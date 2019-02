"Cálmate mi amor", una práctica que no es reciente

FRIDA MURIEL MENDOZA ARRUBARRENA 31/01/2019 08:27 p.m.

Hace 20 años, cuando Ilsen tenía 17 años y realizaba un trasborde en el Metro Hidalgo con rumbo a su casa, dos hombres se acercaron a ella y uno de ellos la abrazó diciéndole "mi amor".

"En cuanto me abrazó, me dijo que no dijera nada o me iba a picar y comenzó a robarme", cuenta.

Atacar a una mujer con el "cálmate mi amor", según cuenta Ilsen, no tiene nada de nuevo, pues aunque en su caso se trató de un asalto, los encargados de seguridad le comentaron en aquel momento que esa era una "práctica común para asaltar".

El robo

Después de que el hombre le dijera "hola mi amor", la sostuvo con fuerza mientras la abrazaba como si fueran pareja y la arrinconó mientras la amenazaba de que no gritara o pasaría algo peor.

Me llevó abrazando, sin tanta fuerza pero como estaba muy nerviosa y era el asalto psicológico. Comenzó a preguntarme qué traía en mi mochila y le dije que tenía mis libros de la escuela y algo de dinero. Se llevó toda la mochila y luego me quitó mi reloj".

Mientras Ilsen era asaltada, la gente realizaba el trasbordo y nadie se detuvo a ayudar: "yo volteaba a ver a la gente con cara de ayúdenme pero nadie me hizo caso".

En cuanto el asaltante tuvo todas las pertenencias de Ilsen, metió a la joven al vagón del Metro segundos antes de que saliera, sin embargo, en el último minuto el agresor también aprovechó para acosarla sexualmente:

Me aventó y todavía metió la mano por detrás de mi ropa y me agarró con fuerza... ese es el recuerdo que tengo más claro", relata.

¿Y la denuncia?

Al preguntarle a Ilsen si levantó a una denuncia explica que en aquel momento no había tanta información y mucho menos redes sociales en donde pudiera alertar de estos casos.

Sin embargo, en ese momento después de ser asaltada bajó la palanca del Metro para avisarle a los encargados.

Yo no sabía que al jalar la palanca se iba a ir el Metro y se detendría hasta la siguiente estación. Ahí me esperaban los de seguridad y más que apoyarme me sentí interrogada".

La revictimización

"Me llevaron a una oficinita para que les contara lo que pasó y honestamente no te hacen caso".

Las preguntas que le hicieron a Ilse fue reclamarle por qué no gritó si esa práctica "era común" o decirle que si la habían asaltado por qué no le robaron un anillo que aún traía.

"Además me dijeron los de la policía que los asaltantes ya se fueron, así que me aconsejaron 'sal del Metro y busca tus cosas, seguro no se llevaron tus libros, eso no les interesa'".

Finalmente, después de dicho interrogatorio, Ilsen salió desanimada de la oficina y solo quiso llegar a casa.

Por qué no denunciar

Así como la psicóloga Edith Escareño comentó, "las autoridades desgastan a las víctimas a tal grado que evitan denunciar", un comentario que ha sido retomado en redes sociales por representantes feministas.

Me molesta la gente que le echa la culpa a las víctimas por no denunciar. Ni saben lo horrible que tratan a las víctimas en el MP ni cómo las revictimizan. En serio no. Denunciar es lo ideal pero si no lo hacen hay que tener empatía, no echarles la culpa de lo que les pasó. — ?????? ???? ?? (@anag_g) 30 de enero de 2019

En la comisión de búsqueda es lo que comentaba, si no hay denuncia es porque los MPs las hacen que desistan — María Salguero (@Princesabathory) 30 de enero de 2019

