EN EDOMEX

"Calcetitas rojas", una historia de yerros de Fiscalía

La investigación por el presunto feminicidio de una menor de 5 años llamada por activistas sociales "calcetitas rojas"

NORMA GARCÍA 20/12/2017 06:15 a.m.

Calcetitas rojos, una historia de yerros de la Fiscalía. (especial)

ESTADO DE MÉXICO.- La investigación por el presunto feminicidio de una menor de 5 años llamada por activistas sociales "calcetitas rojas", por ser una de las prendas que la identificaban cuando su cuerpo fue hallado sin vida, ha puesto a activistas en contra de la Fiscalía de Justicia del Estado de México.

Ayer el fiscal mexiquense, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, informó avances en la investigación y habló de la detención el lunes de personas presuntamente relacionadas con la muerte de la pequeña cuyo cuerpo fue hallado el 18 de marzo en un camellón de la avenida Bordo de Xochiaca, en el municipio de Nezahualcóyotl.

"Es un caso que nos dolió desde el punto de vista tanto personal como institucional, incluso quiero ser muy puntual en decir que la niña no se fue a una fosa común como en algún momento se señaló, nosotros hicimos un esfuerzo por poderle poner una sepultura digna. Hemos seguido en las investigaciones y esto nos llevó a un punto en que logramos la detención de dos personas que creemos se trata del padrastro y de la mamá de esta chiquita, en este momento se están llevando a cabo las pruebas genéticas necesarias para poder establecer con cierto grado de probabilidad", declaró el titular de la FJGEM.

Añadió que, de confirmar el parentesco con la madre de la menor y con una media hermana se ejercerá la acción penal correspondiente "estamos en el proceso de las entrevistas", dijo.

Horas más tarde, la periodista y activista social que da cuenta de temas de feminicidio, Frida Guerrera, hizo un llamado para no difundir la información dada por el fiscal pues con ello se corre el riesgo de vulnerar la presunción de inocencia de los detenidos y así, podrían quedar en libertad por violentar sus derechos.

Los abogados de la familia de la menor, Octavio Armendáriz y Cecilia Cruz, pidieron esperar a las pruebas de genética para poder conformar las identidades.

"No podemos negar ni afirmar que sea la niña, tenemos que esperar a que se hagan las pruebas correspondientes, que nos ayuden a que no se difunda si es que se cuelan estas fotografías, que no se suban a redes sociales, que no se muestren las caras porque en nuestro sistema jurídico se estaría violentando la presunción de inocencia, no queremos vicios en el procedimiento (...) estaríamos diciendo que estas personas son culpables y hay un principio de inocencia, no queremos que se viole", pidió Armendáriz.

Guerrera lamentó que la Fiscalía de a conocer una información que salió de la sociedad civil, indicó que ella proveyó datos que difundió el fiscal.

Recordó que desde que supo del hallazgo del cuerpo de la menor, ella solicitó a la FGJEM la imagen de la menor para que pudiera ser identificada y reclamada por sus familiares, pero eso nunca ocurrió.

Fue como comenzó la investigación a la que se sumó la sociedad y se logró contactar a la familia de quien fue llamada "calcetitas rojas" o Yolloxochitzin, aunque presuntamente su nombre es Lupita.

"Saben que desde un primer momento iniciamos con esta solicitud para ver si lográbamos que se nos acercara un rostro para ayudar a sacar esta carita y lamentablemente no llegó hasta octubre se logró el primer rostro (retrato hablado) y el segundo se logró gracias a una artista forense el 15 de noviembre, es entonces que toda esta necesidad como periodista, activista y ciudadana de que esto no se quedara, así como algo más que pasó. Ahora ya se saca una información que puede dañar jurídicamente el tema que no queremos, es importante que esto no se maneje irresponsabilidad, la investigación no fue desde la Fiscalía fue desde afuera con apoyo de la sociedad civil, la niña es el rostro de la vergüenza social e institucional", lamentó.

La abogada Cecilia Cruz reiteró que en coadyuvancia con la fiscalía "se les dio toda la información correspondiente para que ayer pudieran realizar la detención de dos personas, pero no podemos confirmar ni negar que sea "calcetitas rojas"", dijo.

LEA TAMBIEN "Calcetitas Rojas", feminicidio que sigue en el olvido Policías municipales que encontraron el cuerpo de la niña tirado en el camellón de avenida Bordo de Xochiaca en la colonia El Sol

LEA TAMBIEN Revelan qué sucedió en el caso de las "Calcetitas Rojas" El cuerpo de la menor de cinco años fue encontrado sin vida, pero nadie sabía quién era ni la reclamó, sólo sus calcetas rojas la identificaban