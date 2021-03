Cámaras del C5 no captaron momento del impacto donde falleció Leonel Luna

Las autoridades capitalinas informaron que las videocámaras del C5 no captaron el momento de choque automovilístico donde perdió la vida Leonel Luna, exdelegado en Álvaro Obregón.

De acuerdo con El Universal, las investigaciones de la fiscalía local revelaron que no sólo no hay registro del C5, sino que las cámaras de videovigilancia particulares no captaron el momento del choque contra el muro de contención en avenida Churubusco y Biógrafos, alcaldía de Iztapalapa.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), hizo el seguimiento al vehículo Smart de Luna Estrada, previo al percance y se determinó que conducía de manera correcta.

Además, no encontraron que alguna otra unidad lo viniera siguiendo, por lo que las autoridades aún buscan esclarecer el accidente automovilístico en el cual perdió la vida el político Leonel Luna.

El peritaje inicial refiere que en el lugar del percance no se encontraron huellas de frenado y se estableció que la víctima circulaba a una velocidad superior a los 80 kilómetros por hora; límite permitido en dicha vialidad primaria.

Además, se informó que, de acuerdo con el análisis al cuerpo, se encontraron rastros leves de alcohol en la sangre.

Con base en las declaraciones ministeriales de los familiares, el exdelegado en Álvaro Obregón tuvo ese día una reunión privada con una persona de confianza, sin precisar de quién se tratara.

Las autoridades señalaron que en necropsia se descubrió que el cuerpo quedó prensado y sufrió una fractura en tórax y un golpe contuso en el estómago, además de fractura de tibia y peroné.

Finalmente, señalaron que debido a las heridas, los médicos de Urgencias en el Hospital General de Xoco no pudieron salvarle la vida.

(Ameyaltzin Salazar)