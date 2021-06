Caída de plafón y choques en obras en Villa de Cortés; van para 5 años

Las entradas y el puente de acceso a la estación Villa de Cortés de la Línea 2 del Metro, lleva 4 años y 7 meses de ser una molestia para vecinos y usuarios.

Las entradas tienen más escalones que el resto de las estaciones de superficie de dicha línea, y aunque hay un elevador, en el puente de acceso hay unas escaleras que quienes usan silla de ruedas, no pueden sortear sin ayuda.

Estación Villa de Cortés de la Línea 2 del Metro

En una visita realizada por La Silla Rota, se observó que además la escalera eléctrica del lado oriente, el que da a la colonia Villa de Cortés, no sirve y la banqueta que da a Calzada de Tlalpan debido a las obras, luce parchada y ahí se acumula el agua durante esta época de lluvias. Además, en la estación sólo hay una taquilla, ubicada del lado poniente, del lado de la colonia Josefa Ortiz, y no hay máquinas expendedoras de tarjetas.

La razón de tantas anomalías es que la estación comenzó a remodelarse desde el 6 de diciembre de 2016, cuando de acuerdo con el área de comunicación social del STC Metro, comenzaron las obras que aún no concluyen, para remodelar el diseño original de la estación. El proyecto corre a cargo de la empresa Accesorios Constructivos S.A. de C.V., que obtuvo un Permiso de Administración Temporal Revocable (PATR) para construir en dos torres de 8 niveles y en el puente locales comerciales para explotar, durante 10 años.

#Metrópoli | Solicitaron audiencia con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y la directora del Metro, Florencia Serranía, pero no hubo respuesta. #yn https://t.co/lFqqQnuNd1 pic.twitter.com/nwc3pg2U9S — La Silla Rota (@lasillarota) June 26, 2021

A cambio, la empresa debía remodelar el puente, las entradas a la estación, tanto del lado poniente como oriente, así como la propia estación. Aunque en la presentación del proyecto original se veía un proyecto casi futurista, la realidad es diferente, afirma Gaby Ortega, vecina e integrante del Comité de Participación Ciudadana de Villa de Cortés.

Ahora, más de cuatro años después, lo que se ve son unos pilotes que para sostener el puente que se hizo más ancho, invaden parte del carril para autos de Tlalpan. Además, del lado de la colonia Villa de Cortés, la nueva salida no da a la banqueta de Tlalpan, como antes, sino al espacio público de la Plaza Victoria, por lo que unos metros de área verde fueron eliminados, asegura la activista, quien para probarlo muestra una foto aérea de antes.

En las redes sociales los vecinos se han quejado de que cuando se hacen trabajos, se realizan en la madrugada y no los dejan dormir.

RECIENTEMENTE CAYÓ UN PLAFÓN

La estación se hizo noticia apenas el 23 de junio pasado, luego de que en el lado oriente cayó un plafón que dañó dos autos particulares que circulaban sobre avenida Tlalpan. Pero de acuerdo con Ortega, no se trata del primer incidente. Recuerda que mientras se remodelaba la entrada oriente, se colocaron unas escaleras metálicas provisionales, donde varias personas se cayeron, ya que parecían más de puente peatonal y los escalones no estaban a la misma distancia uno del otro.

A ello se suma que el 15 de mayo de 2019 hubo una persona atropellada junto a la obra. "Al no poder descender sobre la bahía para ascenso y descenso, los camiones permiten el ascenso en el segundo y tercer carril. Cuatro meses después, el 10 de septiembre de ese año, a las 23:45 horas se registró un choque debido a la reducción de carriles", posteó Ortega en su Facebook.

Cuatro días después, se registró un choque, también por la reducción de los carriles, se lee en la misma red social.

LA OBRA SÓLO IBA A DURAR UN AÑO

Ortega dice en entrevista que antes de iniciar la obra, cuando supieron del proyecto, los vecinos se reunieron con el entonces director del Metro, Jorge Gaviño, durante la administración de Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno.

"Nos dijo que la obra iba a durar solo un año y que nos iba a beneficiar porque íbamos a tener conectividad y cruce seguro con Tlalpan, por lo cual apoyamos la construcción. Llevamos casi 5 años sin ser escuchados otra vez. Pedimos una audiencia pública con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y tampoco nos respondió. El resultado es que tenemos invasión del espacio público, cinco años de tortura acústica para los vecinos, cero tranquilidad, numerosos accidentes y no hay una gran movilidad. Las escaleras eléctricas no funcionan, las banquetas están en pésimo estado, las personas con discapacidad no pueden atravesar seguras Tlalpan".

Una comerciante que vende en Plaza Victoria menciona que cuando se dio a conocer el proyecto, sí hubo personas que protestaron sobre Calzada Tlalpan, pero que la obra de todos modos comenzó. Luego, ella tuvo interés en rentar un local, pero que se enteró que se cobraría una renta de 45 mil pesos al mes, por lo que se desanimó.

Actualmente, ningún local está ocupado, pero afuera de ambas torres hay anuncios para la renta de locales. En las entradas a la estación y en el puente, hay anuncios de una obra inmobiliaria, ubicada del lado poniente.

SERÁ REVOCADO PATR

Luego del incidente del 23 de junio pasado, autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro informaron que desde febrero pasado comenzó el proceso para quitarle el PATR a Accesorios Constructivos, debido al incumplimiento para concluir la remodelación.

Dicho permiso es para la adaptación, modificación, construcción y posterior explotación de las áreas y superficies en 2 edificios de hasta 8 niveles, pasarelas de interconexión, nivel vestíbulo del cuerpo de la estación, ubicados en las entradas, por ambos sentidos de Tlalpan.

De acuerdo con fuentes del Metro, también están al tanto de las quejas de vecinos y usuarios por la obra.

LOS VECINOS TIENEN RAZÓN: GAVIÑO

El ex director del Metro, Jorge Gaviño, fue consultado por La Silla Rota al respecto. Explicó que el contrato firmado entre el Metro y Accesorios constructivos establece que el STC no pone un solo peso y la empresa, luego de 10 años de explotación, dejaría las instalaciones a disposición del sistema de transporte.

Gaviño reconoció que se enteró de las molestias de vecinos e incluso, les dio la razón.

"Pero también había vecinos que nos exigían la obra, el paso libre, las escaleras eléctricas, la idea es que se tenga un elevador, mucha gente cruza a la clínica 10 del IMSS (del lado poniente) y tiene que tomar taxi y les cuesta pasar de un lado a otro".

Dijo que hay un contrato, en el que se establece que el Metro no pondría un solo peso, y si la empresa incumple, se le puede cancelar el contrato. "Si es culpa del constructor se aplican modalidades y si es del Metro se da una penalización".

Agregó que supo que la obra, que inicialmente costaría 100 millones de pesos, tuvo retrasos por permisos y por cuestiones económicas.

Aseguró que las revocaciones son una herramienta e incluso él hizo unas en el Metro Hidalgo, aunque reconoce que la de Villa de Cortés es más complicada.

CONTRATO

El PATR, firmado el 6 de diciembre de 2016, fue firmado por el entonces subdirector general de Administración y Finanzas del Metro, Roberto Azbell Arellano, y la subgerencia de Administración de Permisos Administrativos Temporales Revocables, Fernando Casariego Gaona.

Por Accesorios Constructivos firmaron sus apoderados legales, Efraín Montes de Oca Pliego y Gustavo Pérez Flores.

El PATR es a favor de Accesorios Constructivos S.A. de C.V. para la adaptación, modificación, construcción y posterior explotación en el predio ubicado en Calzada de Tlalpan 891, colonia Josefa Ortiz de Domínguez, que es el acceso poniente a la estación, con una superficie de 295 metros cuadrados, y el de Calzada de Tlalpan 858, en la colonia Villa de Cortés, de 260 metros.

Además, las pasarelas de acceso a la estación (los puentes peatonales) y la superficie que ocupa la estación Villa de Cortes.

En caso de error, negligencia o impericia, la permisionaria deberá responder y resarcir de cualquier daño o perjuicio causado a el STC y terceros.

La contraprestación para la explotación es un pago en efectivo, que consistirá en la aportación mensual por 45 mil 240 pesos más el impuesto al valor agregado.

"Esta contraprestación será cubierta por la permisionaria a partir del inicio de la explotación de las áreas permisionada. La contraprestación deberá actualizarse anualmente".

De las condiciones de los servicios a prestar, deben brindarse con: seguridad; salubridad; ecológico; garantizar el acceso a personas con capacidades diferentes, que les permita orientarse, desplazarse y utilizarlos sin peligro a su vida y salud.

Entre las causas de revocación está incumplir obligaciones, realizar obras, trabajos o instalaciones no autorizados, dañar ecosistemas como consecuencia del uso, aprovechamiento y explotación de los bienes objeto del permiso.





(SAB)