia, una vendedora de banderas y otros instrumentos patrios en la calle de Aldama, en Tlalnepantla Centro, coincide en que el hecho de que los niños no regresaran a clases, propició que su negocio anual esté en números rojos, ya que asegura no ha vendido ni 10 por ciento de la mercancía que adquirió para esta fecha y la cual aún debe a su proveedor.

Y es que dice que este año las familias no asistieron a comprar los tradicionales trajes de china poblana, las blusas con detalles mexicanos o los trajes de manta, además de sombreros, trompetas, matracas o banderas que generalmente les solicitan para los eventos escolares.

"Estamos sobreviviendo con lo poco que llegan a comprar, una que otra bandera o matraca, pero nadie se está parando a comprar. Esperamos que mañana mejore, pero para nosotros toda la semana previa era buena y ahora no. Hay que esperar a ver si se recupera para el Día de Muertos, aunque ya no creemos ni eso", comenta resignada.

Juana, una vendedora de sombreros de paja en la explanada municipal de Tlalnepantla, también se suma a la resignación de que la temporada ya se perdió, aun cuando queda oportunidad de que mañana se eleven las compras y es que, hasta las 14:00 horas de este lunes, no había vendido ninguno de sus productos, pero mañana esta plaza permanecerá cerrada, pues al igual que en casi todo el país, no habrá verbenas populares.

CANCELAN EVENTOS MASIVOS PARA EVITAR CONTAGIOS

Y es que el Gobierno del Estado de México canceló este año cualquier festejo masivo para evitar aglomeraciones y reducir al máximo la posibilidad de contagios relacionados con el covid-19, por lo que el tradicional Grito de la Independencia y el desfile cívico militar que encabeza anualmente el gobernador Alfredo del Mazo Maza, en la capital mexiquense, solo se transmitirá a través de las redes sociales oficiales o por la señal del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, por lo que incluso el primer cuadro se mantendrá cerrado con vallas para evitar la asistencia de los mexiquenses.

A esto se sumarán los 125 municipios mexiquenses, quienes también difundirán su respectivo Grito de Independencia, con la participación de los alcaldes o alcaldesas a través de sus redes sociales.

Al respecto, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, llamó a la población a celebrar estas fechas con cautela, en casa y evitando las aglomeraciones al máximo, con la intención de reducir el riesgo de contagios del nuevo coronavirus, ya que esta entidad se mantiene con el semáforo epidemiológico en color naranja.

"Ahora vamos a celebrarlas de una manera distinta, porque no podemos hacer grandes eventos, ni podemos juntar a mucha gente porque tenemos que cuidar de la salud. Yo quiero pedirles que celebremos todos, pero con mucha precaución, que celebremos en nuestras casas, para seguir previniendo, porque todavía estamos en una situación de riesgo de contagio y debemos de cuidar de la salud de todos", mencionó.

Además, el tradicional desfile cívico militar que se realiza en Toluca, el 16 de septiembre, también fue cancelado.

(Sharira Abundez)