Caen 5 por destrozar y saquear un Oxxo en Azcapotzalco

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) arrestaron a cinco hombres, de los cuales dos eran menores de edad, por presuntamente destrozar y asaltar un Oxxo en la alcaldía Azcapotzalco.

A través de WhatsApp, 12 sujetos se organizaron para saquear una tienda de conveniencia de la cadena Oxxo, ubicada en Azcapotzalco, sin embargo después de cometer el golpe y llevarse más de 10 mil pesos entre mercancía y efectivo, elementos policiacos los persiguieron y lograron detener a cinco de los delincuentes.

De acuerdo con el informe oficial el hecho tuvo a lugar en la calle de Francisca y Lerdo de Tejada, colonia Petrolera a las 02:00 horas, aproximadamente.

En tres carros llegaron al negocio, donde varios individuos descendieron armados con bates y tubos de metal, mismos que utilizaron para romper la puerta principal.

Al ingresar uno de los sospechosos amagó con una arma larga al despachador, mientras que sus cómplices tomaban la mercancía y el dinero de la caja registradora.

(Foto: Excélsior)

Con el motín en mano, los ladrones subieron a los vehículos y emprendieron la huida. Al tomar conocimiento del atraco, despachadores del C2 Poniente ubicaron a los criminales circulando sobre calzada de las armas. Desde ahí les dieron seguimiento mediante las cámara de videovigilancia, hasta ordenar un cerco policial en el cruce de Venustiano Carranza y Emilio Portes Gil, colonia Providencia, donde seis agentes les hicieron frente.

Gracias a la rápida intervención de la policía capitalina se logró detener a cinco de los presuntos delincuentes quienes intentaron huir a bordo de un automóvil Versa y un automóvil Attitude.

A los sospechosos se les aseguró tres mil pesos en efectivo y casi ocho mil pesos en mercancía, entre vinos y cigarros.

Tras el arresto se reveló que entre los supuestos asaltantes había dos menores de edad quienes traían consigo un bate y una llave de herramientas.

Al ser reconocidos por el empleado del Oxxo, como los sujetos que habían robado minutos antes la tienda, José “N”, Josue “N”, Francisco “N” y Carlos “N”, de 19, 16, 16, 23 y 16 años de edad.

Posteriormente se trasladó a los imputados a la coordinación territorial Azcapotzalco 2 junto con los vehículos asegurados.

Cuando los detenidos iban llegando a la coordinación territorial, una de las familiares de los capturados, ya se encontraba en el lugar, y al ver a su consanguíneo comenzó a llorar, a lo que el le dijo "no me lloré, no pasa nada", mientras ingresaba esposado y escoltado por un oficial.

Como resultado del enfrentamiento entre los asaltantes, un oficial de nombre Pablo resultó lesionado, por ello fue atendido por una unidad médica.

Finalmente, la policía buscó por varios minutos en calles de la colonia al resto de la banda, pero estos lograron escapar con rumbo desconocido.

(Ameyaltzin Salazar)