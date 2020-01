Caminar sola por la calle, así es la vida en los Senderos Seguros

"Caminar rumbo a mi casa no es lo mismo desde aquella vez en que me siguieron", afirma Tania, joven de 28 años que vive cerca de una avenida de la Ciudad de México que actualmente cuenta con una barda pintada que tiene la leyenda "Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura".

Luego de los distintos casos por violencia de género ocurridos durante 2019, el Gobierno capitalino anunció como acción inmediata este programa para erradicar la violencia que viven las mujeres capitalinas.

La medida busca el mejoramiento del espacio público, así como mayor iluminación y más vigilancia en los tramos viales que han sido detectados de alto riesgo.

La intervención contempla 50 tramos viales que cuentan con mayor incidencia delictiva en los que se realizarán nuevos dispositivos de alumbrado, instalación de botones de pánico, cámaras de vigilancia así como trabajos de poda y liberación de luminarias.

En el programa que participan la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

¿Cuáles son los Senderos Seguros instalados hasta el momento?

1. Desde Avenida Cuauhtémoc hasta Avenida Monterrey, alcaldía Benito Juárez

2. Avenida Canal del Moral, desde Puente Quemado hasta la avenida Rojo Gómez, alcaldía Iztapalapa

4. Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente, alcaldía Iztapalapa

5. Avenida 8, desde Calle 47 a Viaducto Río de la Piedad, alcaldía Venustiano Carranza

6. Avenida Camarones, alcaldía Azcapotzalco

7. Miguel Ángel de Quevedo, alcaldía Coyoacán

8. Plutarco Elías Calles, alcaldía Iztacalco, Iztapalapa y Benito Juárez

9. Bajo Puente de Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo

10. Unidad Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa

Hoy inauguramos un Sendero Camina Libre, Camina Segura en toda la Av. Miguel Ángel de Quevedo y Taxqueña en Coyoacán. Con 162 mil metros cuadrados de intervención en luminarias, vegetación, poda y cámaras mi c911e. Les dejo un video. pic.twitter.com/7ewqWOIXvx — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 8, 2020

Sin embargo, Tania destaca que aunque una calle más iluminada puede hacerte sentir mejor, la respuesta de las autoridades y las acciones contra los agresores pesan más.

"En mi caso, cuando un hombre me siguió cerca de mi calle me puse muy nerviosa y logré que un mesero de un restaurante que estaba a metros de mi casa me ayudara, pero ya era noche y tenía miedo, la verdad. Pero lo más triste es que este hombre que me siguió y me dijo cosas obsenas y groserías cuando respondí es un señor 'vaguito' que gran parte conoce. Muchos me dijeron que de nada serviría denunciarlo porque ya lo habían detenido varias veces y a las semanas lo liberaban. Sinceramente decidí no denunciar porque si de por sí es terrible convivir con tu agresor, que este salga libre y pueda tomar represalias es lo que me da miedo", relata.

De enero a noviembre de 2019, se registraron alrededor de 763 denuncias por acoso sexual así como 16 mil 610 delitos relacionados con robo a transeúnte en la capital, según registra el Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México.

(Frida Mendoza)