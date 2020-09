Cae violador serial de la Miguel Hidalgo; lo delató su mamá

Antes de cometer la que pudo ser su vigésima segunda violación, un sujeto identificado como el "violador serial de la Miguel Hidalgo" fue detenido por elementos policíacos, luego de que una mujer solicitara su apoyo al asegurarles que el hombre intentó violarla en el parque Tamayo que está ubicado sobre Paseo de la Reforma.

El aseguramiento del hombre, que era uno de los 10 objetivos primordiales de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), también se logró debido a que su propia madre lo delató ante las autoridades.

De acuerdo a la carpeta de investigación, este jueves alrededor de las 22:30 horas, una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México que circulaba sobre Milla De Ghandi fue abordada por una mujer quien estaba despeinada y que tenía la ropa sucia de tierra.

Alterada y llorando, María "N" les dijo a los agentes que al salir de la estación Chapultepec de la línea 1 del Metro fue interceptada sobre Paseo de la Reforma a la altura de Circuito Interior por un individuo que portaba una sudadera gris y quien le coloca un cuchillo en la espalda, momento en el que la amenaza y le dice que lo siga.

"No te muevas. Unos policías me vienen siguiendo. Tú me vas a ayudar a perderlos", le dijo el sujeto a la mujer, a quien introdujo al parque Tamayo, donde la recargó en un árbol y comenzó a tocar sus partes íntimas. Sin embargo antes de llegar al acto sexual, la víctima vio la unidad de la SSC circulando a unos metros, instante en el que corrió hacía los oficiales.

FUE DELATADO POR SU MAMÁ

El hombre intentó huir del lugar, pero éste se vio rodeado y finalmente fue arrestado por elementos policíacos, quienes ya habían desplegado un operativo en la zona, debido a que la misma madre del imputado dio aviso a las autoridades de que el "violador serial de la Miguel Hidalgo" era su hijo.

La mamá del sospechoso pidió ayuda a una unidad de la SSC, luego de que su hijo saliera de su casa y se dirigiera al Bosque de Chapultepec. La mujer refirió a los uniformados que su consanguíneo coincidía con la imagen de un retrato hablado de un violador serial que había sido difundido en redes sociales en días pasados.

Tras ser detenido, su madre dijo que su hijo se llamaba Francisco San Juan Pérez y que tenía 33 años. Y que ambos vivían en un conjunto habitacional ubicado en la calle Spencer número 418 colonia Bosque de Chapultepec, donde se hacen cargo de la conserjería.

El hombre al que se le aseguró un cuchillo de 15 centímetros de largo fue trasladado a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la FGJ, junto a la parte afectada. En las próximas horas será definida su situación jurídica por este caso.

No obstante en los próximos días el Ministerio Público determinará los casos en los que estaría relacionado, pues a la fecha se le adjudican 21 crímenes, de los cuales 12 habría cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo, dos de estos casos quedaron asentados en las carpetas de investigación CI-FDS/FDS-1/UI-FDS-1-02/0073/02-2020 y CI-FDS/FDS-1//UI-FDS-1-02/0052/01-2020.

VIOLACIONES EN LA CDMX

De enero a julio del año en curso en la Ciudad de México se han registrado 531 violaciones, siendo el mes de marzo en donde más carpetas de investigación se iniciaron con 112, según cifras del Portal de Datos Abiertos de la CDMX.

En lo que respecta a la alcaldía con más casos, este puesto corresponde a Iztapalapa, donde hubo 96 de estos delitos; le sigue Gustavo A. Madero con 67 y Cuauhtémoc 64. Mientras que la demarcación Miguel Hidalgo ocupa el octavo lugar en este listado, con 24.

