CAMe advierte sobre altas concentraciones de ozono en la metrópoli

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) en conjunto con los Gobiernos de la Ciudad de México, el Estado de México, y diversas instituciones Federales, informaron sobre la presencia de la temporada de ozono en la metrópoli.

De acuerdo con, la Conferencia de Prensa virtual "Temporada de ozono 2021 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)", entre marzo a junio de cada año, se presenta la temporada de ozono, la cual se caracteriza por la presencia de cielos despejados, alta irradiación solar y altas temperaturas, que detonan la rápida generación de ozono.

"En este periodo en que la contaminación se agudiza por el clima, y por nuestras acciones, nos corresponde adoptar medidas para disminuir los contaminantes, sobre todo ahora que la presencia de la covid-19 nos hace más sensibles a la calidad del aire", compartió Marina Robles García, titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

Además, señaló que en esta temporada de ozono, podrían presentarse entre 10 y 12 días con ozono en niveles de contingencia ambiental, pero que, gracias al trabajo y compromiso de autoridades y ciudadanos espera que estas puedan evitarse.

El ozono es un gas, altamente irritante y dañino para la salud, se forma en la atmósfera a partir de los contaminantes que emitimos diariamente, y se acumula debido a la presencia de sistemas de alta presión que ocasionan estabilidad atmosférica y viento débil, deteriorando significativamente la calidad del aire y poniendo en riesgo la salud de la población.

A la generación de contaminantes de esta temporada, se suma la presencia del virus del coronavirus, por lo cual se deben reforzar las medidas preventivas y el monitoreo para lograr una mejor calidad del aire y proteger la salud de la población.

Víctor Hugo Páramo Figueroa, Coordinador Ejecutivo de la CAMe, anfitrión de la conferencia de prensa virtual, alertó que estamos entrando en la temporada en la que se presentan las concentraciones de ozono más elevadas en la ZMVM, y que el incremento en la movilidad por la reactivación económica, "pueden llevarnos a aplicar medidas de contingencia ambiental".

Por ello, indicó, el propósito de la conferencia es: "sensibilizar a la población de cómo protegerse de los altos niveles de contaminación por ozono y por partículas PM2.5, y recomendar acciones parta contribuir a reducir las emisiones de contaminantes".

Jorge Rescala Pérez, Secretario del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México, destacó que, para prevenir la contaminación, en el Edomex, ampliaron la red de monitoreo de la calidad del aire e hizo un llamado para que en esta temporada, los ciudadanos ayuden a disminuir las fuentes de contaminación y señaló que la responsabilidad de enfrentar esta temporada, es compartida entre el sector público y social, con la ayuda de los medios de comunicación.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR CONTAMINAR

Por otra parte, Euardo Cruz Castañeda, Gerente de Manejo del Fuego de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), informó que en 2020 se presentaron 2 mil 364 incendios en 7 estados con una afectación de 29 mil 432 hectáreas, y con base al registro histórico de incidencia y superficie afectada, entre el 97 y 98% de los incendios son causados por actividades humanas como; pecuarias, agrícolas, fogatas, quema de basureros y descuido de fumadores, por lo que hace un llamado a evitar que por descuido o negligencia se inicie un fuego.

Entre las recomendaciones principales, señaló que al visitar áreas boscosas, no hacer fogatas, llevar comida preparada que no requiera ser calentada; durante la Semana Santa, no dejar veladoras encendidas, ni tirar colillas en el trayecto o ruta de peregrinos.

De igual manera, Luis Gerardo Ruíz Suárez, Coordinador General de Contaminación y Salud Ambiental del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, indicó que en esta época de transición del invierno al verano, los días son más largos, con mayor irradiación solar y cielos despejados, mayor actividad fotoquímica, y la atmósfera actúa como gran reactor químico que mezcla y diluye los contaminantes.

La formación y presencia del ozono -explicó- depende también de la ausencia de viento y lluvias. El efecto es que los contaminantes no se dispersan, sino que las emisiones evaporativas ocurren de manera más intensa y exponencial. .

Sobre las acciones coordinadas entre los gobiernos locales y el federal, Sergio Zirath Hernández Villaseñor, director General de Calidad del Aire de la Sedema, destacó que éstas están encaminadas a la reducción de emisiones, a la protección de la salud de los habitantes a través de información oportuna, y las medidas adoptadas durante las contingencias ambientales.

"Las condiciones climáticas esperadas permiten pronosticar un número alto de días con alta concentración de contaminantes", citó el director General de Calidad del Aire de la Sedema.

Sobre las medidas a adoptar en caso de contingencia ambiental, mencionó la suspensión de las actividades de mantenimiento de infraestructura, las restricciones a la circulación de vehículos con hologramas 1 y 2, la suspensión de actividades de 5 a 22 horas en gasolineras cuyo sistema de recuperación de vapores no funcioné o no esté certificado, la suspensión de actividades en plantas de distribución de gas licuado de petróleo en un 20% y en un 50% los automotores distribuidores de gas.

Asimismo, que la industria de competencia federal que emita precursores de ozono reduzca en un 40% su actividad, que la termoeléctrica ubicada en Tula reduzca en 30% el consumo de combustóleo y la refinería de Tula no opere a más del 75% de su capacidad total. "Es importante el apoyo de la ciudadanía para abatir emisiones y las acciones a realizar para evitar exposición a la contaminación del aire", concluyó.

(Ameyaltzin Salazar)