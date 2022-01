Camión, primera víctima del poncha llantas en caseta de Ecatepec; así primer día

ECATEPEC.- Entre protestas, evasión de pago y fallas en el sistema, arrancó el mecanismo para evitar la evasión de peaje de automovilistas en la caseta T2 CONMEX del Circuito Exterior Mexiquense (CEM).

Tras varias semanas de prueba, la empresa Aleática puso en funcionamiento los poncha llantas en los 13 carriles de la vía, ubicada a la altura de la colonia Las Américas en Ecatepec, una de las más transitadas de la región.

El mecanismo automatizado pretende disminuir el número de conductores que no pagan la cuota y que empujan la barrera para continuar su trayecto rumbo a los municipios de Ecatepec o Nezahualcóyotl.

? #VIDEO | ¡Ya cayó! Un camión se convirtió en la primera víctima del poncha llantas en el Circuito Exterior Mexiquense. #ep https://t.co/bIyOog0R4w pic.twitter.com/GbYCtRCVw3 — La Silla Rota (@lasillarota) January 19, 2022

PRIMERA VÍCTIMA, UN CAMIÓN PESADO

A lo largo del día los picos se activaron en varias ocasiones, aunque solo dañaron un camión pesado que decidió no pagar 162 pesos y terminó con la ponchadura de sus 22 neumáticos.

El conductor aparentemente intentó ahorrar el pago de la caseta, empujó la pluma, pero ocho kilómetros adelante frenó porque todas las llantas quedaron inservibles y tuvo que ser auxiliado por los propios trabajadores del CEM.

PICOS GARANTIZAN SEGURIDAD PARA TODOS LOS CONDUCTORES; CEM

De acuerdo con Javier Castro Félix, director de operación del Circuito Exterior Mexiquense, el mecanismo pretende disuadir justo esas conductas ilegales que cometen los conductores que evaden el pago por el uso de vía.

Con ello, dijo, garantizarán que todos los usuarios cuenten con protección a través del seguro que cuenta el CEM y se evitará la fuga de ingresos para los operadores del circuito que ha registrado un incremento en los últimos meses.

Para ello, habilitaron un sistema que contempla avisos preventivos previo a la caseta de cobro, una alerta sonora en caso de que detectar un evasor y una fila de ganchos de acero que salen del pavimento para frenar los vehículos infractores.

"En los últimos meses se ha potencializado el tema de evasión de peaje por usuarios irresponsables que deliberadamente abaten la barrera y evaden la cuota"

"El objetivo de la organización es brindar seguridad a todos los usuarios y a los colaboradores, a lo largo de toda la traza hemos implementado comunicado invitándolos a que de manera legal al pagar su cuota", señaló.

??#AlMomento Hoy entra en operación el Sistema Antievasión del Circuito Exterior Mexiquense, mejor conocido como "poncha llantas", en la caseta T2 CONMEX, a la altura de Las Américas, en #Ecatepec. ?? @kirias15 https://t.co/OneH23TlH2 pic.twitter.com/7ZktJiJH2p — La Silla Rota (@lasillarota) January 18, 2022

CONTEMPLAN EL SISTEMA DENTRO DEL EQUIPO DE CONTROL VEHICULAR

Dijo que el sistema forma parte del equipo de control vehicular para cobrar las cuotas establecidas en las casetas y se encuentran dentro "del marco de derecho a través del código administrativo del Estado de México".

Reconoció que la falta del peaje es un problema nacional y puso como ejemplo los 19 millones de conductores evasores, equivalente a mil 500 millones de pesos de pérdida para las empresas, que ha contabilizado la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial.

LLEGAN PARA PROTESTAR

Sin embargo, durante su primer día de funcionamiento un grupo del movimiento Resistencia Civil Pacífica realizó un protesta para condenar el sistema que calificó como una violación al derecho de vía.

"Lo que estamos señalando a través de denuncias penales son ataques a las vías de comunicación y están ya presentadas ante la Fiscalía General de la República porque hay bienes nacionales que no pueden estar alertados y que fueron entregados en este caso por más de 50 años para la recuperación de una inversión a una empresa privada", explicó Arturo Calva.





Durante la protesta, los manifestantes levantaron las plumas de la vía y dieron libre tránsito a los automovilistas por cerca de 15 minutos, aunque luego se retiraron sin causar daños a las instalaciones.

"Mejor que chequen en el Diario Oficial costos por kilómetros de carreteras recorridos porque aquí está el doble", señaló un conductor que utiliza diariamente el CEM y que resultó con daños en su cofre luego de que el sistema fallara a pesar de haber pagado la cuota.

"Cayó al cofre, me dijeron que me lo van a reparar por el seguro que tienen, pero (afortunadamente) no alcance a llegar los picos", dijo.

Al respecto, la empresa Aleática indicó que la falla se originó en el sistema de cobro de la cabina y no en el sistema de activación de poncha llantas, aunque reconoció que los daños para quien no realice el pago correspondiente de la vía serán deslindadas





(SAB)