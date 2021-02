Caen policías con droga en cuartel

Con 73 envoltorios de cocaína y una bolsa con mariguana, dos oficiales de la Policía capitalina fueron detenidos en su cuartel del Sector Plateros, en Álvaro Obregón.

La droga no era producto de un decomiso, sino que era supuestamente para consumo de los uniformados, quienes se encontraban también en estado de ebriedad, consta en la carpeta FCIN/ACD/UI-2C/D/00555/07-2019.

Fueron descubiertos a través de cámaras instaladas en su patrulla MX-106-P2, donde aparentemente dialogaba sobre comprar más bebidas alcohólicas.

En la patrulla que conducían había una botella de Vodka y una bolsa de plástico con la droga.

Los policías implicados son Salvador Antonio Mendoza Piñones, placa 912234, el cual presentaba 0.63 m/gl de ingesta alcohólica, y Luis Ángel Salinas González, placa 912960, con 0.19 m/gl de alcoholemia.

Éste último es jefe de policías a pie tierra del Sector Plateros, ubicado en Batallón de San Patricio y Escuadrón 201, colonia Bosques.

Fue en esta colonia donde el 30 de junio pasado, un joven fue raptado y golpeado por policías de este sector para que revelara quién le vendía droga.

La Silla Rota dio a conocer que los servidores públicos privaron de la libertad a Ángel, de 19 años de edad, el cual junto con otros tres muchachos fumaba mariguana en la calle, acorde con la carpeta CI-FAO/AO-1/UI-3S/D/2561/06-2019.

Allí llegó una camioneta pick up de la que descendieron cinco policías hombres y una mujer, para inmediatamente después desenfundar sus armas de cargo y amenazar a la víctima.

“¡Cooperen, si no les voy a tirar con el arma!”, oyeron decir a un oficial, de acuerdo con el testimonio de Ángel, rendido ante el Ministerio Público.

“Es como me tiran al piso y me esposan por la espalda, es como salen personas de la casa y les empiezan a reclamar que por qué me iban a llevar, pero no les hacen caso y me suben a la batea de la patrulla.

“(…) El policía que iba conmigo me empieza a pegar con las manos abiertas, dándome de cachetadas, y me decía que quién era ‘el bueno’, el que la vendía (la droga), y yo le dije que no sabía, pues solo traía mi ‘toque’, avanzando la patrulla y el policía me esculca y saca de mi bolsa delantera mi teléfono celular y mi cartera con 80 pesos”, se lee en la declaración.

Todo el personal del Sector Plateros quedó bajo investigación por presuntamente proteger a narcomenudsitas de la zona, lo mismo que los dos policías bajo arresto este lunes, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Antinarcomenudeo.

